SV: – Uklokt å la amerikansk hangarskip komme til Norge

Det atomdrevne hangarskipet er på vei og kommer til Norge innen en ukes tid med rundt 6.000 ekstra soldater til storøvelsen. Det opplyser sentralt plasserte forsvarskilder til NRK.

Det er første gang siden 1989 en amerikansk hangarskipsgruppe er i Norge. Skipene er USAs mektigste militære verktøy, og deres nærvær er i seg selv et sterkt militært signal. Slagordet for hangarskipet Harry S. Truman, med kodenavn CVN-75, er «Give’em hell».

SV: – Uklokt og ikke risikofritt

SVs Lars Haltbrekken mener det er veldig uklokt å la den amerikanske hangarskipsgruppen delta i NATO-øvelsen.

Lars Haltbrekken var leder i Norges Naturvernforbund. Nå sitter han på Stortinget for SV. Foto: NRK

– Spesielt sett i forhold til Russland, men det å tillate et atomdrevet hangarskip langs norskekysten nå rett før øvelsen skal starte er også uheldig. Vi krever at Forsvarsdepartementet redegjør for de sikkerhetsvurderingene de har gjort i denne saken.

Han tror det amerikanske besøket kan gjøre forholdet til Russland mer spent.

– USA vil vise styrke

I forsvaret er kilder NRK snakker med åpne om at hensikten med besøket er at USA skal vise militær styrke i nordområdene.

– Meningen er å si «her er vi». USA har lenge vært borte fra Nord-Atlanteren. Med dette signaliserer de at de er tilbake, sier en sentralt plassert forsvarskilde som ikke ønsker å bli navngitt.

Skipet har to atomreaktorer ombord, og har vanligvis følge av ubåter utstyrt med taktiske atomvåpen.

I Forsvaret blir man ikke overrasket om skipets nærvær utenfor norskekysten også vil provosere Russland.

– Må regne med russisk svar

– Vi må være forberedt på et russisk svar. Trolig sender de skip ut for å snuse litt, og kanskje forsøke å sette ting litt på spissen. Det kan også komme russiske flybevegelser vi må svare på, sier kilden til NRK.

Etter det NRK får opplyst, har Harry S. Truman nå seilt fra Storbritannia og på vei til norskekysten. Hangarskipet skal trolig operere så langt nord som Tromsø, men ikke langs finnmarkskysten. Det skal delta i militærøvelsen Trident Juncture, som er den største militærøvelsen som har vært gjennomført i Norge siden den kalde krigens slutt.

Statens strålevern har gitt tillatelse

Mens de fleste andre styrkebidrag til NATO-øvelsen ble varslet allerede for to år siden, blir deltakelsen til hangarskipet kunngjort bare dager før det kommer til norskekysten.

Statens strålevern har gitt tillatelse til at det atomdrevne fartøyet kan komme hit.

– Vi vurderer at beredskapen i Norge er økt i forbindelse med øvelsen Trident Juncture, og at den generelt er god nå, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern til NRK.

Verken Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet hadde anledning til å kommentere saken tirsdag kveld.