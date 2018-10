Døden har en egen lukt og Avis Salim leter etter den.

– Jeg stikker i jorda med en pinne for å finne de døde, sier han til NRK.

Den magre mannen går forsiktig i det gjørmefylte området der han leter etter en svoger og en svigerinne. De ble tatt av gjørma som fulgte jordskjelvet som rammet den indonesiske øya Sulawesi for en uke siden. Ingen vet hvor dypt de to nå ligger begravet.

– Jeg bruker pinnen for å måle hvor dyp gjørma er.

Seilte på et hustak i gjørma

Sist fredag åpnet bakken seg her. I de meterstore kløftene rant den tjukke gjørma.

Jemin Tan var på taket av huset da han så bakken åpent seg. Han å mennesker som falt ned i bakken, mens han selv klamret seg til hustaket som fløt av gårde.

– Da bakken åpnet seg, ble menneskene fanget der. Den lukket seg igjen, sier han.

Jemin Tan forklarer hvordan han skled i gjørma mens han klamret seg fast til et tak. Foto: Stephane Morell / NRK

Ifølge offisielle tall er flere enn 1.600 omkommet, men det er ventet at tallet kommer til å stige. Store deler av landsbyen Balaroa ligger fortsatt begravet under jord og gjørme.

– Vi anslår at over tusen hus er begravd, så det kan hende at over tusen mennesker fortsatt er savnet, sier Yusuf Latif, som er talsperson for den indonesiske etaten med ansvaret for redningsarbeidet.

Frykter at sykdom skal spre seg

I Palu legges ofrene i massegraver fordi myndighetene frykter at sykdom skal spre seg i varmen. En av de frivillige, Asep Junaedi, forteller at de har begravd 643 mennesker hittil. Med skjelvende stemme forteller han til nyhetsbyrået AP at han har jobbet med dette de fire siste dagene.

– Jeg gråter hver gang jeg ser de døde, sier han.

Redningsarbeiderne begraver ofrene i en massegrav utenfor byen Palu. Foto: Dita Alangkara / AP

FN anslår at nærmere 200.000 mennesker har behov for umiddelbar nødhjelp etter katastrofen. Rundt 70.000 har fått et midlertidig tak over hodet i forskjellige mottak. Myndighetene har sendt mange tusen soldater og politifolk til katastrofeområdet.

Transportfly fra Japan, New Zealand og India har landet i Palu med flere hundre tonn med mat og annet utstyr, men ennå er det behov for mye, mye mer.

Den indonesiske visepresidenten Jusuf Kalla kom til Palu i dag. han sa at vil ta minst to år å bygge opp byen igjen.