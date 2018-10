– Jeg kommer hit hver morgen ved åtte-tiden og følger med på redningsarbeidet til de slutter for dagen ved ni-tiden om kvelden, sier hun til NRK.

Andriana Jalaludin var inne i hotellet da det raste sammen under jordskjelvet sist fredag.

Sammen med ektemannen, to barn på seks og fem år, foreldrene og en søster var hun i Palu for å feire et bryllup.

Familien kommer fra Makassar, sørvest på Sulawesi og kom til hotellet i Palu bare en time før jordskjelvet.

Hun og mannen hvilte på senga da det første jordskjelvet rammet. De løp mot døren for å komme seg ut, da det kom det et nytt skjelv.

Mannen levde etter skjelvet

Hun falt ned og ble fanget i ruinene, men ble reddet ut etter en time.

– Da jeg var i ruinene fortsatte jeg å tenke positivt, overbevist om at jeg ville komme i sikkerhet, sier Andriana.

Mannen hennes var i live da de var fanget i ruinene etter skjelvet.

Han holdt rundt barna og snakket til henne, men det viste seg at han hadde fått noe inn i kroppen og han døde etter at han ble reddet.

De to barna hennes og søsteren ble reddet ut i live. Nå holder Adriana fast i håpet om foreldrene skal bli funnet i live.

– Jeg håper foreldrene mine er trygge, selv om det er umulig. Dersom de er døde vil jeg gjerne ha dem med hjem til Makassar, sier hun.

Har satt inn gravemaskiner

– Dette er skjebnen, sier Andriana Jalaludin. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

I det sju etasjers Roa-Roa-hotellet i Palu er det nå satt inn gravemaskiner i et siste forsøk på å finne overlevende inne i ruinene.

Redningsarbeiderne har allerede søkt med i hotellet med hunder, så håpet om å finne noen i live er ikke stort.

– Vi bruker søkehunder og life-detectors før vi går inn med gravemaskin, men vi kan aldri være sikre, sier redningsleder Agus Hariyono til NRK.

Agus Hariyono leder redningsarbeidet ved hotellet. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Bærer ut to omkomne

Mens NRK er utenfor Roa-Roa-hotellet blir det båret ut to omkomne fra den sammenlagte bygningen.

Først en kvinne og ti minutter senere liket av en mann. Beskrivelsen av den døde passer ikke med Adrianas far, så hun blir sittende på sin plass utenfor hotellet.

Totalt er antall omkomne etter jordskjelvet sist fredag nå kommet opp i 1407.

Fakta om jordskjelvkatastrofen i Indonesia Ekspandér faktaboks Sulawesi ble fredag 28. september rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,5. Øya ligger nordøst for Bali og sør for Filippinene.

En tsunami slo innover kysten en time senere og forårsaket store skader.

Myndighetene har opplyst at varslingssystemet for tsunamier ikke har virket på seks år på grunn av pengemangel.

Myndighetene har så langt telt 1.407 mennesker omkomne, men tallet ventes å stige. Minst 150 er registrert som savnet, og flere tusen er skadd. Over 70.000 er blitt hjemløse.

WHO anslår at over 300.000 er rammet ved skjelvets episenter i Donggala, mens 350.000 er rammet i provinshovedstaden Palu like ved.

Titalls tusen boliger, skoler og andre bygninger, samt veier og kommunikasjonsnettverk er ødelagt. Ødeleggelsene gjør det også vanskelig å få nødhjelp fram.

FN anslår at opptil 191.000 mennesker trenger umiddelbar nødhjelp i 934 byer eller tettsteder.

Indonesia ligger i et område som er svært utsatt for jordskjelv. I desember 2004 var øya Sumatra blant stedene som ble rammet av tsunamien. 220.000 mennesker døde, 168.000 av dem i Indonesia.

I august mistet 505 mennesker livet i et kraftig jordskjelv på øya Lombok.

Kilde: AFP-DPA-AP

Indonesiske myndigheter sier at de tror antall omkomne vil stige ytterligere i dagene fremover.

Jordskjelvet rammet på en slik måte at hele hus og nabolag ble slukt av jorden. Det gjør det vanskelig å få oversikt over hvor mange som har mistet livet.

