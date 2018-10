Skjelvet som kom klokken 12:02 norsk tid fredag 28. september, hadde en styrke på 7,5.

Det regnes som kraftig, men historisk sett er skadene fra et slik skjelv av mindre omfang.

I GUL-GRØNN SONE: Kartet som viser de antatte bevegelsene på grunn av skjelvet, plasserer Palu i en relativt ufarlig sone. Likevel gikk det veldig galt. Foto: USGS

– Noen drepte og skadde, og noen ødeleggelser er mulig, meldte den amerikanske geologi-tjenesten, USGS.

Områder som lå nærmere sentrum av skjelvet enn byen Palu, har fått mindre skader.

Helt i sentrum av skjelvet, ved landsbyen Mamboro, er skadene betydelige.

NESTEN INGEN SKADER: Dette satellittbildet er fra Dampal. Det ligger omtrent 25 kilometer fra skjelvets episenter. Bilde-analytikerne har ikke funnet noen ødelagte hus. Palu er omtrent 80 kilometer fra episenteret. Foto: Copernicus EMS

De direkte skadene i Palu er også relativt beskjedne. Hardest rammet, ser ut til å være hotellet Roa Roa.

Ruinene av hotellet ligger i et område av byen der få andre hus er rammet.

ROA ROA: Hotellet hadde åtte etasjer. Mange mennesker omkom da det kollapset. Bygningene rundt hotellet, er for det meste uskadde.

Det som i vesentlig grad bidro til katastrofen i Palu, er at byen ligger i det som kalles en bruddsone.

BEVEGER SEG FLERE METER: Denne videoen viser et lite utsnitt av Palu. Forkastningen går gjennom midten av bildet.

Det som skjedde under jordskjelvet, er at en av de to store jordflatene som står mot hverandre i området plutselig beveget seg sidelengs.

– Bevegelsen foregikk i bruddsonen, langs det som kalles forkastninger. En slik forkastning går rett gjennom byen Palu, forklarer jordskjelvforsker Conrad Lindholm ved Norsar.

Jorden ble flytende og slukte flere hundre bygninger

Ble til vann

Hastigheten på denne bevegelsen, var såpass lav da den nådde Palu at de aller fleste husene ble stående.

Med andre ord ble de ikke utsatt for så stor akselerasjon at de gikk i stykker.

Det som likevel skjedde, er at bevegelsene ført til en katastrofal endring i jordsmonnet på to steder i byen.

Dramatisk video fra Twitter viser hvordan hus, trær og skog velter sammen under jordskjelvet i Indonesia. Videoen er blant annet delt av Sutopo Purwo Nugroho, talsmann for landets katastrofemyndigheter.

– Dette kalles liqvefaksjon, forklarer Lindholm.

Det som skjer, er at sand i jordsmonnet omorganiserer seg. Sandkornene kommer tettere mot hverandre.

– Da blir det mindre plass til vannet rundt sandkornene, og vannet blir presset mot overflaten. Det fører til at bakken blir flytende.

Flere hundre hus i bydelen Petobo blir begravd i gjørme.

I bydelene Petobo og Balaroa skjedde dette, med stort tap av menneskeliv. Mange mennesker er fortsatt begravd under det tykke laget av gjørme.

Bygningene ble ødelagt både på grunn av at vannet førte til nedsenking av terrenget og at det utløste store flommer av leire.

LOKAL, MEN STOR SKADE: Her er alle ødelagte bygninger i bydelen Balaroa markert med rødt. Området rundt er nesten uberørt. Grunnforholdene akkurat her førte til katastrofen. Foto: Copernicus EMS

Havet reiste seg

De indonesiske ekspertene som varsler om tsunamier, trakk tilbake sitt varsel da de bare registrerte bølger på omtrent seks centimeter.

De hadde ikke fungerende utstyr i den trange, dype bukten som leder rett mot Palu.

FØR OG ETTER TSUNAMIEN: Palu ligger i enden av en trang bukt. Energien fra det som uløste tsunamien blir sperret inne, og det fører til høyere bølger. Foto: HANDOUT / Reuters

Bølgene har ingen annen vei å gå, enn rett inn mot enden av bukten. Dette fører til at en relativt liten tsunami blir ekstremt farlig.

I Palu kom tsunamibølgene opp i en høyde på mellom én og fem meter.

Dramatiske opptak da bølgene treffer Palu

Et skjelv av denne type og størrelse, pleier ikke å utløse så store tsunamibølger.

Normalt sett, blir tsunamier utløst av skjelv som får havbunnen til å gå opp eller ned. Da blir mye vann satt i bevegelse.

I dette skjelvet beveget havbunnen seg sidelengs.

FRA FILMEN BØLGEN: Tsunamien som traff Palu var ikke like dramatisk som i filmen, men det som utløste den, kan være det samme. Foto: Fantefilm Fiksjon

Kanskje ett ras

– Akkurat hvordan denne ble skapt, er fortsatt ikke kjent, sier Lindholm.

Det som er mulig, er at vannet ble satt i bevegelse på grunn av topografien på havbunnen. En stor høydeforskjell, kan ha dyttet på vannet og ført til bølgene.

– Det som kan ha ført til tsunamien, er et undervanns-skred, sier Lindholm.

Piloten på det siste flyet som forlot flyplassen i Palu kan ha fanget opp det som førte til tsunamien.

– Det er dette som fiktivt skjedde i filmen Bølgen, forklarer Lindholm.

Et ras som kommer fra en fjellside og ned i vannet, eller et ras som foregår helt under vann, vil ha den samme effekten.

Vannet som blir fortrengt av steinmassene vil føre til en bølgebevegelse.

En dyp og trang fjordarm, slik som Geirangerfjorden, og Palu-bukten er oppskrifter på slike katastrofer.