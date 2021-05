Hamas: – Vi skal gjøre Ashkelon til et helvete

Ifølge The Times of Israel skal rakettangrepene mot Israel ha pågått i ti timer.

Hamas skal ha angrepet med raketter mot byen Ashkelon tirsdag morgen, for å gjengjelde angrep fra Israel.

Hamas sier de vil fortsette å sende raketter mot bhyen Ashkelon helt sør i Israel. Bildet viser to sivile israelere i Ashkelon som søker dekning mot raketter avfyrt fra Gaza. Foto: Jack Guez / AFP

I en uttalelse sier Hamas at byen Ashkelon vil bli et mål for deres raketter dersom det israelske forsvaret fortsetter med sine angrep mot sivile hjem i Gaza.

– Hamas sier de vil gjøre Ashkelon til et helvete, skriver The Times of Israel.

Ifølge avisen har Hamas avfyrt 200 raketter mot Israel og det israelske forsvaret har angrepet 130 mål på Gazastripen.

Et av målene skal være huset til en høytstående offiser i Hamas.

– Intens dag foran oss

The Times of Israel skriver at seks israelere i byen Ashkelon som ligger helt sør i Israel er såret tirsdag morgen da Hamas skal ha avfyrt flere raketter mot byen.

– Vi har en intens dag foran oss, sier talsperson for det israelske forsvaret IDF, Hidai Zilberman, til avisen.

– Vi har et mål og vi skal ikke stanse før målet er nådd, sier Zilberman.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å sende inn bakkestyrker på Gazastripen, svarer talspersonen bekreftende.

– Vi er forberedt på alt.

Flere raketter ble skutt fra Gaza og inn over Jerusalem tirsdag morgen, etter ti timer med angrep mot byen.

Tirsdag morgen ble det meldt at minst 22 personer var drept i sammenstøtene mellom palestinere og israelere, ni av dem barn. Flere enn 700 palestinere ble såret i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker i Jerusalem og på Vestbredden.

Det israelske forsvaret opplyste tirsdag morgen at seks sivile israelere var blitt skadd av raketter.

– Siden klokken 18 i går kveld har terroristgrupper i Gaza uten stans avfyrt raketter mot israelske sivile. Klokken er nå 4 om morgenen. Det er ti timer med rakettangrep, meldte det israelske forsvaret tirsdag morgen.

Som svar på rakettene fra Gaza har Israel utført luftangrep mot områder på Gaza og forsvaret opplyser tirsdag morgen at 130 militære mål var truffet og at 15 medlemmer av Hamas og Islamsk hellig krig var drept.

Det er skutt over 150 raketter fra Gazastripen mot Israel, ifølge det israelske forsvaret. Ingen av dem har krevd liv eller forårsaket større skader.

Hamas opplyste mandag kveld at de og andre militante palestinske grupper hadde skutt minst 100 raketter mot Israel.

USA og EU ber partene besinne seg

USAs utenrikisminieter Anthony Blinken ber partene om å besinne seg.

USAs utenriksminister Antony Blinken ber palestinere og israelere om å besinne seg. Foto: Efrem Lukatsky / AFP

– Begge parter må sørge for en avspenning, begge parter må ta skritt som fører til at situasjonen roes ned, sier Blinken.

USAs utenriksminister fordømmer rakettangrepene fra Hamas, skriver nyhetsbyrået Associated Press og Reuters.

Samtidig gir Blinken israelerne rett til å forsvare seg, skriver den israelske avisen Haaretz.

EU er også svært bekymret for situasjonen.

Utenriksansvarlig Joseph Borrell ber partene besinne seg.

Barn blant drepte i Gaza

Helsearbeidere og helsedepartementet på Gazastripen opplyste mandag at ni sivile, blant dem tre barn, ble drept i et israelsk flyangrep i Beit Hanoun nord på Gazastripen.

Ifølge helsedepartementet mandag kveld, er ni barn drept. 65 mennesker skal ha blitt skadd.

Bilder og video NRK har sett fra Gazastripen mandag viser blant annet flere drepte og skadde, blod i gatene og skader på biler og bygninger. Blant de drepte er det flere barn.

Det israelske forsvaret har uttalt at meldingene granskes. Det er foreløpig usikkerhet om alle dødsfallene ble forårsaket av israelske angrep, eller om det også var snakk om mislykkede rakettoppskytinger fra palestinsk side.

Den israelske forsvarsledelsen har så langt bekreftet at de har drept åtte Hamas-medlemmer som de hevder skjøt opp raketter, ifølge The Times of Israel.

En palestinsk mor sørger over sitt barn på et sykehus nord på Gazastripen mandag. Ni personer skal ha blitt drept på Gazastripen.