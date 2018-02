NRA langer ut mot alle som distanserer seg fra dem

To av de tre største flyselskapene i USA, Delta og United Airlines, sluttet seg i helgen til listen over selskaper som distanserer seg fra NRA.

Det skjer i kjølvannet av skolemassakren i Florida 14 februar.

Begge flyselskapene krever at NRA fjerner enhver henvisning til dem på nettsidene til våpenorganisasjonen. Rabattordningen overfor NRAs medlemmer opphører umiddelbart.

«Skremmer ikke NRA»

NRA (National Rifle Association) sier at tapet av disse tilbudene verken vil skremme eller distrahere organisasjonens medlemmer.

– Om en stund vil disse selskapene bli erstattet av andre som ser på patriotisme og troskap til grunnlovsfestede rettigheter som noe de verdsetter i markedet de ønsker å operere i.

Våpenorganisasjonen NRA langer ut mot selskaper som nå distanserer seg fra organisasjonen. NRA kaller selskapenes opptreden for skammelig og feig. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Det skriver NRA i en pressemelding.

Medlemmer av National Rifle Association (NRA) får gode tilbud fra selskaper de samarbeider med, på alt fra livsforsikring til vinklubber.

Mange trekker seg ut

First National Bank of Omaha var først ute med å meddele at den ikke fornyer avtalen om et spesielt kredittkort for NRAs medlemmer.

Leiebilfirmaet Hertz var blant de første selskapene som distanserte seg fra NRA og kuttet ut rabattordninger for medlemmer i våpenorganisasjonen. Mange store selskaper har i løpet av helgen gjort det samme. Foto: Noah Berger / AP

I etterkant har flere latt seg inspirere og avsluttet sitt samarbeid med organisasjonen.

Blant dem er leiebilfirmaene Hertz, Enterprise, Nation og Alamo som kutter ut rabatter for NRAs medlemmer.

Hotellindustrien følger opp. Kjedene Best Western og Wyndham Hotels skriver på sine nettsider at de har kuttet alle avtaler med NRA.

Det samme gjør forsikringsselskapet MetLife og programvarefirmaet Symantec.

Kampanje mot NRA

I kjølvannet av skolemassakren i Parkland i Florida hvor 17 elever og lærere ble drept har debatten om en strengere våpenlov vokst i styrke.

Skoleskytingen i Florida har ført til landsomfattende protester mot våpenorganisasjonen NRA og politikerne. Her fra en demonstrasjon i Washington D.C. 21 februar. Foto: Colin Hackley / Reuters

Det har til dels skjedd som følge av en økende protestbevegelse blant ungdommer i USA.

Over hele USA blir elever og lærere oppfordret til å ta del i streiker, marsjer og andre protester med krav om strengere våpenlover.

Skoler med ulike syn på protestene

Flere videregående skoler har gått ut og advart elever om at de kan vente seg strenge reaksjoner, som tre dagers utvisning, om de deltar.

De siste dagene har imidlertid over 50 universiteter og høyskoler gått ut offentlig og sagt til kommende studenter at det ikke vil få konsekvenser for søknaden deres dersom de deltar i slike samlinger.

– UCLA er et fellesskap som støtter aktive borgere og applauderer studenter som står opp for det de tror på. UCLA står sammen med dere.

Det skrev University of California i Los Angeles på sosiale medier. Også Ivy League-skoler som Yale og Brown har gått ut og sagt det samme.

«Utnytter skoleskytingen politisk»

NRA-lederen Wayne LaPierre anklaget tidligere denne uken sine motstandere for å utnytte skolemassakren til politiske formål.

NRAs mektige sjef Wayne laPierre har gått hardt ut mot ungdommene som protesterer mot våpenorganisasjonen. Han mener motstanderne utnytter skoleskytingen politisk. Foto: Jim Watson / AFP

Men debatten har rast, og til og med president Donald Trump, som mottok store summer fra NRA under valgkampen, har gått med på noen endringer i lovverket.

Han har støtte en idé om å bevæpne lærere ved landets skoler og innføre 21-årsgrense for kjøp av halvautomatiske rifler, den samme våpentypen som ble brukt i Parkland.

Men om dette får gjennomslag i Kongressen, er høyst usikkert.