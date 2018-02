Nyhetsbyrået Associated Press har sendt ut kopi av flere telefonsamtaler som kom inn til nødnummeret 911. I disse samtalene advares politiet om at Nikolas Cruz kan være farlig.

Blant dem som kom med klare advarsler om Cruz er to medlemmer av familien som åpnet hjemmet sitt for ham.

Ringte politiet

Familien som tok seg av Cruz ringte til det lokale politiet i Palm Beach ved flere anledninger i november i fjor.

RINGTE POLITIET: Cruz drepte 17 elever. Han skal selv ha ringt til politiet i november i fjor. Han fortalte da at han følte seg truet og at han hadde det vondt etter at moren døde. Foto: Pool / Reuters

Rocxanne Deschamps, som fungerte som en fostermor, ringte flere ganger fordi Cruz samlet på våpen og oppførte seg truende.

Sønnen i huset, Rock Deschamps, ringte også fordi han fryktet at Nikolas Cruz kunne skade moren og lillebroren hans.

– Jeg er virkelig bekymret, sier Deschamps.

– Jeg vil ikke at han skal vite. Jeg ønsker å finne våpenet slik at jeg kan konfrontere ham, sier han i en av samtalene til nødetaten.

– Jeg frykter for sikkerheten til moren min og lillebror.

«Har truet mor og bror med skytevåpen»

Moren i vennefamilien var bekymret fordi han hadde skytevåpen og fordi han tidligere hadde truet sin bror og mor med disse.

– Tidligere har han holdt et skytevåpen mot hodet til broren sin. Det har skjedd flere ganger. Han gjorde det samme mot moren sin, sier hun til nødetaten.

I RETTEN: Nikolas Cruz ble framstilt i retten 19. februar etter skolemassakren på Marjory Stoneman Douglas Highschool i Parkland, Florida Foto: Pool / Reuters

Kvinnen som har tatt seg av Nikolas Cruz er engstelig fordi han er i ferd med å skaffe seg et nytt skytevåpen forteller hun til det lokale politiet i Palm Beach.

– Han bestilte et nytt skytevåpen for en uke siden. Vi tror han har gått for å hente det nå, sier hun.

Hun forteller også at «det nye våpenet er det eneste han bryr seg om».

– Jeg tok fra ham store mengder ammunisjon. Jeg har tatt fra ham mindre håndvåpen tidligere, men nå er han på vei for å hente et nytt våpen.

Drapsmannen ringte selv

Denne familien ringte nødnummeret 911 ved flere anledninger fordi de følte seg truet av ungdommen.

Den siste samtalen som Ap har sendt ut, er imidlertid med Nikolas Cruz selv.

I samtalen fra november i fjor sier han at noen er ute etter ham og at han har det vondt etter at moren hans døde.

– Hei, hum ... jeg ble nettopp angrepet. Noen forsøkte, noen angrep meg. De sier at de skal ta meg dersom jeg kommer tilbake, sier Cruz.

I SORG: Ansatte ved skolen der skolemassakren fant sted, oppsøkte skolen fredag 23. februar. Foto: Joe Raedle / AFP

Han uttrykker også at han sliter:

– Saken er den at jeg mistet moren min for noen uker siden, det er som om jeg virkelig sliter med en rekke saker akkurat nå.

Trusler i sosiale medier

VARSLER: Flere personer kom med varsler om Nikolas Cruz i november og i januar. Skolemassakren i Florida har utløst en ny debatt om rettighetene til å ha våpen i USA. Foto: Joe Raedle / AFP

En kvinne som vil være anonym sier til CNN at hun ringte FBIs tipstelefon om trusler som gjerningsmannen la ut på sosiale medier i januar.

Der skal Cruz ha sagt at «han ønsker å drepe mennesker».

Kvinnen fryktet at gutten kunne «eksplodere». Til FBIs tipstelefon sa kvinnen at hun var «engstelig for at gutten storme inn på en skole og bare skyte rundt seg».

19 år gamle Cruz skjøt og drepte 17 mennesker på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida onsdag i forrige uke.

14 av de drepte var elever ved skolen, mens tre var ansatte.