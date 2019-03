– Jeg har bodd her hele livet mitt. Det er stille og fredelig her, men det er mye fattigdom.

Tarvorius House er 16 år og har vokst opp i Alabama, en av USAs fattigste delstater. På avstand ligner han en ordensbetjent. Han bærer mørke bukser og en lyseblå skjorte med skulderpryd. På brystet lyser en liten stjernebutton over navneskiltet «House». Uniformen har han fått fordi han er med i et studieprogram for fattige elever i Alabama. Tross sin unge alder, har han allerede planene klare.

– Jeg vil bli en bedre utgave av meg selv. Jeg vil jobbe for å bli en bedre borger, sier Tarvorius lavmælt.

«Landet Gud glemte»

Da FN kom til hjemstedet hans, Lowndes County, i fjor sommer, fikk de sjokk. Kloakken fløt i bakhagene til folk.

Menneskelig avføring ble skylt opp i oppvaskkummen når det regnet. Mange av innbyggerne hadde ikke tilgang til sanitetssystem. Det har gjort flere syke med hakeorm, en parasitt som egentlig var utryddet fra USA, men som næres der det er ekstrem fattigdom. I Lowndes County minnet verdens mektigste land mer om et u-land enn et i-land, ifølge FNs graverende rapport.

Hos naboen til Tarvorius, Roy Bell, er ikke septiktanken byttet ut på 30 år. Å kjøpe en ny koster 10.000 dollar. Kloakk renner rett ut i naturen.

Roy Bell har ikke råd til å kjøpe ny septiktank. Foto: Lars Os / NRK

- Jeg føler en håpløshet. Det er for ille at vi ikke kan få hjelp til å ordne dette. Roy Bell

Vi er midt i det som kalles det svarte beltet sør i USA. Området fra Alabama til nordøst Mississippi fikk opprinnelig sitt navn på grunn av et fruktbart, svart jordsmonn. Nå betegner det den høye konsentrasjon av afroamerikanere i området. Nær 30 prosent lever under fattigdomsgrensen i Lowndes County .

– Andre barn har drømmer og mål. De har ting de har lyst til å gjøre. Vi har ikke ressurser til det, vi har ikke nok penger, forteller Tarvorius stille.

Veien ut av fattigdom kan synes umulig for mange. Ett år på et statlig universitet koster fort opp mot 100.000 kroner i året i USA, om man inkluderer levekostnader. De fleste har ikke råd til det.

– I Alabama er det få stipender og studieprogrammer for unge, forteller Tarvorius.

Tarvorius House bor i Alabama som er en av USAs fattigste delstater. Foto: Lars Os / NRK

- Vi må jobbe hardere enn andre unge. Vi har ikke så mange muligheter som barn i privilegerte områder. På skolen må jeg gi 110 prosent Tavorius House

Den amerikanske drømmen – en løgn?

Hvilke muligheter har egentlig Tarvorius til å klatre fra bunn til topp? Hva er hans sjanse til å oppfylle den amerikanske drømmen?

Ifølge ny forskning, er det ikke hva du gjør, men hvor du bor som betyr noe i USA. Forskere har samlet inn data fra 20 millioner amerikanere og funnet ut av forskjellene er enorme.

I Tarvorius' hjemstat, Alabama, har unge fattige mindre enn 5 prosents sjanse til å gjøre det bra. I midten av landet, i Iowa, er sjansen over tre ganger så stor, 16 prosent.

Harald Eia forklarer deg hvorfor det er vanskeligere å klarere i USA enn i Norge.

Også hudfarge spiller en avgjørende rolle. Unge, svarte menn fra fattige kår har bare én prosents sjanse til å gjøre det bedre økonomisk enn foreldregenerasjonen. Og det gjelder uansett hvor de bor i landet. For en hel generasjon unge svarte, er den amerikanske drømmen i stor grad en løgn.

– En verdensmester i ulikhet

– Er du født på en fattig adresse, kommer du til å dø på en fattig adresse i USA. Du vil ikke plutselig klare å klatre på stigen. De fattige er sjanseløse i USA.

Kraftsalven kommer fra FNs spesialrapportør for ekstrem fattigdom, Philip Alston. Her er hva han skriver på sin egen Twitter-konto:

Da Alston tok en rundreise i USA sommeren 2018, ble han sjokkert. Over 40 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen. Selv de som har arbeid, er fattige. Millioner jobber full- eller deltid uten å tjene nok til å kunne klare seg selv. De er sultne, feilernærte, uten stabil bosituasjon og uten tilgang til helsetjenester. Mens president Donald Trump har vedtatt historiske skattelettelser til de velstående, vil han kutte i velferdstiltak til fattige.

– USA er i ferd med å bli en verdensmester i ulikhet, sier FNs spesialrapportør for ekstrem fattigdom, Philip Alston til NRK.

Sjelden har det vært større forskjeller mellom rike og fattige i USA. Kort forklart ved hjelp av en pizza.

Drømmer om å hjelpe andre

– Barna her har ikke de samme mulighetene som andre. Men de voksne i livet mitt, de ønsker noe bedre for oss enn de selv har hatt, sier Tarvorius.

Han tar oss med for å hilse på mor og bestemor. Han vet at han er heldig. I hans familie har kvinner i to generasjoner jobbet hardt for å gi Tarvorius en sjanse.

– Bestemor er matriarken i familien. Hun har spart penger i et fond som skal betale for universitetsutdannelsen min, forteller Tarvorius.

Bestemor og mor jobber hardt for at Tarvorius skal få en utdannelse. Foto: Lars Os

Drømmen hans er ikke å bli rik, men å skape en bedre fremtid for seg selv, hvor han også kan hjelpe andre.

– Jeg drømmer om å utdanne meg til lærer. Jeg ser hva lærerne betyr i dag. Hvis det ikke var for dem, hadde vi ikke hatt kunnskap. Vi trenger endring. Jeg vil gjøre en forskjell og hjelpe andre i livet, avslutter Tarvorius.