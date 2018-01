Gråtende Frode Berg i retten: – Jeg er beskyldt for noe som jeg aldri har gjort

– Jeg er beskyldt for noe som jeg aldri har gjort, sa en gråtkvalt Frode Berg (62) i retten i dag.

Pressen fikk være til stede under dagens ankebehandling om fengslingsvilkårene til Frode Berg i byretten i Moskva.

Det var fotoforbud i rettssalen, men journalistene til stede fikk gjøre lydopptak og ta bilder av Frode Berg.

I formiddag ble det klart at fengslingsvilkårene opprettholdes og at Frode Berg må bli sittende i Lefortovo-fengselet. Forslaget om kausjon og løslatelse ble avvist.

Ved dette rettslokalet i Moskva går tirsdag ankesaken om fengslingsvilkårene til Frode Berg. Foto: Morten Jentoft / NRK

Beskyldes for spionasje mot den russiske marinen

Frode Berg ble pågrepet 5. desember i fjor. Han hadde 3.000 euro på seg da han ble tatt og er beskyldt for å ha bidratt til spionasje mot den russiske marinen.

Han sitter isolert i Lefortovo-fengselet, som brukes av den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Den pensjonerte grenseinspektøren satt tre uker i fengsel før han fikk en advokat som kunne engelsk.

Frode Bergs advokat Ilja Novikov har tidligere forklart til NRK at nordmannen føler seg veldig isolert. Foto: Jurij Linkevitsj

Tydelig preget

Det var en tydelig preget Frode Berg som møtte i retten tirsdag. Pensjonisten satt bak en glassvegg og gråt åpent under selve opplesningen av avgjørelsen.

Han fikk ikke lov til å snakke med journalistene, men sa til pressen at han er uskyldig.

Ilja Novikov, som er Frode Bergs advokat, opplyser til NRK at spørsmålet om utvidet varetektsfengsling i ytterligere to måneder kan komme opp for en domstol i Moskva allerede i neste uke.

Advokaten kan ikke lenger uttale seg om detaljene i saken ettersom han nå har fått tilgang til etterforskningsmaterialet.

– Jeg er tatt for noe jeg ikke har gjort, sa en gråtende Frode Berg i retten. Foto: Morten Jentoft / NRK

Tre uker uten advokat

Rett etter at Frode Berg ble pågrepet utenfor hotellet sitt i Moskva ble det gjennomført tre avhør. På det tidspunktet skal nordmannen ha hatt oppnevnt en annen advokat, men som han aldri så eller hørte noe fra.

Først i slutten av desember fikk nordmannen oppnevnt advokaten Ilja Novikov, men sikkerhetspolitiet FSB har ikke avhørt nordmannen én eneste gang i løpet av perioden.

FSB må altså be om fornyet varetektsfengsling før 5. februar, hvis de ønsker å gå videre med saken.

Skuffet og oppgitt

Frode Bergs advokat Ilja Novikov har tidligere forklart til NRK at nordmannen føler seg veldig isolert.

– Frode Berg sitter på en celle sammen med en annen person som snakker litt engelsk. Ellers er det dårlig med engelskkunnskaper i fengselet, og Berg snakker selv svært lite russisk. Han føler seg veldig alene, sa Novikov til NRK 14. januar.

Advokaten stiller spørsmål ved hvorfor FSB ikke viser større interessert i å etterforske og komme til bunns i saken.

Arkivbilde av Frode Berg som sitter fengslet i Moskva anklaget for spionasje. Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Foto: Privat / NTB scanpix

Ber om å bli avhørt

– Dersom etterforskerne ikke er interessert i å gjøre et avhør foreslår vi at de slipper ham fri. Det er ingen grunn til at Berg må sitte isolert i fengsel hvis det ikke skjer noe, sier Novikov til Aftenposten i dag.

– Vi stiller spørsmål ved om de første avhørene er foretatt i samsvar med russisk lov, påpeker Ilja Novikov til avisen.