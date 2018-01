Spionsiktede Frode Berg: Skulle sende penger og dokumenter til Natalia

Det er i grundig gjennomgang av det som er kjent i forbindelse med fengslingen av Frode Berg, Ilja Novikov kommer med nye detaljer i det som skjedde i dagene før Frode Berg ble arrestert i sentrum av Moskva om ettermiddagen 5. desember.

– Frode Berg fikk overlevert to konvolutter i Oslo og fikk beskjed av en bekjent av seg at dette var penger som en bestemt person trengte. Brevene var adressert til en person i Moskva som Frode Berg bare husker het Natalia, skriver Novikov i en bloggpost.

Berg synes det var rart at pengene skulle sendes til henne via posten, men han tenkte ikke over at dette skulle representere noen form for risiko.

NYE DETALJER: Den russiske advokaten Ilja Novikov representerer spionasjesiktede Frode Berg. Han kommer nå med nye detaljer om hva som skjedde før Berg ble arrestert 5. desember. Foto: Jurij Linkevitsj

Tror FSB vil si at Berg var kurer

Ilja Novikov skriver videre at Frode Berg ikke ser på seg som skyldig, og det er ingen ting i det som han vet om saken så langt som tyder på at det russiske sikkerhetspolitiet FSB mener at han har forsøkt å verve noen personer til spionasje.

– Trolig kommer FSB til legge vekt på at Frode Berg har opptrådt som en slags kurer, for norsk etterretning, skriver Novikov.

Han mener også at det som er kommet fram så langt tyder på at FSB mener Berg bare har hatt forbindelse med norsk etterretning, ikke med amerikansk etterretning, slik som det ble antydet da saken ble kjent i russisk presse i midten av desember.

Advokatens første møte

Ilja Novikov skriver videre det som han har sagt tidligere at han mener det vil være svært merkelig at en norsk pensjonist på 62 år, med kone, barn og fem barnebarn hjemme i Norge ville risikere sin framtid ved å være med på en etterretningsoperasjon.

Advokat Ilja Novikov fikk torsdag ettermiddag for første gang gjøre seg kjent med dokumentene som etterforskerne i saken mot Frode Berg har samlet.

Novikov sier til NRK at han ikke lenger kan kommentere innholdet i saken, og viser til det som han har skrevet på sin blogg.

Han sier at han ennå ikke vet om ankesaken på selve fengslingen tirsdag 23. januar kommer til å gå for åpne dører eller ikke.