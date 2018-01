Frode Bergs advokat sier fengselsledelsen skylder på praktiske problemer forbindelse med tolking.

– Berg føler seg veldig isolert og det er mer enn tre uker siden han har vært inne til avhør, sier advokat Ilja Novikov til NRK.

12. januar fikk han endelig møte sin klient igjen i Lefortovofengselet i Moskva, det andre møtet mellom de to etter at Novikov før nyttår formelt ble godkjent som nordmannens advokat.

Den tidligere offiseren og inspektøren på den norsk-russiske grensen i Sør-Varanger ble arrestert i sentrum av Moskva 5. desember i fjor, og russiske myndigheter anklager ham for spionasje til fordel for Norge og USA.

Han sitter nå i Lefortovo-fengselet, som brukes av den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Frode Berg foran den norsk-russiske grensen ved Storskog i Sør-Varanger Foto: Amund Trellevik

– Frode Berg sitter på en celle sammen med en annen person som snakker litt engelsk. Ellers er det dårlig med engelskkunnskaper i fengselet, og Berg snakker selv svært lite russisk. Han føler seg veldig alene, sier Novikov.

Tolkeproblemet ikke løst

Da representanter fra den norske ambassaden besøkte Frode Berg før nyttår, ble de lovet at det skulle ordnes med tolk slik at Frode Berg kunne få snakke med sin familie i Norge.

Ilja Novikov, som nå representerer Frode Berg, er en av Russlands mest kjente advokater

Men ifølge Ilja Novikov er denne saken ennå ikke gått i orden.

– Fengselsledelsen skylder på praktiske problemer i forbindelse med tolking. Det er nødvendig med en tolk som snakker norsk og som også er godkjent av fengselsledelsen sier Novikov.

– Svaret vi har fått, er at denne saken ennå ikke er løst. Men Frode Berg ønsker å hilse både til familie og venner i Norge for å si at han er veldig glad for den støtten som han har fått.

Har fått ekstra mat

Lefortovo-fengselet i Moskva ble bygget allerede på slutten av 1800-tallet, og har vært brukt som høyrisikofengsel mens de innsatte venter på dom og transport til fengsler i andre deler av Russland.

Frode Berg gjentok under samtalen med advokat Ilja Novikov 12. januar at han har det etter forholdene bra i fengselet.

Han har fått medisiner mot høyt blodtrykk og både Novikov og den norske ambassaden har levert matvarer til den pensjonerte norske grenseinspektøren.

Lefortovofengselet i Moskva ble bygget på slutten av 1800-tallet Foto: Jurij Linkevitsj

– Men det er visse begrensninger i hva slags mat vi kan ta med. Vi kan for eksempel ikke gi ham hermetikk sier Novikov.

Ilja Novikovs klage på selve fengslingen skal behandles av byretten i Moskva 23. januar, mens FSB må be om fornyet varetektsfengsling før 5. februar, hvis de ønsker å gå videre med saken.

– Alt tyder på at FSB vil føre denne saken helt fram til domstolen sier Ilja Novikov til NRK.

