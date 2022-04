Galgenhumor mot nedstenging i Kina

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kinas største by og finanssenter er i lockdown fordi omikron har skapt den mest utfordrende covid-situasjonen i landet siden Wuhan.

I Shanghai er det ikke mangel på luksusgjenstander, men nå har de strenge smitteverntiltakene ført til mangel på matvarer.

Bildet av grønnsaker navngitt etter kjente luksusmerker er ett av mange forsøk på å bruke galgenhumor for å håndtere den massive nedstengingen i Shanghai.

Grønnsaker på dette bildet har fått navn etter luksusmerker, ettersom det nå er langt vanskeligere å få tak i dagligvarer enn merkeklær Foto: SKJERMDUMP WEIXIN.QQ.COM

Humrer

Innbyggerne skriver på sosiale medier at det de trenger nå er mat, og ikke dyre merkevarer.

Et rappeband i millionbyen har laget en sang de kaller «Matvarehandel», der de spøker med panikkhandling forut for nedstengingen, lange køer for å bli testet for covid, og hvordan høyttalere formaner dem til å følge reglene.

Mange humrer nå av sangen som er laget og utført av CATi2, P.J, og Keyso, og synges på lokal dialekt.

De kinesiske tegnene på dette bildet foreslår å bytte grønnsaker i en dukke Foto: skjermdump weixin.qq.com

Shanghai har lenge vært en foregangsby når det gjelder å holde korona på en armlengdes avstand i Kina, men ble slepphendt, og fikk en bølge av omikron.

Sammenlignet med Europa og USA er smittetallene lave i en by med 26 millioner innbyggere. Fredag rapporterte byen 4144 tilfeller uten symptomer, mens 358 personer testet positivt med symptomer.

Kina har lenge hatt en nulltoleranse mot viruset, men har innsett at det ikke er mulig å knuse covid. Ambisjonen er nå brannslukking der det dukker opp.

Fordi omikron sprer seg raskt og gir få symptomer, har det vært svært utfordrende å oppdage smitten.

Satire

Grønnsaker og andre matvarer er vanskelige å få tak i og budtjenesten er overbelastet, så noen hevder at de plukker grønt langs vegen for å ha til middag Foto: skjermdump weixin.qq.com

En nedstenging av Kinas største by var først sagt å være uaktuelt, men dette endret seg plutselig sist helg.

Kunngjøringen om først å innføre karantene for de som bor på den østlige siden av elven Huangpu, for så å stenge ned den vestlige delen flere dager seinere, har ført til mye satire.

Mens mange har måttet sove på gulvet på sine kontor i finanssenteret Pudong i øst, har andre lekt med tanken om å bo på en båt midt på elva, for å unngå nedstengingen på begge sider.

Noen spøker med forslaget om å bo i en båt på Huangpu-elva for å unngå karantene, eller å ha en leilighet på hver side av elva, noe de fleste ikke vil ha råd til Foto: Skjermdump weixin.qq.com

Noen har regnet på om de kan klare å svømme over til den andre siden når den åpner opp og deres side stenger ned, eller kanskje fly til en annen by og tilbake, for å unnslippe karantene i Shanghai.

Ordningen sammenlignes med situasjonen mellom Kina og Taiwan, der den ene siden lengter etter gjenforening med den andre.

En av morsomhetene i Shanghai er at det kan være nyttig å bruke parkeringsplassen til båt i stedet for bil, nå når alle vegene er stengt

Alvor

Det spøkes også med om Shanghai nå følger oppskriften «ett land, to systemer», som har vært løsningen der Hongkong har fått boltre seg friere enn resten av landet.

Situasjonen er imidlertid alvorlig for mange.

Shanghai har ikke meldt om noen døde, men ifølge kilder avisen WSJ har snakket med, har flere eldre mistet livet på et gamlehjem, der også de ansatte er smittet.

Folk i karantene slipper ikke ut av boligblokkene, transporten er stanset opp, og mange sykehus har stengt sine dører.

Folk ble rasende da sykesøsteren Zhou Shengni fikk et astmaanfall, men ble avvist av sykehuset hun selv arbeidet på.

Avdelingen for øyeblikkelig hjelp var blitt stengt for desinfisering på grunn av covid-regler.

Familien måtte finne et annet sykehus for henne, men Zhou døde, av det som kan ha vært for sen behandling.

Trykkoker

Ambulansepersonellet som nektet å låne bort en hjertestarter forklarte at de ikke kunne gjøre det uten beskjed fra sin leder. Disse har fått sparken. Foto: Skjermdump Weibocdn.com

En annen familie ventet forgjeves på sykebil for en eldre person som var døende. Da ambulansepersonell kom på stedet for å hente en annen pasient, tryglet de om å få låne hjertestarteren.

Det fikk de ikke.

Mannen døde, og videoen som dokumenterer hendelsen opprører folk flest.

Kommunistpartiet fikk stor støtte i folket da covid herjet i verden utenfor, og Kina hadde alt under kontroll.

Mange heier fortsatt på Kinas egen strategi, men nå er også motstanden sterkt økende.

Ordet trykkoker kommer opp i diskusjoner om den tynnslitte tålmodigheten til stadig flere.

Mange har fått nok av stadige nedstenginger og uendelige testkøer, og det har vært flere små demonstrasjoner, også i Shanghai.

Myndighetene har lovet skattelette, men det hjelper ikke for de mange småbedriftene som ikke lenger har inntjening.

Ledere i mange deler av Kina har mistet jobbene sine de siste ukene, fordi de ikke har klart å hindre utbrudd.

Mange lurer nå på hva som vil skje med partisjefen i Shanghai, Li Qiang. Det var ventet at han skulle bli forfremmet, men dette henger sannsynligvis nå i en tynn tråd.

I Kina er det populært å få europeisk-lignende øyelokk. Denne kvinnen skal ha fått problemer med å få tatt stingene da boligområdet ble nedstengt. Hun skal da ha fått legen til å møte opp på andre siden av gjerdet for å få det gjort Foto: skjermdump weixin.qq.com