Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv ammende spedbarn blir adskilt fra mødrene sine dersom én av dem har covid-19.

Nyhetsbyråene Reuters og AFP har snakket med fortvilte kinesiske mødre og fedre i Kinas økonomiske hovedstad med 26 millioner innbyggere.

– Jeg er så nervøs

En mor, Esther Zhao, trodde hun gjorde det rette da hun tok sin febersyke 2-åring til et sykehus 26. mars.

Tre dager etter bønnfalt hun leger og sykepleiere om ikke å ta datteren fra henne. Det hjalp ikke.

– Jeg har ikke fått noe bilde av henne. Jeg er så nervøs. Jeg har ikke peiling på hvordan hun har det, sier den gråtende moren til Reuters lørdag.

– Legene sa at reglene i Shanghai sier at barn skal til egne sykehus, foreldre til karantenesentre og at foreldre ikke har lov til å bli med barna sine, sier Esther Zhao.

Foreldre i Shanghai reagerer sterkt på praksisen med å skille koronasyke barn fra foreldrene. Bildet viser foreldre med barn i sentrum av Shanghai 24. februar. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Hun og mannen befinner seg på ulike karantenesentre.

Trygler om livstegn

Helt siden hun oppsøkte sykehuset med den febersyke datteren, har hun tryglet om informasjon.

Det eneste livstegnet hun har mottatt er en overfladisk melding i en chat med en lege om at barnet har det bra, skriver Reuters.

Esther Zhao ble ikke beroliget. Hun skal ha blitt rammet av panikk etter at videoer av gråtende barn har sirkulert i sosiale medier i Kina.

Foreldre i Shanghai må tenke seg godt om før de tar barna til sykehus. Bildet viser en mor med et barn i Shanghai 24. februar. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Ifølge Reuters har flere tusen foreldre reagert på myndighetenes beslutning om å adskille barn fra foreldrene.

– Dette er fryktelig. Hvordan kunne regjeringen komme opp med en sånn plan, sier en av foreldrene.

Ammende spedbarn tatt fra mødre

Selv ammende barn helt ned i 3-måneders alderen er adskilt fra mødrene sine, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået AFP har snakket med en far til et spedbarn på 4 måneder.

– Hvis barnet mitt tester positivt, vil hun bli plassert i egen karantene for barn, sier mannen som kaller seg Law.

– Dette er helt umulig å forstå. Uansett hva som har skjedd, et spedbarn skal aldri bli adskilt fra foreldrene sine, sier 33 -åringen til AFP.

Barnehagebarn isolert fra foreldre

Reuters har hatt tilgang til informasjon sendt ut av en chattegruppe ved et av sykehusene i Shanghai.

En av meldingene beskriver et rom med åtte barn, der det ikke er observert noen voksne.

Et annet eksempel Reuters trekker fram er at 20 barn i alderen 5 til 6 år fra samme barnehage, er isolert fra foreldrene sine ved et karantenesenter i byen.

Gatebilde fra Shanghai lørdag 2. april. Personell i beskyttelsesdrakter deler ut poser med grønnsaker til familier rammet av nedstengning. Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Den siste koronabølgen kom for om lag en måned siden.

Sist mandag stengte myndighetene ned store deler av byen i et forsøk på å få bukt med spredningen av korona.

Shanghai sliter

Kinas største by sliter med å slå ned et omikron-drevet koronautbrudd.

Lørdag var det 6200 smittede på landsbasis, AFP skriver at to tredeler er i storbyen Shanghai.

Myndighetene i Kina fører en nulltoleranse når det gjelder korona, i motsetning til de fleste andre land i verden.

Det fører til strenge nedstengninger i byer og tettsteder som har utbrudd.