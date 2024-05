Onsdag annonserte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge fra 28. mai vil anerkjenne Palestina som en selvstendig stat.

– Når vi anerkjenner Palestina, kan vi med større tyngde oppfordre andre land til å støtte oppbyggingen av en palestinsk stat, og vi kan holde den palestinske staten ansvarlig, sa Støre.

Samme dag reagerte Israel med å varsle at de henter hjem sin ambassadør fra Norge.

Jon Hanssen-Bauer, Norges tidligere ambassadør til Israel, er usikker på om Norges anerkjennelse av Palestina kommer på riktig tidspunkt.

– Det virker som det er for dårlig forberedt, sier Hanssen-Bauer til NRK.

Den palestinske ambassadøren kaller anerkjenningen et lys i en mørk tunnel, mens den israelske ambassadøren gjentok sitt budskap om at Norge er et av de mest Israel-fiendtlige landene i verden.

Truer med alvorlige konsekvenser

Torsdag raser Israel videre mot Norge, Irland og Spania, som alle onsdag varslet at de vil anerkjenne Palestina som stat.

– Det vil bli ytterligere alvorlige konsekvenser for relasjonene med landene deres etter beslutningen de fattet, sier en høytstående tjenesteperson i det israelske utenriksdepartement i en uttalelse.

Uttalelsen kom etter et møte med ambassadørene fra de tre landene. Israelsk UD sier ikke hva alvorlige konsekvensene blir.

Israels utenriksminister Israel Katz i et møte i FNs sikkerhetsråd 11. mars 2024 om krigen i Gaza. Foto: Bebeto Matthews / AP

Det var Israels utenriksminister som Israel Katz sørget for å få kalt ambassadørene inn på teppet, for å vise dem en video av israelske kvinner som tas til fange av Hamas.

– De bestemte seg for å gi en gullmedalje til morderne og voldtektsmennene i Hamas. Vi vil vise dem hvilken forvridd avgjørelse regjeringene deres har tatt, sa Katz onsdag.

Etterlyser felles initiativ

Norges tidligere ambassadør til Israel roser Støres retorikk og kunngjøringen av anerkjennelsen.

– Støre gjorde en utmerket jobb i å forklare den norske posisjonen, sier Hanssen-Bauer.

Men:

– Der jeg synes det er grunn til litt bekymring, er det diplomater kaller timing.

Han sier at det i liten grad finnes noe rett tidspunkt for å gjøre noe som helst i Midtøsten, men mener likevel at anerkjennelsen bærer preg av å være forhastet og lite gjennomtenkt.

– Hadde vi for eksempel fått med oss Frankrike, Tyskland eller Storbritannia og laget et felles fremstøt med anerkjennelsen, tror jeg det ville blitt tatt imot mye bedre i Israel, og også blant palestinerne. Nå er dette helt avhengig av hvordan oppfølgingen blir de neste dagene og ukene i Europa, sier Hanssen-Bauer.

Frykter «skammekrok»

– Det vi betaler for utspill som kommer til feil tid, er syv år i skammekroken, sier Hanssen-Bauer.

Han viser til da Sverige anerkjente Palestina i 2014, og den politiske radiostillheten mellom Israel og Sverige som fulgte.

– Der bør ikke Norge komme, men det er dit vi er på vei akkurat nå. Det bekymrer meg stort.

Når ikke opposisjonen

Den tidligere ambassadøren er videre bekymret over hvordan Israel tok imot den norske anerkjennelsen.

– Det er helt som forventet at Netanyahu-regjeringen reagerer kraftig, men jeg ser ingen tegn til at vi når frem til den moderate opposisjonen i Israel med tiltaket nå, sier Hanssen-Bauer, og legger til:

– Norge har i for lang tid snakket mot Israel, og i for liten grad med og til den moderate opposisjonen. Det er et problem og en utfordring, synes jeg, i tiden fremover.

Hanssen-Bauer sier det er nettopp opposisjonen man må nå frem til om man vil få gjennomslag i Knesset for en selvstendig palestinsk stat.

– Det er veldig vanskelig nå. Det traumet de er påført etter 7. oktober gjør det veldig, veldig vanskelig å nå frem, tror Hanssen-Bauer.

