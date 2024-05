– Det er et veldig trist øyeblikk for forholdet mellom Israel og Norge.

Det sier Avi Nir-Feldklein til NRK på spørsmålet om hans reaksjon på anerkjennelsen av Palestina.

Den israelske ambassadøren blir hentet hjem etter at det ble kjent at Norge anerkjenner Palestina som en egen stat.

Han ble varslet dagen før det ble offentliggjort og reiser allerede torsdag.

– Vil forlenge krigen

– Dette kommer ikke til å hjelpe palestinere, og det kommer ikke til å endre forholdene på bakken.

Ambassadøren sier at han ble veldig skuffet over nyheten. Han mener Hamas og Iran vil se nyheten som en belønning for 7. oktober-angrepet.

– Så dette gjør ikke at man kommer nærmere en fredsløsning. Det vil kun komplisere ting.

Mulighetene for å forhandle om gislene vanskeliggjøres, mener Nir-Feldklein.

– På denne måten sørger man for at krigen forlenges, fordi vi kan ikke ha våpenhvile før gislene er sluppet fri.

– Hva betyr dette for det fremtidige forholdet mellom Israel og Norge?

– Dette er bunnpunktet i forhold mellom Norge og det israelske folk.

Anser Norge som fiendtlig

Nir-Feldklein tror at det gode forholdet Norge hadde til det israelske folk kan repareres i fremtiden, men sier det vil være opp til hans regjering når landene igjen er på talefot.

Han vil ikke si noe om når og om han kommer til å returnere til sin post som ambassadør i Norge.

– Det er opp til regjeringen hvordan de vil håndtere dette. De ser definitivt dette som et veldig negativ steg og et veldig ikke-vennlig steg. Vi anser Norge som et av de mest fiendtlige landene.

Israels ambassadør vet ikke når han eventuelt kommer tilbake til Norge. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ambassadøren mener Norge har stått for noen av de mest radikale uttalelsene etter 7. oktober, ved blant annet å be andre land om å fordømme Israel og om å stoppe å sende våpen til Israel.

Han reagerer også på at Espen Barth Eide gikk ut og sa at Israels statsminister Benjamin Netanyahu risikerer å bli utlevert dersom han besøker Norge.

– Vi var veldig overrasket over at Norges utenriksminister var den første lederen i Europa som sa at hvis en arrestordre blir utstedt fra ICC, så vil man arrestere ham.

At Norge inviterer til samtale med representanter fra Hamas og Taliban, men vil arrestere Netanyahu, synes ambassadøren er merkelig.

Mener Norge ikke har noen rolle

Nir-Feldklein mener Norge tidligere har kunnet bidra til forhandlinger mellom Israel og Palestina, fordi det ble ansett som et land som ikke tok side i konflikten.

– I dag mistet Norge den rollen.

Han sier tilliten til den norske regjeringen er borte.

– Hvordan tror du krigen vil ende?

– Først og fremst må gisler slippes fri, da vil det bli mye enklere å avslutte krigen. Jeg ser ingen rolle for Norge. Det er Qatar, Egypt og USA som har en rolle.

Norge feiret anerkjennelsen med palestinsk mat. Men Israels ambassadør mener Norge ikke har noen reell rolle i konflikten. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

– Et steg i riktig retning

– Når Hamas er de første til å gratulere, så sier dette mye. Det er en belønning for terrorisme, mener Nir-Feldklein.

Hamas' talsperson i Libanon, Walid Kilani, sier til NRK at de ønsker anerkjennelsen velkommen.

– Dette er et steg i riktig retning. Vi ønsker en stat som har både havn og flyplass, og Øst-Jerusalem som hovedstad, sier han.

Hamas' talsperson i Libanon, Walid Kilani ønsker anerkjennelsen velkommen.

– Vi ber andre land gjøre det samme som Norge har gjort. Slike avgjørelser i Palestina-saken er et viktig skritt i forsøket på å opprette en palestinsk stat. Det palestinske folkets kamp har vart i 76 år, sier Kilani.

– Vil Hamas godta en tostatsløsning med Palestina og Israel side om side?

– Dette har vi snakket om mange ganger, og de som har avvist denne løsningen er Israel. Først må Israel godta denne løsningen før vi gir vårt synspunkt om dette, sier Kilani.

– Hvis Israel hadde villet gi land til Palestinerne, hadde de gjort det allerede under Oslo-avtalen for 30 år siden.

Kilani peker på Israel etter Oslo-avtalen eskalerte byggingen av bosettinger på Vestbredden.