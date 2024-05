Noreg anerkjenner Palestina

– Palestinarane har ein grunnleggande rett til ein eigen stat. Det kan ikkje blir fred i Midtausten utan palestinarane og israelarane har eigen stat.

Slik opna statsminsiter Jonas Gahr Støre pressekonferansen onsdag morgon då regjeringa kunngjorde at dei vil anerkjenne Palestina.

75 år etter at Noreg anerkjente Israel som stat, blir Noreg no det 144. FN-landet som også anerkjenner Palestina.

Like etter varsla Israel at dei vil hente heim diplomatane sine i både Noreg og Irland.

– I dag sender eg ein tydeleg beskjed til Irland og Noreg: Israel vil ikkje møte dette med å vere stille. Eg har nettopp bedt dei israelske ambassadørane i Noreg og Irland for konsultasjonar i Jerusalem, seier Israels utanriksminister Israel Katz.

Både Spania og Irland stadfestar i dag at også dei vil anerkjenne Palestina som eigen stat.

15.mai gjorde NRK eit intervju med Israels ambassadør i Noreg Avi Nir-Feldklein. Då sa han at dersom Noreg anerkjente Palestina som stat ville det ha ein dårleg innverknad på Noreg sitt forhold til Israel.

– Ikkje ein dag for tidleg

Men her heime er det stort sett lovord til regjeringa i dag.

– Dette er noko LO har arbeida for lenge. Vi gratulerer Noreg og palestinarane, seier LO-leiar Peggy Hessen Følsvik.

Kirsti Bergstø, leiaren i regjeringa sitt samarbeidsparti SV, seier dei har venta lenge på denne dagen.

Utanriksminister Espen Barth Eide under regjeringa sin pressekonferanse i dag. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / Cicilie Sigrid Andersen

– Det er ein stor dag når regjeringa endeleg anerkjenner Palestina som stat. Dette har vi venta lenge på og arbeide for lenge:

– Anerkjenning er eit viktig steg for å styrke palestinarane sin forhandlingsposisjon, og uttrykk for ein etterlengta forståing for at Israel er ein langt sterkare part.

Også Arild Hermstad i MDG seier dette er ein gladnyheit.

– Regjeringa gjer det einaste rette og anerkjenner Palestina som eigen stad. Dette er ikkje ein dag for tidleg, men det har ei god symbolsk effekt.

I november stemte Stortinget over eit forslag frå Raudt om å anerkjenne Palestina. Det ville ikkje regjeringspartia gå med på.

– Når vi anerkjenner Palestina, kan vi med større tyngde oppmode andre land til å støtte oppbygginga av ein palestinsk stat og vi kan halde den palestinske staten ansvarleg, sa Støre under pressekonferansen. Foto: Cicilie Sigrid Andersen / Cicilie Sigrid Andersen

Men eit breitt fleirtal på Stortinget kunne gå med på eit kompromiss, nemleg at regjeringa skulle førebu seg på å anerkjenne Palestina idet det kan ha ein positiv innverknad på ein fredsprosess mellom Israel og palestinarane.

Regjeringa kan bestemme å anerkjenne Palestina som stat på eigehand, og det gjorde dei i dag.

Også tidlegare Raudt-leiar Bjørnar Moxnes seier det er veldig bra at dette skjer no.

– Samstundes held det ikkje å anerkjenne Palestina om vi samstundes let Israel utføre eit folkemord mot Palestinarane.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes seier det er veldig bra at dette skjer no. Foto: Cicilie S. Andersen / Cicilie S. Andersen

Utspelt rolla som fredsmeklar

Frp-leiar Sylvi Listhaug er ikkje nøgd med tonen frå regjeringspartia.

– Framskrittspartiet støtter ei tostatsløysing i Midtausten, Men å opprette ein palestinsk stat må vere ein del av ein framforhandla løysing, og vi må også vere sikre på at vi ikkje anerkjenner det som kan vere eit islamistisk diktatur.

– Med denne symbolske handlinga som ikkje har noko reell betyding, har regjeringa totalt utspelt Noreg si rolle som potensiell fredsmeklar i denne konflikten, seier Listhaug.

Frp-leiar Sylvi Listhaug seier Noreg har utspelt rolla si som fredsmeklar. Foto: William Jobling / NRK

Høgre derimot støtter regjeringa i å anerkjenne Palestina som eigen stat og ei tostatsløysing, men er usikre på om dette er riktig tidspunkt.

– Dette er regjeringa si avgjerd, men Høgre er usikre på om å gjere dette akkurat no vi ta oss nærare ei politisk løysing på denne konflikten, seier Erna Solberg.