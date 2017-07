Frykter migrantstrøm av «bibelske dimensjoner»

Samtidig som Norge nå opplever den største nedgangen i asylsøknader siden 1990-tallet, ankommer tusenvis av migranter Italias kyst hver eneste uke. Bare i forrige uke kom flere enn 12 000 mennesker som har tatt seg over Middelhavet i gummibåter.

Krever hjelp fra andre EU-land

Ruten til Italia er den mest brukte ruten for mennesker som flykter fra konflikt og fattigdom. Tall fra FN viser at landet har tatt imot 85 000 av de rundt 100 000 migrantene som har kommet til Europa så langt i år. De beskriver situasjonen som uholdbar.

FN: – Situasjonen i Italia en tragedie

Søndag sa presidenten for EU-parlamentet, Antonio Tajani, til den italienske allmennkringkasteren RAI, at Europa må vise større vilje for å hjelpe Italia.

– Nå må vi omplassere asylsøkerne også i andre EU-land.

President for Europaparlamentet, Antonio Tajani, krever at europeiske land bistår Italia i å håndtere strømmen av migranter som kommer over Middelhavet. Foto: AP

Tajani mener i tillegg det er nødvendig at Europa griper inn for å forbedre situasjonen i flere av de afrikanske landene der mennesker lider under fattigdom, arbeidsledighet og diktatur.

Afrikanske migranter som ble reddet opp utenfor kysten av Libya forteller om å ha sett kvinner og barn drukne på havet, i forsøket på å komme seg til Europa. Foto: Reuters

– I dag er vi bekymret for noen få tusen migranter, men innen fire eller fem år vil det komme millioner av dem. Vi må hindre at de forlater sine hjemland, ved å slå ned på menneskesmuglere og unngå at de tar seg gjennom Libya. Hvis vi ikke konfronterer problemet nå vil vi se en tilstrømning av bibelske dimensjoner.

Flere av nabolandene til Italia har valgt å stenge sine havner og grenser. For to uker siden truet også Italia med å nekte utenlandske redningsfartøy å plukke opp og frakte mennesker til deres havner på Sicilia og Calabria-regionen.

Anklager EU for å se en annen vei

I 2015 ble det inngått en solidaritetsavtale mellom de europeiske landene, der EU-land forpliktet seg til å fordele 160 000 asylsøkere mellom seg, for å avlaste den store tilstrømningen til Italia og Hellas. Tall publisert på EU-kommisjonens nettsider mandag, viser at bare 30 000 av dem er relokalisert. Land som Ungarn og Polen har nektet å forplikte seg til den bindende kvoten.

Ungarn stenger asylsøkere inne i containerleire

Den italienske regjeringen anklager Europa for å se en annen vei.

– Vi er under et enormt press. Hvis de eneste havnene flyktningene og migrantene kommer til er italienske, er det noe som ikke fungerer, uttalte innenriksminister Marco Minniti til BBC søndag.

Den italienske innenriksministeren Marco Minniti mener det ikke er riktig at redningsfartøy som seiler under utenlandske flagg skal plukke opp migranter og levere dem i italienske havner. Foto: Gregorio Borgia / AP

Siden 2014 har en halv million migranter kommet gjennom sjøveien og til Italia. FN rapporterer om at mange av menneskene som ankommer er barn uten følge. Andre er ofre for vold og seksuelle overgrep.

Flere barn flykter alene over Middelhavet

Mener Norge kan bidra mer

Pål Nesse i Flyktninghjelpen advarer om at det italienske systemet kan kollapse hvis ikke flere europeiske land trår til for å håndtere strømmen av migranter.

– Da vil langt flere rusle utenfor Italias grenser på egenhånd. Mange av dem vil være papirløse og det er ingen tjent med.

Pål Nesse i Flyktninghjelpen mener den politiske situasjonen i Libya er så ustabil at man ikke kan sende migrantene tilbake dit. – Flyktninger og migranter jeg har snakket med forteller om seksuelle overgrep, tortur og ulovlig fengsling. Foto: Mohammed Alayoubi

Han mener Norge og andre land bør bistå Italia, ikke bare i redningsoperasjoner, men også i søknadsprosessen.

– Vi har ledige saksbehandlere fra UD som kan håndtere asylsøknadene. Deretter må vi fordele de som trenger beskyttelse rundt i Europa og få inn bedre systemer for å returnere de som ikke har krav på beskyttelse til hjemlandene sine.

Italia har truet med å stenge havnene sine, har de lov til å gjøre det til det?

– Det vil være i strid med internasjonal maritim rett, men vi skal ta på alvor varselet deres om at de nå står alene om å håndtere alle migrantene.