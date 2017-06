Italia truer med å stenge havner

Antall migranter som har kommet til Italia via Middelhavet hittil i år nærmer seg 80.000. 2000 er savnet eller antatt omkommet.

I løpet av helgen og begynnelsen av denne uken ble det registrert over 10.000 nye ankomster, og det er ventet at man vil passere rekorden på 200.000 ankomne fra Libya i løpet av året.

Onsdag hadde Italias EU-ambassadør, Maurizio Massari, et møte med EU-kommissær Dimitris Avramopoulos.

– Italia har rett i at situasjonen er uholdbar langs den sentrale middelhavsruten, sier Avramopoulos.

Ifølge AP er landene i EU forberedt på å øke den økonomiske støtten til Italia for å hjelpe landet med å takle strømmen av asylsøkere. EU vil også ha mer penger til å hjelpe afrikanske land, i håp om at bedre hjemlige forhold vil gi færre migranter.

Italia skal likevel vurdere å stenge flere havner på Sicilia og i Calabria-regionen for redningsskip uten italiensk flagg, med unntak av skip som seiler for EUs grensebyrå Frontex.

– Forslaget har blitt diskutert. Italia har nådd metningspunktet, sier en regjeringskilde til Reuters.

Asylsøkere på vei til gjennom havna i Augusta på Sicilia fredag. Foto: Emilio Morenatti / AP

Flere på vei

Onsdag kom skip fra Frontex, Leger uten grenser og Malta-baserte Migrant Offshore Aid Station (MOAS) med over 10.000 asylsøkere som ble hentet opp fra Middelhavet.

Torsdag er det varslet minst 2400 nye ankomster til Sicilia og fastlandet.

Båter blir sendt ut fra Libya nærmest daglig, og alle som hentes opp av redningsskip blir sendt til Italia. Flere nabolandene har stengt grensene for å hindre migrantene i å bevege seg nordover.

– De siste årene har menneskesmuglere ofte sendt avgårde et enormt antall båter samtidig. I år ser vi et nivå vi aldri tidligere har registrert på så kort tid, sier Frontez-direktør Fabrice Leggeri.

Frivillige hjelpeorganisasjoner har blitt beskyldt for å opptre som «taxier» for migranter, og for å samarbeide med menneskesmuglere.

Av dem som har ankommet Italia hittil i år er det flest som oppgir å være fra Nigeria, Bangladesh, Guinea og Elfenbenskysten.

Siden 2014 har over en halv million mennesker tatt seg til Italia med båt over Middelhavet.