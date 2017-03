I 2013 avsluttet Ungarn sin tidligere praksis med å internere asylsøkere, etter press fra EU, FN og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Men nå er interneringen igjen tilbake.

Stort flertall

Ungarn setter opp containerleire for asylsøkere

De folkevalgte i det ungarske parlamentet vedtok med stort flertall at alle asylsøkere i landet skal interneres i containerleire i den sørlige delen av landet på grensa mot Serbia.

Det gjelder både asylsøkere som kommer til landet og de som allerede er i Ungarn.

Mens asylsøknadene blir vurdert av ungarske myndigheter, kan asylsøkerne ikke bevege seg rundt i landet eller forlate Ungarn.

«I fremtiden må alle illegale immigranter vente på avgjørelsen i asylsakene i transittsoner på grensa», heter det i vedtaket fra nasjonalforsamlingen.

Terrorfare

NØDVENDIG: Ungarns statsminister Viktor Orbán sier asylsøkere må interneres for å hindre terrorangrep. Foto: DIETER NAGL / Afp

Forslaget om mottaksleire for asylsøkere kommer fra den ungarske regjeringen.

Statsminister Viktor Orbán sier ifølge nyhetsbyrået AFP at tiltaket er nødvendig for å hindre terrorangrep mot Ungarn. Han viser til at migranter har utført terrorhandlinger i europeiske land.

– Menneskene som kommer til oss ønsker ikke å leve i tråd med vår kultur og våre skikker, de vil leve på sin måte, men med europeisk levestandard, sier statsminister Orban ifølge nyhetsbyrået Ap.

Den nye loven er i realiteten en gjeninnføring av praksisen med å anholde asylsøkere, en praksis som ble suspendert i 2013.

SIKRING: Ungarn har bygd grensegjerder langs hele grensa mot Serbia for å hindre flere flyktninger i å komme til landet. Foto: Zoltan Gergely Kelemen / AP

Kritikk

Ifølge Amnesty International er interneringen av asylsøkere et brudd med europeisk praksis.

INN TIL EU: Svært mange flyktninger tok seg inn i Ungarn fra Serbia i 2015. Foto: CSABA SEGESVARI / Afp

«De nye reglene tar ikke hensyn til EUs retningslinjer om at det er forbudt å internere noen fordi de har søkt om asyl», heter det i en uttalelse fra menneskerettsorganisasjonen.

Også FNs flyktningorganisasjon er bekymret over vedtaket i parlamentet.

Svært mange flyktninger tok seg i 2015 inn i EU ved å krysse grensa mellom Serbia og Ungarn ulovlig.

Men ungarske myndigheter stanset denne muligheten ved å sette opp gjerder langs hele grensa mot Serbia.