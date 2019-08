Frykter Kina vil ta i bruk antiterror-bestemmelser

– Jeg vil beskytte min identitet. Vi har fått erfare at politiet ikke opptrer rettferdig. De arresterer personer urettmessig, og demonstrantene forstår nå at vi må beskytte oss. Vi ønsker ikke å bli skadet eller arrestert, sier en demonstrant på flyplassen i Hongkong, da NRK spør ham om hvorfor han har dekket til ansiktet.

Rundt ham sitter andre demonstranter med munnbind og lapper for ett øye, farget i rødt.

Et symbol på det demonstrantene mener er et resultat av politiets misbruk av makt i forbindelse med demonstrasjonene.

Etter at en ung kvinne ble skutt i øyet av politiet og mistet synet, har disse lappene blitt et symbol på demonstrantenes misnøye med politiets bruk av makt. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Sist søndag ble en ung kvinne skutt i øyet av politiet. Hun har mistet synet for alltid. Så det er for å vise vårt syn på brutaliteten politiet utøver, forklarer en ung kvinne til NRK.

Det er gått over to måneder siden et lovforslag som åpnet for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester i Hongkong 9. juni.

Forslaget ble etter hvert lagt på is, men innen avgjørelsen ble tatt hadde misnøyen med det sittende Hongkong-styret og mot kinesiske myndigheter ført til ytterligere mobilisering.

Fakta om Hongkongs politiske situasjon Ekspandér faktaboks Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta.

Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet.

Kinas regjering varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong.

Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen, som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder.

Regjeringssjef Carrie Lam ble i 2017 valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer, som Kina har stor innflytelse over.

Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste nye masseprotester i juni 2019. Lam la først forslaget på is, men demonstranter har siden krevd at hun går av, og at forslaget formelt trekkes tilbake.

9. juli varslet Lam at forslaget legges «fullstendig dødt», uten å slå fast om den formelt trekkes tilbake.

Demonstrasjonene har etter hvert utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot kinesiske myndigheter.

Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere.

Demonstranten forteller NRK at de dekker seg til for å beskytte sin identitet. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Krever demokratiske valg

På spørsmål om hvorfor protesten mot utleveringsloven førte til en mer generell demonstrasjon mot kinesiske myndigheter, svarer den tildekkede mannen at det er selve kjernen i problemet.

Regjeringssjefen Carrie Lam ble i 2017 valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer som Kina har stor innflytelse over.

– Regjeringen i Hongkong er bare et redskap som brukes av den kinesiske regjeringen. Carrie Lam og hennes regjering er lojale til det kinesiske regimet og ikke til folket i Hongkong. Det er kjernen i hele problemet: en regjering som folket ikke har fått stemme frem, som er ansvarlig overfor folket, sier demonstranten til NRK.

Ett av demonstrantenes hovedkrav er derfor at folket i Hongkong skal få velge sin egen leder, sin egen regjering og sine folkevalgte gjennom frie valg.

– Hvem er ansvarlig og hvem fortjener å styre Hongkong? Dette bør bestemmes fullt og helt av innbyggerne i Hongkong, sier demonstranten.

Nå krever demonstrantene en uavhengig gransking av politiets opptreden, mens Kina trapper opp retorikken.

En domstol har avgjort på flyplassledelsens forespørsel at demonstrantene nå kun får oppholde seg i et svært avgrenset område i ankomsthallen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Kina kaller det «terroristhandlinger»

Mandag sa talsmann Yang Guang ved den kinesiske regjeringens Hongkong-kontor at demonstrantene har brukt farlige gjenstander for å angripe politi.

– Det utgjør allerede en alvorlig form for kriminalitet, og viser også de første tegnene på terrorisme, heter det i uttalelsen.

Tirsdag ble flyplassen i byen på nytt inntatt av demonstranter som er opprørt over den Beijing-støttede regjeringen og politiets håndtering av protestene.

Reisende ble hindret i å komme seg frem til sikkerhetssjekken og avgangsgatene av demonstranter som sperret veien med bagasjetraller.

I dag trappet Kina opp retorikken ytterligere, etter at to kinesere ble banket opp på flyplassen i Hongkong tirsdag.

Den ene av dem var en journalist fra det kinesiske nyhetsbyrået Global Times.

Regjeringen mener demonstrantene sto bak, og at de således har begått «terroristhandlinger». Også departementet i Kina som er ansvarlig for forbindelsene til Hongkong, ytrer sin bekymring.

– Det er sjokkerende at det åpenlyst blir begått alvorlige lovbrudd under offentlighetens påsyn, heter det i en uttalelse.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Til NRK forklarer den tildekkede demonstranten at uroen spredte seg da de to fastlands-kineserne dukket opp blant demonstrantene, uten å forklare hva de gjorde der.

Han viser til at flere gjengmedlemmer har gått løs på demonstranter tidligere uten at politiet har grepet inn, men tar avstand fra volden som oppsto i kaoset på flyplassen tirsdag.

– Det er synd å registrere at vold benyttes, men noen ganger er det forståelig, sier han.

Han mener de to burde ha forstått hvilken risiko de tok ved å oppholde seg blant demonstrantene, uten å ville oppgi hvem de var.

Hva tenker du om at Kina kaller det for «terroristhandlinger»?

– Det er deres propaganda. En korrekt bruk av begrepet terrorist innebærer aksjoner mot sivile. Når politiet skyter en jente i øye, når de skyter på personer på kloss hold er det terrorisme, sier demonstranten til NRK.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Flyplassen igjen åpen

Hongkong internasjonale flyplass åpnet igjen onsdag morgen lokal tid for både avganger og ankomster, etter at flyplassledelsen mandag og tirsdag valgte å stenge flyplassen helt eller delvis på grunn av de store sit ned-demonstrasjonene.

På det meste var 5000 demonstranter samlet i ankomst- og avgangshallene på flyplassens terminaler, noe som etter flyplassledelsens mening gjorde det umulig å håndtere driften.

Flere hundre flyginger ble kansellert som følge av stengningen, og det er fortsatt store etterslep med forsinkelser.

Denis Chung bor i Hongkong og sier til NRK at han støtter ønsket om et fritt og fredelig samfunn, og støtter demonstrantene så lenge de opptrer fredelig og ikke forhindrer andre fra å reise.

– Jeg synes det er trist for alle de reisende som ønsker seg hjem, men så lenge demonstrantene demonstrerer fredelig, er det helt i orden for meg at de er her. Men når de ødelegger for de som reiser, at de ikke kommer seg av gårde, er ikke det bra.