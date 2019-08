Kina advarer: – Dere leker med ilden

Dette er den sterkeste advarselen fra myndighetene i Beijing siden demonstrasjonene i Hongkong startet for drøyt to måneder siden.

– Radikale aktivister i Hongkong må ikke forveksle Kinas tilbakeholdenhet med svakhet, sa talsmannen Yang Guang på en pressekonferanse Beijing i dag. Han representerer den kinesiske regjeringens «kontor for Hongkong og Macao».

– Voldelige kriminelle som bringer Hongkong mot kanten av stupet vil på et tidspunkt bli straffet for sine ugjerninger, sa talsmannen.

To millioner i gatene

Talsmannen Yang Guang fra den kinesiske regjeringens Hongkong-kontor fremførte dagens offisielle erklæring. Foto: Mark Schiefelbein / AP

Demonstrasjonene i Hongkong har hatt enorm oppslutning. Til sammen har mer enn to millioner mennesker gått ut gatene – i en by med 7–8 millioner innbyggere.

Det startet i begynnelsen av juni, som en protest mot et lovforslag om å utlevere straffetiltalte til fastlands-Kina. Hongkongs myndigheter har foreløpig erklært forslaget som «dødt», men demonstrantene krever en forsikring om at det er trukket tilbake for godt.

I tillegg har politiets maktbruk mot aktivistene ført til krav om at de ansvarlige for volden blir straffet. Og det er satt frem krav om at Hongkongs leder, Carrie Lam, må gå av.

Maskert på pressekonferanse

Ingenting tyder på at uroen vil opphøre.

I går ble nærmere 150 personer arrestert i forbindelse med en generalstreik i Hongkong.

«Folkets pressekonferanse» kalte demonstrantene i Hongkong dagens møte med pressen. Foto: VANESSA YUNG / AFP

I dag holdt tre protestledere det de kalte en «Folkets pressekonferanse», iført gule hjelmer og med ansiktet skjult av masker.

Det er første gang representanter for demonstrantene holder pressekonferanse. De fordømte regjeringens retorikk og «politivold», og de ba myndighetene gi makten tilbake til folket.

Største trussel

Protestene i Hongkong er de mest omfattende siden den tidligere britiske kronkolonien ble gitt tilbake til Kina i 1997. Det er også den største folkelige utfordringen for Kinas leder Xi Jinping siden han kom til makten i 2012.

Mer enn to millioner mennesker har deltatt i protestene i Hongkong de siste ukene. Foto: Vincent Thian / AP

Advarselen fra myndighetene i Beijing i dag er svært klar, sier Kina-eksperten Harald Bøckman:

– Dette er et klart signal om at det er klare grenser for hvor langt demonstrantene kan gå. Men dette er en bevegelse som er vanskelig å kontrollere. Den bruker en slags «geriljataktikk», med å dukke opp på ulike steder i byen, mens den kinesiske politistyrken «Folkets væpnede politi» er trent på å håndtere store folkemengder i sentrale områder.

Et nytt Tiananmen?

Bøckman tror derimot ikke at det kan utvikle seg til en ny massakre, slik som på Tiananmen-plassen i Beijing i 1989.

– Nei, jeg tror ikke det. For det første er befolkningen i Hongkong mer splittet enn Beijing-studentene var i 1989. Det er derfor vanskelig å se for seg et opprør av samme type som den gang.

– For det andre var jo unge og livredde soldater en viktig grunn til tragedien på Tiananmen-plassen. Soldatene skjøt vilt rundt seg, og det førte til enorme tapstall. Styrkene i Hongkong er proffe og godt trente, og vil neppe miste kontrollen slik vi opplevde i 1989.