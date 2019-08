Etter dager preget av store demonstrasjoner mot den kinesisk-vennlige ledelsen i Hongkong som har lammet samfunnet, kom Hongkongs adminstrative og politiske leder Carrie Lam med nok en advarsel tirsdag morgen.

– Vold, uavhengig om det bruk av vold eller å akseptere vold, vil dreie Hongkong på en kurs det ikke finnes noen vei tilbake fra og dytte Hongkong ut i en veldig bekymringsfull og farlig situasjon, sa Lam på en pressekonferanse.

Lam, som har sin bakgrunn fra Hongkongs respekterte byråkrati, men som er blitt svært upopulær blant deler av sin egen befolkning, hadde tårer i øynene og sprukket stemme da hun bad sine medborgere besinne seg.

– Jeg ber igjen om at alle legger motsetningene til side, og roer seg ned. Jeg ber dere bruke ett minutt til å tenke over situasjonen, over byen, over det som er vårt felles hjem: vil dere virkelig se den falle i avgrunnen?

Lam unngikk å svare pågående reportere på spørsmålet om hun hadde makt og frihet til å å innfri ett av demonstrantenes viktigste krav, å fullstendig trekke tilbake den kontroversielle utleveringsloven som utløste demonstransjonene, eller om hun er bundet på hender og føtter av regjeringen i Beijing.

– Jeg har svart på det spørsmålet tidligere, sa en unnvikende Lam.

Fakta om Hongkongs politiske situasjon Ekspandér faktaboks Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer».

Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også egen valuta.

Beijing har ansvar for forsvars- og utenrikspolitikk og har vetorett når det kommer til endringer i det politiske systemet.

Kinas regjering varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong.

Det brøt da ut masseprotester, kjent som paraplybevegelsen, som lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder.

Regjeringssjef Carrie Lam ble i 2017 valgt av en forsamling på knappe 1.200 medlemmer, som Kina har stor innflytelse over.

Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste nye masseprotester i juni 2019. Lam la først forslaget på is, men demonstranter har siden krevd at hun går av, og at forslaget formelt trekkes tilbake.

9. juli varslet Lam at forslaget legges «fullstendig dødt», uten å slå fast om den formelt trekkes tilbake.

Demonstrasjonene har etter hvert utviklet seg til protester mot det sittende Hongkong-styret generelt og mot kinesiske myndigheter.

Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere.

Kilder: NTB, BBC, TT

Flyplass åpnet

Tirsdag morgen kunne Hongkongs flyplass igjen åpnes etter at minst 5.000 demonstranter hadde blokkert terminalbygget med en sitt-ned-aksjon gjennom helgen og på mandag.

Selv om trafikken igjen kunne starte, var over 200 avganger innstilt på den travle flyplassen tirsdag.

Flyplassen i Hongkong åpnet igjen tirsdag morgen, etter flyplassmyndighetene stengte den dagen før på grunn av sitt ned-demonstrasjonene. Foto: Philip Fong / AFP

Demonstrantene krever at byregjeringen med Lam i spissen må gå av etter at det omstridte lovforslaget om å utlevere straffedømte Hongkong-innbyggere til soning i Kina likevel ikke ble forkastet, men bare lagt på is.

Demonstrasjonene har vært tiltakende voldelige ettersom politiet har slått ned på aksjonistene som da har svart med å kaste stein, egg og brennende gjenstander.

Krever gransking

Demonstrantene har beskyldt politiet for misbruk av makt og krever en uavhengig gransking.

Lam sier på den andre siden at det ikke vil være aktuelt med noen dialog med demonstrantene før alle tilløp til vold er stanset.

Under tirsdagens pressekonferanse forsvarte hun politiets handlinger ved å vise til at de måtte ta vanskelige beslutninger på stedet, og at tjenestepersonene holdt seg til et så lavt nivå av fysisk maktbruk som mulig, men at det var nødvendig.

– Jeg, som øverste leder, er ansvarlig for å gjenopprette Hongkongs økonomi og hjelpe Hongkong videre, sa Lam, som ikke gikk nærmere inn på hvordan en forsoning med demonstrantene kunne skje.