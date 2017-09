Frykt for ny katastrofe når Irma treffer Haiti

Ifølge prognosene vil orkanen treffe de sentrale og de nordlige delene av Haiti. Mange bor i enkle og falleferdige hus og avskoging gir stor fare for flom og jordskred.

– Frykter liv skal gå tapt

– Vi frykter liv skal gå tapt når orkanen rammer, men også etterpå, sier Morten Tønnessen-Krokan som er koordinator for Latin- og Mellom-Amerika i Røde Kors.

Morten Tønnessen-Krokan var i Haiti og Port-au-Prince etter jordskjelvet i 2010. Nå er han bekymret for hvilke ødeleggelser Irma kan påføre haitianerne. Foto: Olav A. SALTBONES / Røde Kors

Han sier myndighetene samarbeider med hjelpeorganisasjoner om beredskapsplaner og katastrofelagre, men sier det fattige landet sliter. Blant annet er det et problem å få advarsler ut til folk.

Først på torsdagen blir det iverksatt evakuering av de nordligste områdene og hjelpeorganisasjoner frykter at det kan være i seneste laget, melder Miami Herald. Ifølge avisen er det mange haitianere som ikke er klar over hva som er i vente.

Haiti er det fattigste landet på den vestlige halvkule og mer enn halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Myndighetene advarer folk, blant annet med SMS-er og på Twitter, men det er mange som ikke får disse beskjedene:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Frykter en grotesk og farlig situasjon

Generalsekretær i Plan Norge, Kjell Erik Øye sier til NRK at Haiti fremdeles sliter med etterdønninger etter jordskjelvet i 2010 og orkanen Matthew som tok flere enn 1000 menneskeliv i fjor.

Han sier store deler av befolkningen allerede er avhengig av nødhjelp. Også han er bekymret:

– Vi snakker om en veldig grotesk og farlig situasjon, sier han.

Morten Tønnessen-Krokan sier at selv om det har vært gjort mye i Haiti siden de enorme ødeleggelsene etter jordskjelvet i 2010, er det mye som gjenstår.

– Bygningene er i en veldig dårlig forfatning. Og siden jordskjelvet har det vært flere orkaner som har satt arbeidet med oppbygging tilbake.

Det er ventet at orkanen treffer Haiti ved 20-tiden lokal tid torsdag kveld. Foto: NRK Grafikk

Fare for sykdommer etter orkanen

Han sier det er viktig at folk vet hvordan de skal komme seg i ly for uværet og hva de skal gjøre for å unngå vannbårne sykdommer som kolera, for eksempel.

– Folk er bekymret for det som skal skje, de vet jo ikke helt hvordan de skal kunne beskytte seg mot det som skal skje, sier

– Frykter dere en ny katastrofe?

– Ja. Vi er alltid forsiktige med å si det før vi vet. Samtidig vet vi at hvis Irma rammer med full tyngde er det grunn til stor bekymring, svarer Tønnessen-Krokan.