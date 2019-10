Fredsprisvinneren: – Jeg er veldig ydmyk og lykkelig

​​​​​Fredag klokken 11.00 ble det klart: Etiopias statsminister Abiy Ahmed er årets vinner av Nobels fredspris.

– Tusen takk, jeg er veldig ydmyk og glad. Jeg kan forestille meg hvordan resten av de afrikanske lederne vil bli motivert til å jobbe for fred på vårt kontinent. Tusen takk jeg er så lykkelig, sier Abiy Ahmed på telefon til sekretær i Nobelkomiteen og direktør ved Nobelinstituttet, Olav Njølstad.

Njølstad fikk tak i fredsprisvinneren litt etter annonseringen klokken 11.

Her får Abiy Ahmed beskjed om at han har vunnet:

– Vi er stolte som nasjon

YDMYK: Statsministeren i Etiopia, Abiy Ahmed, tildeles Nobels fredspris 2019 for å ha inngått fredsavtale med nabolandet Eritrea. Foto: Francisco Seco / AP

NRK har snakket med Abiy Ahmeds pressetalskvinne Billene Seyoum Woldeyes, som opplyser at fredsprisvinneren er opptatt i et toppmøte store deler av dagen.

– Han er opptatt med å styre landet, sier Woldeyes til NRK, og legger på røret.

Statsminister Abiy Ahmeds stab skriver på Twitter at Etiopia «er stolte som nasjon», etter at det ble kjent at han mottar Nobels fredspris for 2019:

«Statsminister Abiy Ahmed har jobbet for å fremme regional stabilitet og integrasjon. Dette arbeidet har båret frukter (...) I dag, når verden hyller det han har oppnådd gjennom å tildele ham Nobels fredspris, inviterer vi alle etiopiere og venner av Etiopia til å fortsatt stå på fredens side. Denne anerkjennelsen er en felles seier for alle etiopiere og en oppfordring til å styrke vårt arbeid med å gjøre Etiopia – «the new horizon of hope» – til en fremgangsrik nasjon for alle.».

Gratulerte via TV

Da Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen, møtte pressen etter at hun hadde lest opp Nobelkomiteens begrunnelse, hadde hun ikke fått snakket med vinneren selv ennå.

– Da jeg gikk her for å kunngjøre prisen, hadde vi ikke nådd ham. Så hvis han ser på nå, må han motta mine hjerteligste gratulasjoner.

Noen timer senere tvitret statsministeren selv, midt mellom møter med andre afrikanske statsledere som er samlet i Addis Ababa.

– Jeg er ydmyk over Nobelkomiteens beslutning. Min dypeste takknemlighet for alle som jobber for fred. Denne prisen er til Etiopia og hele det afrikanske kontinent. Vi skal lykkes med freden.

TOPPMØTE: Etiopias statsminister Abiy Ahmed (i midten) sammen med Kenyas President Uhuru Kenyatta, Somalias President Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo og Ugandas President Yoweri Museveni. Statslederne er i disse dager samlet til toppmøte i Addis Ababa. Foto: Presidential Press Service

– Avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten

Abiy Ahmed ble statsminister i Etiopia i april 2018, men har allerede iverksatt en rekke reformer i landet, i tillegg til å inngå fredsavtalen med nabolandet.

ANERKJENNE OG MOTIVERE: Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen fortalte mandag hvorfor Etiopias statsminister Abiy Ahmed er årets Nobels fredsprisvinner. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

«Den norske nobelkomité har bestemt at Nobels fredspris for 2019 skal gå til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali for hans innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea», heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

Hun påpekte at statsministeren raskt gjorde det klart at han ville gå i fredssamtaler med Eritrea, og utarbeidet prinsippene for en fredsavtale for å avslutte den langvarige, fastlåste situasjonen mellom landene.

«En viktig forutsetning for dette gjennombruddet var at statsminister Abiy sa seg villig til uten forbehold å godta den løsningen på grensetvisten som Den internasjonale grensekommisjonen for Etiopia og Eritrea hadde anvist i sin voldgiftsdom fra 2002», heter det.

Her er Nobelkomiteens begrunnelse for årets fredspristildeling Ekspandér faktaboks Den Norske Nobelkomité har bestemt at Nobels Fredspris for 2019 skal gå til Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali for hans innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea. Prisen er også en anerkjennelse til alle krefter som arbeider for fred og forsoning i Etiopia og det østlige og nordøstlige Afrika. Da Abiy Ahmed ble statsminister i april 2018, gjorde han det klart at han ønsket å gjenoppta fredssamtalene med Eritrea. I nært samarbeid med Eritreas president Isaias Afwerki meislet Abiy Ahmed på kort tid ut prinsippene for en fredsavtale som kunne bringe den langvarige «no peace, no war»-tilstanden mellom de to landene til ende. Disse prinsippene er nedfelt i de erklæringene statsminister Abiy og president Afwerki undertegnet i Asmara og Jeddah i henholdsvis juli og september i fjor. En viktig forutsetning for dette gjennombruddet var at statsminister Abiy sa seg villig til uten forbehold å godta den løsningen på grensetvisten som Den internasjonale grensekommisjonen for Etiopia og Eritrea hadde anvist i sin voldgiftsdom fra 2002. Fred skapes ikke av én part alene. President Afwerki grep den hånden statsminister Abiy strakte frem og bidro deretter til å formalisere fredsprosessen mellom de to landene. Komiteen håper fredsavtalen vil bidra til en positiv utvikling for hele befolkningen både i Etiopia og i Eritrea. I hjemlandet har statsminister Abiy iverksatt flere viktige reformer som har gitt mange etiopere håp om et bedre liv og en lysere fremtid, selv om mange utfordringer gjenstår. Han brukte sine første 100 dager som statsminister til å oppheve unntakstilstanden i landet, gi amnesti til flere tusen politiske fanger, avvikle pressesensuren, legalisere tidligere kriminaliserte opposisjonsgrupper, avsette korrupsjonsmistenkte militære og sivile ledere, samt i betydelig grad øke kvinners innflytelse i etiopisk politikk og samfunnsliv. Han har dessuten forpliktet seg til å styrke demokratiet gjennom å avholde frie og rettferdige valg. I kjølvannet av fredsprosessen med Eritrea har statsminister Abiy også engasjert seg i andre freds- og forsoningsprosesser i Øst- og Nordøst Afrika. Han og hans regjering bidro aktivt til at de diplomatiske forbindelsene mellom Eritrea og Djibouti ble normalisert i september 2018 etter mange års politisk fiendskap. Abiy forsøkte videre å mekle i den langvarige striden mellom Kenya og Somalia over rettighetene til et omstridt havområde. Det er nå håp om at denne konflikten vil bli løst. I Sudan har militærregimet og opposisjonen vendt tilbake til forhandlingsbordet. Den 17. august offentliggjorde de et felles utkast til en ny grunnlov som etter planen skal sikre en fredelig overgang til sivilt styre i landet. Statsminister Abiy spilte en sentral rolle i prosessen som ledet frem til avtalen. Etiopia er et land med mange ulike språk og folkegrupper. I den senere tid har gamle etniske motsetninger blusset opp igjen. Ifølge internasjonale observatører kan så mye som tre millioner etiopere være på flukt i eget land, i tillegg til om lag en million flyktninger og asylsøkere fra nabolandene. Som statsminister har Abiy forsøkt å fremme forsoning, samhold og sosial rettferdighet. Mange oppgaver er imidlertid uløste. Etniske motsetninger fortsetter å eskalere, slik det har vært urovekkende eksempler på i de siste ukene og månedene. Noen vil sikkert mene at denne prisen derfor kommer for tidlig. Nobelkomiteen mener at det er nettopp nå statsminister Abiys innsats fortjener anerkjennelse og trenger oppmuntring. Nobelkomiten håper fredsprisen vil styrke Abiy Ahmed i hans viktige arbeid for fred og forsoning. Etiopia er den nest mest folkerike staten i Afrika og den største økonomien i Øst-Afrika. Et fredelig, stabilt og fremgangsrikt Etiopia vil ha mange positive ringvirkninger og bidra til å styrke brorskapet mellom land og folk i regionen. I lys av bestemmelsene i Alfred Nobels testamente mener Nobelkomiteen at statsminister Abiy Ahmed er den som i det foregående året har gjort seg mest fortjent til å motta Nobels fredspris for 2019. Oslo, 11. oktober 2019

– Noe ambivalent til at han får prisen

Øyvind Aadland har hatt oppdrag for det norske utenriksdepartementet i reform- og fredsprosessen i Etiopia.

TIDLIG: Øyvind Aadland mener prisen kan ha komme litt tidlig, ettersom han mener de virkelig store utfordringene for Abiy Ahmed ligger foran han. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Fredsprisen til Abiy Ahmed er veldig gledelig, for den kan bidra til fred og demokrati på Afrikas horn, men samtidig er jeg noe ambivalent til at han får prisen nå. Det kan være for tidlig, for Ahmed har fortsatt store utfordringer foran seg.

– Han må styrke sin legitimitet gjennom valg, som er planlagt neste år. Og han har utfordringer i reformprosessen i hjemlandet, sier Aadland til NRK.

Eksperter har også pekt på at Abiys Ahmeds parti ligger an til å tape valget. Da har spørsmålet vært om han likevel kommer til å være villig til å gjennomføre valget.

Nobelkomiteen tar opp disse forholdene i sin begrunnelse:

«Etiopia er et land med mange ulike språk og folkegrupper. I den senere tid har gamle etniske motsetninger blusset opp igjen. Ifølge internasjonale observatører kan så mye som tre millioner etiopiere være på flukt i eget land, i tillegg til om lag en million flyktninger og asylsøkere fra nabolandene. (...) Etniske motsetninger fortsetter å eskalere, slik det har vært urovekkende eksempler på i de siste ukene og månedene. Noen vil sikkert mene at denne prisen derfor kommer for tidlig. Nobelkomiteen mener at det er nettopp nå statsminister Abiys innsats fortjener anerkjennelse og trenger oppmuntring.»

