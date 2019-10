Ekspert: Prisen kan gjøre fredsprosessen vanskeligere

Etiopias statsminister Abiy Ahmed får Nobels fredspris for 2019. Han får prisen for sitt arbeid med å ende krigen med Eritrea.

Professor i freds- og konfliktstudier Kjetil Tronvoll ved Bjørknes Høyskole har forsket på forholdet mellom Etiopia og Eritrea i 30 år.

Han mener årets fredspris er legitim og velbegrunnet, men sier samtidig at det ikke er en direkte sammenheng mellom fredsprisen og fred mellom de to landene.

– Det kan hende det blir vanskeligere å gjennomføre en prosess nå. Grunnen til det er at bakgrunnen for engasjementet er særlig fra Abiy Ahmed på etiopisk side, og ikke fra Eritreas president Isaias Afwerki.

Rokke ved makten til presidenten i Eritrea

Tronvoll påpeker at Eritrea er ett av de mest lukkede og undertrykte regimene i Afrika med en eneveldig president, hvor det sitter mellom 10.000 og 30.000 politiske fanger.

– Denne prisen vil rokke ved autoriteten til presidenten i Eritrea og utfordre hans politikk gjennom 20 år. For at Afwerki skal kunne beholde makten, må han kanskje skru enda mer igjen.

Forskeren mener det er berettiget at Abiy Ahmed får prisen alene.

– Det ville vært katastrofalt hvis Isaias Afwerki også fikk fredsprisen. Han har gjort lite for å skape grunnlaget for en fredsprosess. Men prisen utfordrer. Det blir en asymmetrisk pris, når den andre parten ikke får den. Men den andre parten har vært lite villig til å bidra i fredsprosessen, sier Tronvoll.

For tidlig?

Sjømannsprest Øyvind Aadland har hatt oppdrag på vegne av Utenriksdepartementet i freds- og reformprosessen i Etiopia.

Han sier han er glad på Etiopias vegne, men er samtidig usikker på om det er for tidlig.

– Abiy Ahmed har gått veldig høyt ut med en reform i et land som har vært under et totalitært styre i årtier. Det er så mange ting som skal på plass, og så mye som er uavklart, sier Aadland.

Aadland kaller initiativet modig, men mener fredsavtalen er avhengig av et regimeskifte i Eritrea.

– Statsministeren er en visjonær, en ambisiøs mann som jeg tror ærlig og oppriktig ønsker en forandring og en demokratisering. Han er en fantastisk retoriker, og på folkemunne i Etiopia sier de at han har bestått den muntlige eksamen. Nå gjenstår det å se om han består den praktiske, sier Aadland.

Solberg: Han har vist stort mot

Statsminister Erna Solberg møtte den etiopiske statsministeren tidligere i år.

Hun mener den afrikanske statsministerkollegaen har vist stort mot ved å ta initiativ til forsoning etter årevis med konflikter.

Statsminister Erna Solberg opplevde prisvinneren som en fremoverlent, reformorientert politiker, da hun møtte han tidligere i år. Foto: Odd H Iversen / NRK

– Han har gitt håp til et område av Afrika, som i altfor lang tid har vært preget av vold, konflikt og fattigdom, selv om det er mye som gjenstår i samme området.

– Afrikas horn er rammet av en rekke konflikter, og Abiy Ahmed har bidratt til en fredeligere relasjon mellom landene i regionen. Fred og stabilitet er en forutsetning for å få til utvikling, sier Solberg.

– Jeg opplevde ham som en fremoverlent, reformorientert politiker. Det er ingen tvil om at freds- og forsoningsarbeid er hans agenda. Han har vist stort mot i arbeidet han har gjort. Dette har en enorm betydning for folk som har vært skilt av en grense.

På vegne av den norske regjeringen gratulerer Solberg årets vinner.

– Jeg ønsker ham lykke til med arbeidet videre og håper fredsprisen bidrar til et enda bedre grunnlag for dette i fremtiden. Det er en krevende oppgave i et land som har hatt mange interne konflikter opp gjennom årene, sier Solberg.

Har tatt noen viktige steg

Knut Arild Hareide i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mener prisen forplikter, og at det kan gjøre at Abiy lykkes.

Knut Arild Hareide i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mener prisen forplikter. Foto: Ole Berg-Rusten

– Etiopia er ikke i mål, men han har tatt noen steg og fått løst en gammel konflikt som har skapt uendelig med lidelse i denne regionen. Det er et helt folk og et helt land som i dag har grunn til å være stolte over denne prisen, sier Hareide.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gratulerer fredsprisvinneren på Twitter.

«Gratulerer til statsminister Abiy Ahmed Ali i Etiopia med Nobels fredspris. Du har vist med tålmodighet, mot og overbevisning at fred er mulig», skriver Stoltenberg.

