– Vi er her for å vise støtte og kjærlighet til den muslimske befolkningen. Det sier Sarah Bussey til NRK. Hun har tatt med seg datteren og en av hennes venner til Al Nor-moskeen der blomsterhavet er endeløst.

49 personer er drept i masseskytinger ved Noor-moskeen og Linwood-moskeen i Christchurch i går. 41 andre er skadd.

– Det som har skjedd er helt forferdelig, sier brødrene George og Max Turner. NRK treffer dem i byens botaniske hage, ikke lagt fra Al Noor-moskeen der så mange mennesker ble drept i går.

Brødene Max og George Turner sier de sjokkert over det som har skjedd. Foto: KJersti Strømmen

I parken i Christchurch er det stille der det vanligvis er et yrende folkeliv.

16- og 18-åringen sier at det var et skammelig angrep og at de syns det er vanskelig å finne ord for det som har skjedd. Begge tror dette vil forandre New Zealand.

Stille markeringer

Folk går stille fram og legger blomster ned. Mange klemmer hverandre når de står og ser på små beskjeder som folk har skrevet.

– New Zealand er mangfold, godhet og medfølelse, sa statsminister Jacinda Ardern etter angrepet på de to moskeene i Christchurch der minst 49 mennesker ble drept.

I dag møter mange newzealendere opp for å bevise at hun har rett i det. På forskjellige forum på nett diskuteres det hva slags mat man kan lage og gi til muslimer, hvis man ønsker å tilby de berørte et måltid.

– Dette er hjerteskjærende, et angrep fra en mann full av hat, sier Ali som er flyktning fra Afghanistan, men har vokst opp på New Zealand.

Ali de fleste i Christchurch kjenner noen som er rammet av angrepet. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Han sier Al Noor-moskeen er den største i byen og at den blir brukt av mange.

– Mange av de drepte var kvinner og barn, sier han. Ali sier Christchurch er en liten by, de fleste kjenner noen som er rammet.

I Auckland ble blomstre plassert ved porten til en moske i byen. Rundt tusen mennesker samlet seg i Aotea-torget. Mange hadde med seg plakater med påskrifter som «dette er ikke New Zealand» og «sammen mot terror».

Hilsener i Christchurch. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Barn blant de drepte

På gårsdagens pressekonferanse sa statsminister Ardern at flere barn var blitt drept.

Blant andre en fem år gammel jente og faren hennes, melder Radio New Zealand. De forsøkte å flykte, men ble fulgt av gjerningsmannen som skjøt dem.

Sykehuset i byen opplyser at de hadde tolv operasjonssaler i full drift hele natten. Fremdeles ligger det over 30 personer på sykehuset, 11 av den er livstruende skadet.

De fleste ofrene var fra land som Pakistan, India, Malaysia, Indonesia, Tyrkia, Somalia og Afghanistan. Rundt én prosent av befolkningen på New Zealand er muslimer.

Folk Christchurch har lagt ned blomster for de drepte. Foto: Michael Bradley / AFP

Tarrants slektninger hjelper etterforskere

Den siktede Brenton Tarrant har ikke rulleblad og sto heller ikke på noen overvåkingsliste for potensielle terrorister.

Han skal ha valgt ut de stedene han ville angripe for tre måneder siden.

Slektningene hans i den australske byen Grafton, tok kontakt med politiet og hjelper til med etterforskningen, opplyser de lokale myndighetene. Tarrant vokste opp i Grafton.

Politisjef Mike Bush i Christchurch sier mannen hadde planer om å drepe flere. Det tok litt over en halvtime fra første telefon om skytingen kom, til han ble pågrepet.