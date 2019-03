Vil endre våpenlovene etter terrorangrepene på New Zealand

Ofrene kom blant annet fra Pakistan, Bangladesh, Tyrkia og Jordan. Det fortalte statsminister Jacinda Ardern og politiet på en pressekonferanse.

New Zealand har våknet til en ny dag. Minst 49 mennesker har mistet livet og nesten like mange er fortsatt skadet etter at to moskeer ble angrepet under fredagsbønnen i Christchurch på New Zealand.

Alle de 49 som ble drept fredag, er nå identifisert.

Under pressekonferansen som ble holdt lørdag morgen lokal tid, roste statsminister Jacinda Ardern de mange som har bidratt i etterkant av terrorangrepet.

SE GRAFIKK: Dette vet vi om terrorangrepene på New Zealand

Vil endre våpenloven

New Zealands statsminister Jacinda Ardern sier regjeringen vil endre våpenlovene i landet som følge av terrorangrepet mot moskeene.

På pressekonferansen sa hun at den hovedmistenkte av de tre som er pågrepet, blir framstilt for varetektsfengsling i løpet av lørdag formiddag og at politiet jobber med å finne ut om de to andre som er pågrepet, har direkte tilknytning til angrepet eller ikke.

Myndighetene på New Zealand har ennå ikke bekreftet identiteten til den hovedmistenkte utover at han er fra Australia.

NRK og flere andre medier omtaler ham som 28 år gamle Brenton Tarrant.