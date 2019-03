Tarrant er den hovedmistenkte bak terrorangrepet der 49 mennesker ble drept, og ble lørdag morgen lokal tid varetektsfengslet fram til 5. april.

Han kom inn i rettslokalet iført håndjern og med bare føtter, skriver New Zealand Herald.

Bare akkreditert media fikk være til stede på fengslingsmøtet. New Zealand Herald skriver at Tarrant gliste da han ble avbildet.

Viste hilsen

Tarrant viste noe de beskriver som en «hvit makt»-tegn. Dette gjorde han ved å holde tommel mot pekefinger, og kan minne om et ok-tegn.

Selv om det ble tillat for tre medier å ta bilder, har dommeren beordret disse til å sladde bildet av ansiktet hans.

Tarrant hadde et kutt på overleppen. Han var stille under fengslingsmøtet, og så på journalistene som satt på tilhørerbenken.

Rettsbyggningen i Christchurch. Foto: Edgar Su / Reuters

Person med kniv ved rettslokalet

Tarrant er australsk statsborger, og har adresse i Dunedin på New Zealand.

Det kommer også opplysninger om at en sivilperson bevæpnet med kniv skal ha forsøkt å ta seg inn i domstolen, men blitt nektet.

Ifølge The New Zealand Herald sa han at han skulle angripe terroristen med kniven. Det er bare akkreditert media som får være til stede under fengslingsmøtet.

Hadde våpenlisens

Rett før fengslingsmøtet holdt New Zealands statsminister Jacinda Ardern en pressekonferanse der hun lovet å endre våpenlovene.

Den mistenkte mannen hadde våpenlisens, og brukte fem ulike våpen under angrepet. Han skal ha begynt å kjøpe våpen i desember 2018.

– Våre våpenloven kommet til å endres, lover statsministeren.