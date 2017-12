USA skal tilbake til månen

Vår nærmeste nabo i rommet har blitt besøkt av mennesker før, men det er 45 år siden den siste foten forlot overflaten.

– Direktivet jeg undertegner i dag, vil refokusere Amerikas romprogram for menneskelig utforskning og oppdagelse. Det markerer et viktig skritt i å returnere amerikanske astronauter til månen for første gang siden 1972 for langsiktig utforskning og bruk, sa Donald Trump under en seremoni i Det hvite hus.

45 ÅR SIDEN SIST: President Donald Trump hilser på en av astronautene fra måneferden i 1972, Jack Schmitt, under seremonien i Det hvite hus. Foto: Evan Vucci / AP

River ned planen til Obama

Romfartsplanen til Barack Obama var mer åpen. Den handlet om å bygge utstyr som kunne bringe astronauter ut i rommet.

Det langsiktige målet for Obama og hans folk, var planeten Mars, men de hadde ikke en plan for hvordan det skulle skje.

Nå, med direktivet til Trump, har de amerikanske romfartsmyndighetene fått et klart mål: Kom dere til månen og bruk den.

To ganger tidligere har republikanske presidenter satt et slikt mål. Både far og sønn Bush ønsket å se amerikanske føtter på overflaten av månen. Begge ganger har planen falt i fisk på grunn av manglende budsjetter og gjennomføringsvilje.

GJØR DET BILLIG: Slik vil det nye romfartøyet til SpaceX, BFS, se ut på månens overflate. Big F..... Spaceship er det andre trinnet i raketten Big F..... Rocket. BFS kan vende tilbake til jorden uten påfylling av nytt drivstoff og er gjenbrukbar. Foto: AP

Denne gangen er det annerledes

Under seremonien snakket ikke presidenten og visepresidenten om hvordan amerikanske astronauter skal komme seg til månen.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA bygger en rakett og et romfartøy, men de kan ikke bruke dem til å lande på vår nabo.

Det kan bli opp til de private aktørene i romfartsmarkedet å gjøre noe slikt. For ting har endret seg siden Bush senior og junior kom med sine visjoner.

– Kom igjen, det er 2017, vi skulle ha hatt en månebase nå, sa grunnleggeren av romfartsselskapet SpaceX, Elon Musk, tidligere i år.

Han sa det under presentasjonen av selskapets planlagte romtransportsystem. Et system som kan sende mange mennesker, og mye utstyr til månen for en relativt billig penge.

Dersom det fungerer.

Kan skje raskt og billig

– Nå er det tid for rask og dristig handling. En permanent tilstedeværelse på månen og amerikanske støvler på overflaten av Mars er ikke umulig, og de er ikke langsiktige mål, sa sjefen for SpaceX, Gwynne Shotwell, i oktober.

Det optimistiske målet til SpaceX, er at systemet skal være klart om fem år.

Shotwell snakket under det første møtet til det nyopprettede National Space Council. Det er et rådgivingsorgan for presidenten i romfartsspørsmål.

Det første rådet de ga, var å satse på månen som et steg på veien til planeten Mars.

De rådet har presidenten fulgt med undertegningen av direktivet.

– Denne gangen skal vi ikke bare plante et flagg, og etterlate noen fotavtrykk, vi skal etablere et grunnlag for en eventuell ferd til Mars. Og kanskje, en dag til mange andre verdener, sa Trump.