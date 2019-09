Fox News: Trump stoppet personlig militærhjelp til Ukraina

De nye opplysningene kommer fra den amerikanske TV-kanalen Fox News, som har flere anonyme kilder. Den militære støtten står sentralt i den mye omtalte telefonsamtalen mellom presidentene Donald Trump og Volodymyr Zelenskij 25. juli i år.

I denne samtalen ba Trump Zelenskij undersøke om det var begått misligheter fra visepresident Joe Biden og hans sønn Hunters side i forbindelse med deres politiske og økonomiske engasjement i Ukraina fra 2014.

Samtalen er en av årsakene til at Demokratene har startet prosessen med mulig riksrett mot Trump.

Ukrainas antikorrupsjonssjef: Ikke bevis for at Biden har gjort noe galt

I strid med råd fra forsvarsdepartementet

Selv om det ikke var tema under samtalen, skal Trump på samme tid ha holdt tilbake militær bistand på mer enn 3 milliarder norske kroner.

Selv har Trump sagt at dette ikke ble gjort for å legge press på Zelenskij og Ukraina, men for å få europeiske land til å øke sin bistand til Ukraina.

Ifølge Fox News skal vedtaket om å holde tilbake bistanden være tatt direkte av presidenten og i strid med råd fra hans medarbeidere og fra det amerikanske forsvarsdepartementet. Pengene er seinere blitt utbetalt til Ukraina.

Giuliani hadde medhjelpere

Samtidig forteller Fox News at den tidligere borgermesteren i New York, Rudy Giuliani, samarbeidet med to andre advokater, Joe DiGenova og hans kone Victoria Toensing, for å få fram opplysninger om Joe og Hunter Bidens virksomhet i Ukraina.

De tre skal ikke ha fått dette oppdraget fra den amerikanske presidentadministrasjonen, men fra Trump personlig.

Tidligere borgermester i New York, Rudy Giuliani spiller som Donald Trumps advokat en nøkkelrolle i det som skjer rundt den amerikanske presidenten og Ukraina. Foto: ANGELA WEISS

Samtidig kommer det fram stadige nye opplysninger om hvordan Rudy Giuliani har brukt sine personlige kontakter for å få tilgang til den politiske ledelsen i Ukraina.

Nøkkelpersonen her har vært Kurt Volker, USAs tidligere NATO-ambassadør, som i 2017 ble utnevnt til president Trumps spesialutsending til Ukraina.

Tidligere visepresident Joe Biden avviser at han har gjort noe galt i Ukraina Foto: OLIVIER DOULIERY

Møtte Zelenskijs rådgiver i Madrid

Giuliani har selv offentliggjort sms-meldinger der Volker tilbyr seg å organisere møter med Ukrainas president Volodymyr Zelenskijs nære medarbeider Andrej Jermak.

Jermak er selv jurist, men har jobbet mye innenfor TV-bransjen og sammen med Zelenskij i hans TV-show Kvartal 95.

Rudy Giuliani har møtt Jermak personlig i Madrid, i tillegg til at to har snakket sammen flere ganger på telefonen.

Giuliani sier også i et intervju med TV-kanalen cbsnews at den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo var orientert om arbeidet hans med å få ut opplysninger og Joe og Hunter Bidens aktiviteter i Ukraina.

USA utenriksminister Mike Pompeo skal ha kjent til at president Trump hadde satt i gang sin private etterforskning om Joe og Hunter Bidens aktiviteter i Ukraina Foto: MANDEL NGAN

Hva skjer med Joe Bidens troverdighet nå?

Andrej Jermak: Ingen enkel situasjon

Selv sier Jermak i et intervju med den ukrainske TV-kanalen 1 + 1 mandag at ukrainske myndigheter og president Volodymyr Zelenskij ikke kommer til blande seg inn i en sak som handler om amerikansk innenrikspolitikk.

Andrej Jermak er en av den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskijs nærmeste rådgivere. Han snakket med Trumps advokat Rudy Giuliani flere ganger om Joe og Hunter Biden. Foto: NEMESH YANOSH / EPA

– Dette er ingen enkel situasjon. Vi ser på USA som vår venn, som vår strategiske partner. Men det som skjer der det er deres eget innenrikspolitiske kjøkken sier Jermak. Det er første gang en representant for den ukrainske presidentens innerste krets kommenterer det som nå skjer rundt Trump og Biden.

– Jeg mener at Zelenskij ikke begikk noen feil i forbindelse med sitt besøk i New York under FNs generalforsamling. Nå er vi i full gang med planleggingen av et offisielt besøk sier Jermak i intervjuet, som også er gjengitt av nettavisen Ukrainska Pravda.

Volker trakk seg

President Donald Trumps spesialutsending Kurt Volker trakk seg før helgen fra rollen som spesialutsending til Ukraina på grunn av bråket rundt hans rolle som kontaktformidler for Giuliani.

Kurt Volker trakk seg fredag som USAs spesialrådgiver til Ukraina Foto: SERGEI SUPINSKY

Dette har skapt usikkerhet om hva slags rolle USA skal ha i den videre fredsprosessen for Donbass, der det pågår en væpnedf konflikt mellom den ukrainske hæren og russiskstøttede separatister.