Folket skal avgjøre om Erdogan får mer makt

– Hvis Gud vil, starter Tyrkia en ny epoke kvelden den 16. april, sier visestatsminister Numan Kurtulmus til den tyrkiske TV-kanalen TRT.

Forslaget ble godkjent i nasjonalforsamlingen i januar, og nå har altså Erdogan sendt det til folkeavstemning 16. april.

Om det blir vedtatt, blir Erdogan enda mektigere – og vil kunne bli sittende til 2029.

– Utviklingen er urovekkende. Maktkonsentrasjonen blir enda sterkere, sier Morten Myksvoll til NRK. Han er redaktør for tyrkiskpolitikk.no.

Frykter mer autoritært styre

Kritikere mener at endringene vil gi for mye makt til presidenten på bekostning av nasjonalforsamlingen og domstolene. Statsministeren vil bli erstattet av en eller flere visepresidenter.

Forslaget innebærer også at presidenten kan ansette og avsette ministre og byråkrater, oppløse parlamentet, erklære unntakstilstand og tilsette dommere i høyesterett.

– Man kan spørre seg hvorfor et land begår et sånt selvmål. De gir opp og går bevisst inn i et enmannsstyre, sa Michael Sahlin til nyhetsbyrået TT da parlamentet godkjente forslaget.

Han er tidligere svensk ambassadør til Tyrkia.

STØTTE: Erdogans støtte i folket er på nivå med før kuppforsøket i fjor, og det er uklart hvilken vei folket vil stemme 16. april. Foto: STR / Afp

Uklart utfall

Ifølge Myksvoll er det liten grunn til å stole på tyrkiske meningsmålinger, så det er uklart om folket kommer til å stemme ja eller nei.

Dette blir også det første valget i tyrkisk historie som holdes under unntakstilstand.

– Det vil gi valget mindre legitimitet fordi staten har mye større maktmidler enn vanlig, og det er vanskelig å drive reell opposisjon, sier Myksvoll.

– Må sikre stabilitet

Morten Myksvoll, redaktør for tyrkiskpolitikk.no Foto: Børge Sandnes

Erdogan ønsker at hans rolle skal bli mer lik rollene til de utøvende presidentene i USA og Frankrike, ifølge AFP.

– Forskjellen er at Tyrkia har mye svakere institusjoner enn de landene når det kommer til maktdeling. Det blir en veldig sterk president, uten et parlament som kan stoppe ham om de skulle ønske det, sier Myksvoll.

Den tyrkiske regjeringen mener ifølge Reuters at endringene er nødvendige for å sikre stabilitet i en urolig tid for landet, og for å sørge for mer effektivt lederskap.

Da saken ble diskutert i parlamentet i januar, var det høy temperatur. Den uavhengige representanten Aylin Nazliaka lenket seg fast med håndjern til talerstolen i protest, og to personer ble skadd i tumultene.