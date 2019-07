Unge, gamle, kvinner og menn strømmet gjennom Khartoums gater. Noen med stokk, andre med nevene knyttet over hodet.

Søndag 30. juni hadde de møtt opp for å demonstrere mot militæret som har tatt makten i Sudan.

Politiet skjøt med tåregass mot demonstrantene, sju personer ble drept og 181 såret ifølge landets statlige nyhetsbyrå.

Det var ikke første gang folket demonstrerte i Sudan og det ser ikke ut til å bli den siste.

I Sudans nest største by Omdurman rett over Nilen fra Khartoum fylte tusenvis av mennesker gatene på "million-marsjen" som ble arrangert 30. juni. Foto: AHMED MUSTAFA / AFP

Hvorfor demonstrerer de?

Folket ønsker seg et demokratisk styre i Sudan.

Demonstrasjonene startet i desember i fjor, da daværende president Omar al-Bashir tredoblet brødprisene. Folket var frustrerte og sinte på presidenten fordi de ikke hadde råd til mat.

Befolkningen hadde levd under Bashirs tøffe styre i tretti år og ville ha ham fjernet. Etter at han kom til makten i et militærkupp i juni 1989 forbød han alle politiske partier, og forfulgte og henrettet politiske motstandere.

Tidligere president Omar al-Bashir tok makten ved et militærkupp i 1989 og ble utsatt for det samme tretti år senere. Bashir har sittet i husarrest og fengsel siden militæret tok over, og måtte nettopp møte i retten og stå til ansvar for anklager om korrupsjon. Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP

11. april ble Bashir satt i husarrest og militæret tok over makten. De lovte å sette sammen en sivil regjering etter en overgangsperiode, men det har mange mistet troen på at kommer til å skje.

De som kjempet for å få Bashir avsatt mener militærrådet bare er en forlengelse av hans brutale styresett.

Demonstrantene sier de vil fortsette å demonstrere til de får et demokratisk styre i Sudan, men militærjuntaen viser ikke tegn til å ville gå i den retningen. Dermed fortsetter de å vise sin frustrasjon over militærrådet i gatene.

Mange trodde det skulle bli bedre da Omar al-Bashir forsvant. Militærrådet som tok over er bare mer av det samme eller enda verre, mener demonstrantene. Foto: AHMED MUSTAFA / AFP

Hvem er aktørene i konflikten?

Militæret leder landet gjennom militærrådet som heter Transitional Military Council (TMC). Militærrådet sier det må fortsette styre landet for å beholde ro og orden i Sudan.

Flere av dem som nå leder landet var Omar al-Bashirs nærmeste rådgivere og støttespillere.

Blant dem er Mohammed Hamdan Dagolo, eller Hametti som han også kalles. Han er kjent for sin brutale fortid som krigsherre i konflikten i Darfur, og skal som Bashir ha mange liv på samvittigheten. Nå er han nestleder i militærrådet i Sudan.

I tillegg finnes det en rekke militser og paramilitære organisasjoner som har innflytelse. En av disse er Rapid Support Forces (RSF) som blant annet består av leiesoldater fra andre afrikanske land. Det er frykt for sammenstøt mellom RSF og Sudan Armed Forces (SAF) som er sterkere knyttet til folket dersom situasjonen blir verre framover.

Alaa Salah kalles "den nubiske dronningen" og har stått i sentrum av demonstrasjonene. Foto: AFP

De som kjemper folkets kamp på gata er høyt utdannede sudanere med doktor- og mastergrader. Demonstrasjonene ledes av organisasjonen Sudanese Professionals Association (SPA), som består av leger, helsearbeidere og advokater.

Kvinnene står i spissen, og særlig den 22 år gamle arkitektstudenten Alaa Salah. Hun kalles Kandaka som betyr «den nubiske dronning».

Salah kler seg i det tradisjonelle antrekket som ble brukt av dronninger i det nubiske riket Kush, som var der Sudan ligger i dag for 3000 år siden.

Den hvitkledde kvinnen har blitt et symbol på kampen for demokratiet i Sudan.

"Million-marsjen" i Sudans hovedstad Khartoum brakte frustrerte mennesker ut i gatene søndag 30. juni. Sju mennesker skal ha blitt drept og 181 skadet i massedemonstrasjonene. Foto: AHMED MUSTAFA / AFP

Hva kan skje framover?

Det er tre scenarioer som kan bli utfallet i Sudan framover.

Det første er at militærrådet blir enige med opposisjonspartiene og demonstrantene om prosessen framover.

Det andre og trolig mest sannsynlige scenarioet er at spenningen mellom partene fortsetter. Da vil trolig flere aktører komme på banen for å prøve å finne en løsning. EU, den Afrikanske Union (AU) kan komme til å bidra i meklingen. Dette kan føre til enighet mellom partene.

Det siste utfallet er at det ikke blir noen løsning, men at det oppstår en væpnet konflikt mellom ulike militser og paramilitære organisasjoner som RSF og Sudanese Armed Forces (SAF) som er landets militære styrker.

Sudanese Armed Forces (SAF) er landets militære styrker, men det finnes også en rekke andre militser og paramilitære grupper. Forholdet mellom flere av de ulike gruppene er anspent. Foto: AHMED MUSTAFA / AFP

Er det håp for et demokratisk Sudan?

Demonstrantene kjemper ikke bare mot ledelsen i sitt eget land, men også mot pengesterke bidragsytere som ikke ønsker seg et demokrati i Sudan.

Det er flere land som har interesse av at Sudan fortsetter å være styrt av militærrådet.

De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia har fått større innflytelse i Sudan etter at militærrådet tok makten. Saudi-Arabia støtter militærrådet økonomisk og får til gjengjeld hjelp av 30.000 sundanesiske soldater til å kjempe for seg i Jemen.

Likevel holder demonstrantene pågangsmotet oppe. Det er ingen tegn til at de kommer til å gi opp, for folket har fått nok og ønsker å bestemme over sitt eget land.

Mens militærrådet får økonomisk støtte fra andre land til å holde befolkningen nede, har demonstrantene utholdenhet og styrke.

Om ikke de klarer å skape et nytt demokrati med det første, skaper de i alle fall håp om et friere samfunn for folket i Sudan.