Elon Musk har satt i gang avstemming på sin egen Twitter-konto om å la Trump komme tilbake på plattformen.

«Gjeninnsette tidligere president Trump» skriver Musk i Twitter-meldingen, der brukere kan stemme enten ja eller nei.

– Det overrasket meg litt at Musk har satt i gang denne avstemmingen, sier Ståle Lindblad, ekspert på sosiale medier.

Elon Musk sammen med Donald Trump under lanseringen av SpaceX Falcon 9 i 2020. Foto: Jonathan Ernst / Reuters

Han viser til at Elon Musk tidligere har tvitret at han skal etablere et råd for å avgjøre om personer som tidligere er utestengt, skal få komme tilbake igjen.

Den Twitter-meldingen er nå slettet.

– Han har tydeligvis ombestemt seg. Han er jo litt Trumpsk av seg, sier Lindblad om Musk.

– Det er typisk ham å si én ting og så finne på noe helt nytt, legger han til.

Det foreløpige resultatet viser et knapt flertall for å gjeninnsette Trump på Twitter.

I skrivende stund har 52 prosent stemt ja til å gjeninnsette den tidligere USA-presidenten på plattformen.

Utfordring for amerikansk politikk

Trump har tidligere sagt at han ikke vil tilbake på Twitter. Han opprettet det sosiale mediet Truth Social etter at han ble utestengt fra Twitter i januar 2021.

Etter mye frem og tilbake, ble det klart at Tesla-gründer Elon Musk kjøpte Twitter i oktober i år. Prislappen? Rundt 44 milliarder dollar. Foto: Thomson Reuters (Ikke bruk denne versjonen av bildet)

– Men det spørs om Trump klarer å takke nei til de drøyt 80 millioner følgerne han hadde på Twitter, sier Lindblad.

Trump-mediet Truth Social har kun omtrent 2 millioner aktive brukere.

– Hva er konsekvensen hvis Trump får komme tilbake på Twitter?

– Du og jeg vil nok ikke merke det noe særlig. Vi har den feeden vi har, med folk vi følger. Men det vil jo på nytt bli en plattform der Trump kan spre propagandaen sin. For amerikansk politikk vil det by på en utfordring, sier Lindblad.

Trøbbel for Twitter

Det har vært mye bråk rundt Twitter siden Musk tok over som eier i oktober. Twitter har dalt i verdi, og Musk ga umiddelbart 3500 ansatte sparken – nær halvparten av den totale staben.

Flere store annonsører har etterhvert trukket seg fra plattformen, blant dem bilmerkene Volkswagen og Audi, samt legemiddelselskapet Pfizer.

Lindblad påpeker at ingen store, norske annonsører er tilstede på plattformen i dag.

– Er det begynnelsen på slutten for Twitter?

– Jeg tror Twitter kommer til å fortsette å eksistere. Men det er en reell fare for at det er i ferd med å bli irrelevant.

14 millioner har stemt

Musk skriver også «Vox Populi, Vox Dei» i tråden for Trump-avstemming, noe som betyr «Folkets stemme, Guds stemme».

Hittil har nærmere 14 millioner stemt.

Avstemmingen avsluttes rundt klokken 01.00 norsk tid.