– Dette kom ikke uventet, mener to medievitere.

I dag varslet Mark Zuckerberg at Meta, selskapet som eier Facebook, sier opp 11.000 ansatte. Rundt 13 prosent av alle som jobber i selskapet.

«Jeg vil ta ansvar for disse avgjørelsene og for hvordan vi havnet her. Jeg vet dette er tøft for alle, og jeg er spesielt lei meg for dem som er påvirket».

Kuttet er det største i selskapets historie, og kommer i en tid med synkende verdi og økende konkurranse i markedet.

Mark Zuckerberg annonserte store kutt i går. Her i forbindelse med en konferanse i 2019. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Zuckerberg sa også at verdiøkningen fra pandemien har avtatt og at reklameinntektene har sunket. Alt innenfor en økonomisk nedgangstid i samfunnet.

– En boble som måtte sprekke

Også Snap Inc., selskapet bak Snapchat, faller i verdi. Snap har hatt en negativ utvikling i hele 2022.

Ifølge Ida Aalen som er medieviter, har man sett signaler på dette over lengre tid.

– De store tek-selskapene har vært høyt verdsatt i forhold til inntjening. Dette var en boble som måtte sprekke, i hvert fall en korreksjon som måtte komme.

Ida Aalen er medieviter og forfatter. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Verdiene til disse selskapene gikk kraftig opp under pandemien. Da ble de høyere verdsatt en noen gang. Det er dette flere eksperter peker på nå.

Allerede i juli i år advarte Mark Zuckerberg sine ansatte om at tek-industrien ville møte på sin største nedgang til nå.

– Da ble de unaturlig høyt verdsatt. Når man er tilbake til normale tider blir det sett på som et stort fall, sier Aalen.

Også Twitter daler i verdi

«Let that sink in», sa Elon Musk i det han ankom hovedkvarteret til Twitter samme dag som han ble eier av selskapet.

Ganske umiddelbart etterpå kom nyheten. 3500 mennesker, nærmere halvparten av Twitters ansatte, måtte gå innen en uke.

Musk forsvarte kuttene med at Twitter hadde store problemer med lønnsomhet, og mente at internett-aktivister har fått store selskaper til å boikotte plattformen.

Volkswagen er en av de store aktørene som har trukket sine annonser.

Elon Musk kom gående med en vask inn til Twitter, samme dag som kjøpet var et faktum. Foto: AP

– Facebook er døende

Også Lena Lindgren peker på pandemien som en av årsakene. Hun er forfatter, og har skrevet boken «Ekko – et essay om algoritmer og begjær».

Hun mener at Meta ble kunstig drevet opp de siste to årene. Selskapet har også slitt med at færre bruker Facebook aktivt enn før. Et scenario de aldri har måttet forholde seg til tidligere.

– Man kan si at Facebook har vært døende lenge.

Lena Lindgren i forbindelse med lanseringen av sin bok.

Da Apple ga sine brukere muligheten til å skru av personlige annonser, rammet det reklamemodellen til Facebook direkte.

Hun mener også at navnebyttet til Meta har skadet selskapet.

– Mark Zuckerberg traff godt med Facebook på tidlig 2000-tallet. For tjue år siden var det behovet for å koble mennesker sammen som var gjeldende.

Da Metaverse ble annonsert i fjor som en virtuell møteplattform etter navnebyttet til Meta, ble det møtt med mye kritikk.

– Jeg tror ikke Zuckerberg har forstått samfunnsutviklingen i dag. Vi fyller ikke våre behov med å møte hverandres avatarer i et virtuelt rom.

– Twitter er i egen situasjon

Ida Aalen peker også på at Twitter har store utfordringer i tillegg til at bransjen er på vei ned. De blå verifiseringsmerkene som koster åtte dollar i måneden og oppsigelsene er to forsøk på å gjøre selskapet lønnsomt.

Elon Musk har kjøpt Twitter for 44 milliarder dollar. Foto: DADO RUVIC / Reuters

– Elon Musk tok opp lån for å nedbetale oppkjøpet av Twitter. I tillegg må han betale milliarder i renter på lånet hvert år.

Hun peker på at det er lønnsomt å si opp ansatte med millionlønninger, for å senere tilby den samme jobben til noe lavere pris.

Tek-bransjen går på lik linje med flere andre bransjer en krevende tid i møte.