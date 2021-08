– Vi kan bekrefte at et fly med norske borgere, en lokalt ansatt med familie og andre lands borgere landet i dag morges i Oslo, skriver pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i en e-post til NRK.

Utenriksdepartementet vil ikke gå ut med mer informasjon om evakueringen og passasjerene på flyvningen av hensyn til personvern og beskyttelsesbehov.

Flyet er det tredje som har landet i Norge med evakuerte denne uken.

I Norge etter flere evakueringsforsøk

En av passasjerene om bord i flyet var Terje Watterdal, direktør i Afghanistankomiteen.

Lørdag landet Watterdal i Oslo, etter fire forsøk på å komme seg til flyplassen i Kabul.

– I dag morges fikk jeg en tekstmelding om at Watterdal hadde landet i Norge, opplyser generalsekretær i Afghanistankomiteen Liv Kjølseth til NRK.

RETT FRA FLYPLASSEN: Terje Watterdal fra Afghanistankomiteen kommer rett fra Gardermoen til NRK, etter å ha blitt evakuert fra Kabul i Afghanistan. Foto: Marthe Knutsen / NRK

Også flere barn om bord i flyet ble evakuert, opplyser Watterdal til NRK.

På sitt andre forsøk var Watterdal sammen med en norsk kvinne, en britisk-amerikansk kollega og tre afghansk-amerikanere, deriblant en to år gammel gutt og en gravid kvinne.

Under forsøket sto de foran en tre meter høy jernport. For å ikke risikere andres og deres egne liv, trakk de seg tilbake.

Under tredje forsøk var det minst 2000 mennesker mellom Watterdal og porten, forteller han.

– Vi kunne sikkert ha klart å presse oss gjennom, men vi var de eneste utlendingene som var der. Det var mange barnefamilier og kvinner med små babyer i armene. De ville skjønt at vi var deres vei inn. Dersom de holdt tak i oss, ville de kanskje slippe gjennom porten. I den prosessen kunne folk tatt skade eller trampet i hjel, sier Watterdal til NRK.

Terje Watterdal viser kollega Liv Kjølseth dokumentasjon fra opplevelsene han har vært vitne til i Kabul. Foto: Marthe Knutsen / NRK

Skarpe skudd

Watterdal skulle blitt sendt hjem tirsdag, men møtte på skremmende opplevelser i forsøket på å evakuere.

Han opplyste om skarpe skudd, og at situasjonen var den farligste han hadde vært i.

– Kvinnene ble seksuelt trakassert, og det ble for så vidt jeg også. Det var hender overalt fra folk som presset – hender på steder der fremmede hender ikke skal være. Det er trolig kriminelle som var der for å utnytte situasjonen for å trakassere og stjele, sier Watterdal til NRK.

Onsdag kom fem av UDs ansatte og ni medarbeidere fra Forsvarets sanitet til Norge.

To dager senere landet et norsk fly med 23 evakuerte norske borgere, familiemedlemmer til lokalt ansatte på den norske ambassaden og borgere fra andre europeiske land.

Sammen med Forsvaret og allierte arbeider Utenriksdepartementet døgnet rundt for å evakuere lokalt ansatte, deres familier og norske borgere i Afghanistan til Norge.

Klarer ikke fylle opp flyene

Mens tusenvis av folk forsøker å komme seg inn på flyplassen og flykte, reiste det norske evakueringsflyet som landet fredag til Norge med mange ledige plasser.

UD opplyser ikke om hvor mange evakuerte som var på flyet fra Kabul som landet i dag.

– Som vi alle kan se på bildene fra Kabul, er ikke problemet mangel på fly. Men det er å få folk inn på flyplassen sånn at vi kan fylle flyene opp, skriver Simenstad.

Statsminister Erna Solberg la ikke skjul på at evakuering er utfordrende i et intervju med NRK fredag.

– Vi klarer ikke å fylle opp de flyene vi har. Utfordringen er å få folk til flyplassen. Det er det som er vanskelig, så vi jobber intenst med det.

I desperasjon gir de babyen til amerikanske soldater Du trenger javascript for å se video.

Ingen garanti for at vi får alle norske hjem

Tusenvis av afghanere, desperate etter å komme seg vekk, trenges sammen mellom Talibans kontrollposter og amerikanernes jernring rundt flyplassen utenfor Kabul. Situasjonen beskrives som kaotisk.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa fredag at hun ikke kunne garantere at alle norske statsborgere i landet blir hentet hjem med det første.

– Det er ingen garanti for at vi får alle norske borgere ut fra Kabul i denne omgang, erkjente Søreide.

Norske myndigheter har ikke bekreftede tall på hvor mange norske borgere som befinner seg i Afghanistan, men oppfordrer alle til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Fredag hadde 163 personer registrert seg.

Siden Taliban tok makten i Kabul søndag, er mer enn 18.000 personer blitt evakuert, ifølge Reuters.