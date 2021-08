Nordmenn måtte avbryte evakuering fra Kabul: – Farligste jeg har vært med på

Evakueringsplanen ble brått avsluttet for nordmennene da de ankom flyplassen.

Folk prøver desperat å komme seg ut av Afghanistan, og det har resultert i dødsfall og fult kaos på flyplassen i Kabul.

Flyplassen har nærmest vært stengt for flyvninger. NRK har vært i kontakt med to av nordmennene som i dag fikk beskjed om at de kunne komme seg ut av landet.

– Jeg har aldri vært redd her, før i dag, sier Kaisa Markhus.

Hun har vært i landet gjennom pandemien, og hun beskriver noen tøffe døgn etter at Taliban gikk inn i hovedstaden i landet.

Det toppet seg i dag.

Kaisa Markhus er landdirektør i organisasjonen Ascend Athletics som jobber for mennesker i Afghanistan som ønsker å få seg en utdannelse og fremtid. Foto: PRIVAT

– Det har vært veldig hektisk de siste 72 timene. Det føles som to uker. I dag ble jeg kontaktet med beskjed om at det er plass til meg på et evakueringsfly, men da vi kom frem til flyplassen var det røyk og store folkemengder. Alle stod og holdt passene sine opp i været, sier hun.

– Farligste jeg har vært med på

Også Terje Watterdal jobber i landet, og fikk beskjed om at han kunne komme på et evakueringsfly i dag. På flyplassen ble det løsnet skudd og kastet røykgranater, forteller han.

– Det ble skutt stadig mer med skarpt. Jeg har vært til og fra i Afghanistan siden sist gang Taliban styrte, og i mange lite hyggelige situasjoner før, men dette er nok det farligste jeg har vært med på, sier Watterdal.

Både Watterdal og Markhus opplever at det var kriminelle som utnyttet kaoset på flyplassen.

– Det var mange hundre unge afghanere der. De var redde og ønsket å komme seg ut av landet. De hadde panikk og det ble fort en aggressiv stemning. Det ble skutt rundt oss, både skarpt og med røykgranater, sier Watterdal.

– Hender på steder fremmede ikke skal være

Nordmennene opplevde også å bli seksuelt trakassert.

– Kvinnene ble seksuelt trakassert, og det ble for så vidt jeg også. Det var hender overalt fra folk som presset – hender på steder der fremmede hender ikke skal være. Det er trolig kriminelle som var der for å utnytte situasjonen for å trakassere og stjele, sier Watterdal.

Terje Watterdal er landdirektør i Afghanistankomiteen og har vært i landet siden 2008. Foto: PRIVAT

Flere av menneskene ved flyplassen prøver også febrilsk bare å komme seg ut av det kaotiske landet.

– Jeg skjønner desperasjonen til folk som vil forlate landet, men det er jo bare brøkdelen som har visum eller kan reise, sier Watterdal.

Stoppet av tre meter høy jernport

Nordmennene forteller at de forsøkte å bane seg vei til en metallport som er omtrent tre meter høy, inn til gaten ved flyplassen.

– Vi fikk beskjed om å klatre opp fra de amerikanske soldatene som satt på toppen av porten. Det var egentlig en umulig oppgave. To kom seg opp og de ble bare bedt om å gå ned igjen. Det var en utrolig lite hyggelig stemning, sier Watterdal.

Watterdal mistet lommebok, med bankkort, ID og penger. Men han forteller at en hyggelig afghaner fikk fatt i den til ham igjen.

Taliban har feid over landet på bare elleve dager etter at Nato og USA har bygget opp styrker i 20 år.

Yama Wolasmal om siste nytt i Kabul Du trenger javascript for å se video.

Kaisa Markhus jobber i organisasjonen Ascend Athletics som tilbyr sport for unge kvinner og jenter som håper på en fremtid i landet. Kvinner i landet er nå redde for å miste alt, forteller hun.

– Noen forsøkte å flykte til den sivile delen av flyplassen i håp om å komme seg ut av landet. For så desperate er de for å miste en fremtid med en mulighetene til å utdanne seg, til å gifte seg med den de vil, og til å gå ute på egen hånd. Og det er jo derfor vi startet med arbeidet vårt i første omgang, sier Markhus.

Terje Watterdal er landdirektør i Afghanistankomiteen og har vært i landet siden 2008. Han har de siste årene jobbet med programmer for blant annet å utdanne kvinner i landet til å bli helsesykepleiere, fysioterapeuter og jobb i landbruket.

Venter på ny mulighet

Han er lite imponert over måten soldatene, som han mener er amerikanere, opptrådte på flyplassen.

– Soldatene inne på det norske militærsykehuset gjør en formidabel innsats, med det gjør ikke de amerikanske soldatene som skal så for sikkerheten. Det var to amerikanske soldater som satt på toppen av porten, som flirte og lo hånlig mens han så utover et desperat folkehav. Hvis det er slik de har holdt på de siste årene, er det ikke rart det ikke har vært mer suksess med oppdraget de har hatt i Afghanistan, sier Watterdal.

Etter 20 minutter ved flyplassen klarte nordmennene å ta seg tilbake til et trygt hus.

– Vi føler oss veldig mye mer tryggere her enn der ute. Her er det tørt og varmt og bra. Og vi har strøm. Vi kommer til å bli til vi har en trygg og sikker måte å reise hjem på. Eller vente til vanlig flytrafikk starter opp igjen. Og det kan jo være både om en eller flere måneder, sier Watterdal.