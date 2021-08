– Jeg er veldig glad og lettet over at våre fem utstasjonerte ved ambassaden i Kabul har kommet hjem. De ble evakuert sammen med fem personer fra Forsvarets sanitet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide på pressekonferanse om situasjonen i Afghanistan onsdag.

Hun forteller at de evakuerte er slitne, men ved godt mot.

– Det er en dramatisk situasjon når man må evakuere på kort tid. Å brått skulle forlate landet du har jobbet i og arbeidsplassen sin er en påkjenning. Det er viktig at de nå får hvile seg og samlet seg, sier utenriksministeren.

– Situasjonen i Kabul er fortsatt uoversiktlig og kaotisk. Arbeidet med evakueringen er svært krevende og tar tid.

Søreide sier også at de har forsterket sin tilstedeværelse i Kabul og har sendt sin ambassadør Ole Andreas Lindeman for å lede dette arbeidet ved flyplassen.

Ikke tall på norske borgere

Utenriksministeren sier også at UD ikke har bekreftede tall på antall norske borgere i Afghanistan.

– Så lenge ambassaden i Kabul er stengt kommer vi ikke til å kunne gi konsulær bistand i Afghanistan. Alle som henvender seg dit vil bli viderekoblet til Utenriksdepartementet i Oslo.

Søreide sier også at de håper på bedre kontroll på flyplassen, og følger situasjonen time for time.

Avlaster helsepersonell

Forsvaret har sendt ekstra personell til Kabul i Afghanistan for å støtte driften av feltsykehuset på den internasjonale flyplassen tirsdag kveld, der Norge leder driften.

– Det personellet vi har på feltsykehuset i Afghanistan nå er primært helsepersonell. Vi så et behov for å ha annet personell i Kabul, som kan avlaste helsepersonellet, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NRK.

Det ekstra personellet vil ta seg av kommunikasjon med andre styrker, kommunikasjon til Norge, og annet sikringsarbeid, forteller forsvarsministeren.

Flyplassen i Afghanistan har vært preget av kaos etter at Taliban overtok makten. Tusenvis av afghanere er desperate etter å komme seg ut av landet.

– Sykehuset er avgjørende for den allierte tilbaketrekningen som nå pågår, og er i praksis det eneste medisinske tilbudet, sier Bakke-Jensen.

Tjuetalls ekstra personer

Ivar Moen, oberstløytnant og talsperson for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier til NRK at det er snakk om et tjuetalls personer som blir sendt til Kabul for å avlaste helsepersonell.

Pressetalsmann i Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

– Det norske personellet har måttet utøve funksjoner som er langt utover sitt primærvirke, sier Moen

Det amerikanske feltsykehuset i Kabul har det siste halvannet året vært under norsk ledelse og bemannet av blant annet norsk og amerikansk personell. Det er ifølge Moen amerikanerne som har stått for ivaretakelse av sikkerheten rundt feltsykehuset, også de seneste dagene.

De norske ansatte ved sykehuset har hjulpet UD med evakuering av personell tilknyttet ambassaden. Frem til i dag, har det ikke vært sendt ned annet norsk personell for å bistå.

– Rekruttert fra det sivile

Hittil har ti av de totalt 36 norske tilsette ved feltsykehuset blitt evakuert ut av Afghanistan.

FOH ønsker ikke å gå inn på hvem det er snakk om eller hvorfor de ti er hentet ut. NRK er imidlertid kjent med at noen av de tilsette ved sykehuset skal være rekruttert fra sivilt helsevesen, og at disse i utgangspunktet ikke er militært personell.

– Alle er uniformert ved feltsykehuset. Fra den norske siden har samtlige vært gjennom en opptrening som gjør at de er i uniform, men mange av dem er rekruttert fra det sivile, det stemmer, sier Moen.

De 26 som er igjen, skal nå ha som hovedoppgave å holde feltsykehuset operativt.

– Den krevende sikkerhetssituasjonen og uforutsigbarheten, samt de tilleggsfunksjonene personellet har hatt ved å støtte UD med evakuering av ambassadepersonell, gjorde hverdagen og operativiteten av sykehuset svært krevende, sier Moen.

Nordmenn evakuert

Onsdag landet 14 nordmenn og en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Danmark i København. De har blitt evakuert fra Afghanistan i et dansk fly. Det bekrefter danske myndigheter til danske TV 2.

De 15 personene ble først evakuert fra Afghanistan til Islamabad i Pakistan. Onsdag landet flyet i Danmark.

Bilde av flyet som evakuerte 14 nordmenn fra Afghanistan til København onsdag. Foto: Martin Sylvest / AFP

Hverken det danske eller norske utenriksdepartementet kan si noe om hvem nordmennene er.

– Vi er midt i en evakueringsoperasjon, som er utrolig krevende. Vi kan ikke gå inn på flere detaljer, av hensyn til sikkerheten til dem det gjelder, sier pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Ragnhild H. Simenstad, til NRK.

UD har ikke oversikt over hvor mange nordmenn som fortsatt befinner seg i Afghanistan. De oppfordrer nordmenn som befinner seg i landet til å melde fra gjennom nettstedet reiseregistrering.no.

– Flyene fylles opp med afghanere

NRKs korrespondent Yama Wolasmal er i Kabul. Han sier evakueringen går for fullt på flyplassen i Kabul. Militære fly går i skytteltrafikk, og bringer inn for det meste amerikanske soldater for å sikre flyplassen.

– Flyene fylles opp med afghanere som skal evakueres ut av landet. Tusenvis er evakuert allerede, og det skal fortsette utover dagen, forteller Wolasmal.

Personer står i kø utenfor flyplassen i Kabul. Foto: AP

Utenfor porten til den militære delen av flyplassen står det en stor folkemengde med afghanere som skal evakueres ut.

Amerikansk militær skal ha evakuert 3.200 mennesker fra Kabul så langt. Også fly fra Tyskland og Storbritannia lander ved den internasjonale flyplassen nå, og henter ut hundrevis av evakuerte, ifølge Al Jazeera.