23 norske borgere var blant de evakuerte med C-17-flyet som landet i Norge fredag, bekreftet utenriksministeren overfor NRK fredag morgen.

Flyet hadde plass til flere.

– Flyet var nesten tomt, sier Ayesha Wolasmal.

Hun er søster av NRKs korrespondent Yama Wolasmal. De ble begge evakuert fra Kabul i dag.

NRKs korrespondent Yama Wolasmal blir tatt i mot av kollegaer på Gardermoen.

Tusenvis av afghanere, desperate etter å komme seg vekk, trenges sammen mellom Talibans kontrollposter og amerikanernes jernring rundt flyplassen utenfor Kabul.

Det er en tragedie som utspiller seg på bakken i Afghanistan, og mer konkret rundt flyplassen, sier Ayesha Wolasmal.

– Folkehav av desperate mennesker

– Det er et folkehav av desperate mennesker som prøver å komme seg inn på den militære delen av flyplassen. Det er foreldre som ser seg nødt til å kaste barn over porten.

Ifølge ubekreftede meldinger i sosiale medier er flere mennesker drept mens amerikanske styrker og Taliban kjemper for å kontrollere den desperate menneskemengden. Fredag ble en sivil tysk borger skutt på vei til flyplassen.

– Det jeg synes er verst nå er at jeg reiste hjem på et norsk C-17-fly som var nesten tomt. Det å se alle de tomme flysetene var fortvilende med tanke på alle dem som trenger hjelp, sier Wolasmal til NRK.

Nå tenker Ayesha Wolasmal på alle som ikke har kommet seg ut.

Det er vanskelig for oss som har reist ut å sitte på et nesten tomt fly, sier Ayesha Wolasmal. Foto: Javier Auris / NRK

Tanken på alle de ledige setene på flyet hun ble evakuert med, og alle de desperate menneskene som kunne fått en plass ut av Afghanistan, er tung å bære.

– Det har vært utrolig vanskelig å kjenne på det privilegiet som kommer med at man er norsk. Det er flyseter som potensielt kunne tatt med seg afghanere som har reelle beskyttelsesbehov.

KAOS: Tusenvis av desperate mennesker forsøker å komme seg inn på flyplassen i Kabul, og ut av Afghanistan. Foto: Mirwais Khan Amiri / Reuters

Hun har afghanske foreldre og en sterk tilknytning til landet. De siste årene har hun jobbet i landet i flere perioder, den siste tiden med humanitær bistand.

Ayesha ønsker at fokuset blir rettet mot det hun beskriver som kaotiske forhold ved flyplassen og de mange som ikke kommer seg ut av landet.

– Det finns tusenvis av velutdannede, ressurssterke og vestligvendte afghanere som hverken føler seg hjemme eller trygge i Afghanistan slik situasjonen er blitt. Norge har både kapasitet og et moralsk ansvar for å ta i mot noen av disse, mener Wolasmal.

Solberg: Klarer ikke å fylle opp flyene

– Vi klarer ikke fylle opp de flyene vi har, sier statsminister Erna Solberg. Foto: NRK

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at hun er glad for at flyet har landet, men legger ikke skjul på at evakuering er utfordrende:

– Flykapasiteten er ikke noe problem. Vi klarer ikke å fylle opp de flyene vi har, sier Solberg til NRK.

– Utfordringen er å få folk til flyplassen. Det er det som er vanskelig, så vi jobber intenst med det.

– Er det ikke uheldig at det var mange ledige plasser på flyet som kom i dag?

– Jo, men det skyldes at vi ikke har fått folk til flyplassen. Vi skulle gjerne fylt opp alle flyene.

– Skandaløst

Britiske Paul Farting leder organisasjonen Nowzad i Afghanistan og er gift med norske Kaisa Markhus som ble evakuert i dag.

Han la ut et bilde på Twitter av de tomme flysetene fredag og kaller det «skandaløst».

Kaisa Markhus' britiske kjæreste har lagt ut dette innlegget på Twitter. Bildet er tatt av Markus. Foto: Skjermdump fra Paul Farthings Twitter 20.08 kl. 12.

– Kaisa er på vei hjem! MEN dette flyet er tomt ... Skandaløst fordi tusenvis av mennesker som venter utenfor flyplassen i Kabul blir knust fordi de ikke kommer inn. Dessverre kommer folk til å bli igjen når dette oppdraget er over, fordi vi ikke klarer å gjøre det riktig, skriver han i Twitter-innlegget.

TV 2-reporter Fredrik Græsvik reagerte også på de tomme setene.

– Vi var jo bare noen og tjue stykker på et fly. Det er synd at ikke logistikkapparat på bakken gjør at flere kan bli evakuert ut, i stedet for at vi skal fly halvfulle eller nesten tomme fly ut fra Afghanistan, sa han til VG etter hjemkomsten.

UD: Fortvilende og krevende

Kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet mener situasjonen er fortvilende.

– Det er ikke mangel på flyseter, men utfordringen er å få våre egne borgere og våre lokalt ansatte inn på flyplassen for å fylle flyene. Evakueringen går framover, men det er et veldig komplisert arbeid, sier hun.

Det hersker et kaos på utsiden, sier Måseide. Hun mener evakueringen er krevende.

– Vi bruker de ressursene vi har fra flere myndighetsorganer for å bistå. Det er et utrolig krevende arbeid. Akkurat nå gjør vi som alle andre land: Vi evakuerer dem vi kan evakuere, når det er mulig. Det vil si at vi tar med også andre lands borgere på våre fly og motsatt, sier Måseide.

FULLT: Ifølge det amerikanske fagtidsskriftet Defence One ble hele 823 afghanere evakuert om bord på et C-17 transportfly ut av Kabul søndag. Foto: DEFENSE ONE / Reuters / NTB

– Uoversiktlig

Situasjonen i Kabul er fortsatt svært uoversiktlig, bekrefter Forsvarets pressetalsmann, brigader Eystein Kvarving til medier som hadde møtt opp på flyplassen.

Forsvaret bistår UD i evakueringen av norsk personell og andre fra Afghanistan, men av hensyn til sikkerheten til de evakuerte vil Kvarving gå i detalj om hvordan operasjonen med å få ut folk fra Kabul har foregått.

– Dette er ikke over. Vi kommer til å fortsette å bistå UD, sier han.

Norske myndigheter har ikke bekreftede tall på hvor mange norske borgere som befinner seg i Afghanistan, men oppfordrer alle til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Til nå har 163 personer registrert seg.

Men det er uklart hvor lang tid det vil ta å få evakuert alle. Det er også mye usikkerhet rundt hvordan situasjonen i Afghanistan vil utvikle seg, og om Taliban vil hindre folk som har samarbeidet med utenlandske myndigheter og styrker, i å reise ut av landet.

Siden Taliban tok makten i Kabul søndag, er mer enn 18.000 personer blitt evakuert, ifølge Reuters.