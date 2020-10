Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Europeiske land rapporterte inn over 700.000 nye tilfeller sist uke. Det er det høyeste tallet siden pandemien startet, opplyser Verdens helseorganisasjon.

Økningen er på 34 prosent sammenlignet med uken før. Antall dødsfall økte med 16 prosent.

Storbritannia, Frankrike, Russland og Spania sto for over halvparten av tilfellene.

Tsjekkia forbyr alkohol

Tall fra EUs smittevernbyrå (ECDC) viser at Tsjekkia har den høyeste infeksjonsraten blant landene i EU og EØS. Landet har 521 tilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene. Tirsdag ble det meldt om 8325 nye tilfeller.

Myndighetene i Tsjekkia innfører nå en rekke nye tiltak. Å drikke alkohol blir forbudt utenfor private hjem. I tillegg må skoler, barer og restauranter holde stengt. De nye tiltakene skal vare i tre uker.

Tallene viser også Norge har den laveste infeksjonsraten i EU og EØS med 34 tilfeller pr. 100.000 innbyggere. Grensen for at et land skal bli merket som rødt av Norge er på 20 tilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene.

STENGT: I Tsjekkia har myndighetene stengt skoler, barer og restauranter i tre uker. Foto: David W Cerny / Reuters

Munnbind påbudt i Nederland

Også i Nederland blir flere deler av samfunnet stengt ned på nytt. Fra og med onsdag blir barer og restauranter stengt. Det kunngjorde statsminister Mark Rutte på en pressekonferanse tirsdag.

Det vil også bli forbudt å selge alkohol etter klokken 20. Det vil være begrensninger på hvor mange mennesker som kan være samlet. Det blir også påbud å bruke munnbind på offentlige steder innendørs.

Tirsdag ble det registret 7378 nye smittetilfeller i Nederland. Landet har 387 tilfeller pr. 100.000 innbyggere, de siste to ukene.

PÅBUDT: I Nederland blir fra og med onsdag påbudt å bruke munnbind på offentlige steder innendørs. Dette bildet er fra Amsterdam. Foto: Remko De Waal / AFP

Sykehusene fylles opp i Paris

Samtidig øker antallet innlagte pasienter med covid-19 på sykehusene i flere land. Storbritannia melder om spesielt høy belastning på sykehusene i Nord-England.

I Frankrike anslås det at 90 prosent av intensivsengeplassene i Paris kan være fylt opp innen slutten av neste uke, skriver Le Parisien.

Det er ventet at president Emmanuel Macron vil kunngjøre nye tiltak onsdag. Myndighetene vurderer blant annet å innføre lokale portforbud på kveldstid.

Franske helsemyndigheter meldte om 12.993 nye koronatilfeller tirsdag. Det ble også meldt om 117 dødsfall. Totalt har 32.942 personer dødd som følge av covid-19 i Frankrike.