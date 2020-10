Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hvordan reagerte myndighetene og hvilke avgjørelser ble tatt? Fem måneder etter at rapporten ble bestilt blir resultatene nå lagt fram. Flere enn 50 personer er blitt intervjuet, filer og interne dokumenter er gjennomgått.

Ischgl og flere andre skisteder i alpene ble et europeisk senter for koronasmitte i vinter. Turister som hadde svingt seg i løypene og på barene tok med seg viruset til sine hjemland.

En av anklagene mot myndighetene i Tyrol er at de forsøkte å dysse ned koronasmitten slik at skisesongen ikke skulle ende for tidlig.

Alvorlige feilberegninger

Ifølge Ronald Rohrer, som har ledet det omfattende granskingsarbeidet, er det ingen bevis for dette.

– Det er ingen bevis for at myndighetene var under press fra hverken næringsliv eller politisk hold om å legge lokk på smitten, sa Rohrer ifølge avisen Kurier da resultatene fra rapporten ble lagt frem mandag.

Likevel er gjennomgangsmelodien i den 300 sider lange rapporten tydelig: Det ble gjort alvorlige feilberegninger i Tyrol.

– Tiltak ble iverksatt for sent, sa Rohrer.

Særlig kritikk rettes mot avgjørelsen om å stenge skiløypene så sent som 12. mars.

– Dette burde blitt gjort senest den 9. mars med den informasjonen man hadde, sa Rohrer.

Fikk advarsel fra Island

Så tidlig som 5. mars kom det en advarsel fra islandske myndigheter. De hadde notert seg at 14 hjemvendte turister hadde blitt smittet av viruset. Islandske myndigheter mente smitten stammet fra skistedene i Tyrol.

Da gikk delstatsregjeringens provinsguvernør Günther Platter ut med en erklæring der det het at de islandske turistene var blitt smittet på flyet hjem.

– Dermed er Ischgl ute av mistanke, skrev han i en e-post.

Et av de første tilfellene i Tyrol ble oppdaget da en bartender på baren Kitzloch i Ischgl testet positivt 7. mars. Dokumenter som nyhetsbyrået AFP har fått tak i viser at de lokale myndighetene tok saken på alvor bak lukkede dører.

De første tilfellene i Ischgl ble rapportert fra baren Kitzloch. Foto: Jakob Gruber / AFP

– Vi må regne med mange smittetilfeller knyttet til baren, sa Anita Lukcner-Hornischer i helsemyndighetene på et internt møte. Etter møtet grep PR-avdelingen inn. I pressemeldingen som ble sendt ut sto det:

– At viruset skal overføres til gjester i baren, er fra et medisinsk synspunkt usannsynlig, sa Lukcner-Hornischer i pressemeldingen.

– Manglet kontroll på avreise

Myndighetene får i rapporten også kraftig kritikk for total mangel på kontroll da smittesituasjonen ble kjent.

Det oppsto panikklignende tilstander blant turistene. Flere skal ha satt seg i bilen og kjørt vekk med skistøvlene fremdeles på. Utleieski ble levert tilbake ved at de ble kastet inn gjennom inngangsdørene til butikkene.

Dårlig informasjon ut mot turistene, og mangel på avreisekontroll, førte til at viruset ble ført ut av skistedene.

– Kontrollert avreisehåndtering burde blitt implementert. De utenlandske gjestene burde fått beskjed om at de ikke kunne reise ut umiddelbart, men i etapper i løpet av helgen, sa Rohrer.

Søksmål mot Østerrike

Provinsguvernør Platter tar mandag selvkritikk, og innrømmer at det ble gjort feil.

– Spesielt i begynnelsen av pandemien ble det gjort feilberegninger som ikke ville blitt gjort i dag, sier han, ifølge Kurier.

Flere enn 6000 ferierende fra 45 forskjellige land skal ha blitt smittet i Østerrike, melder forbrukerorganisasjonen VSV. Rundt 11.000 koronainfeksjoner i Europa sies å skyldes mennesker som ferierte i Tyrol, skriver avisen Kronen Zeitung.

VSV er en av flere som har gått til søksmål mot den østerrikske staten og mot lokale myndigheter i Tyrol etter utbruddet.