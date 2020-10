Avliver 1,5 millioner mink i frykt for mutert koronavirus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Oppdrettsmink i Nordjylland i Danmark er smittet med en spesiell variant av koronaviruset. Den samme mutasjonen er funnet hos smittede mennesker i området.

Det forteller overlege Anders Fomsgaard som er ansvarlig for virusforskning og utviklingen ved Statens Serum Institut til Danmarks Radio.

Ved instituttet, som er det danske nasjonale helsevesenets sentrale laboratorium og senter for forebygging og behandling av smittsomme sykdommer, frykter de nå konsekvensene av smitten.

– Vi er bekymret for at det muterte viruset i disse dyrene skal smitte mennesker med en variant av koronaviruset som er ufølsomme for vaksinen som er under utvikling, sier Fomsgaard.

– Det er jo vaksinen som skal redde oss og gi oss flokkimmunitet, så vi kan vende tilbake til en normal hverdag, legger Fomsgaard til.

Kraftig økning siden sommeren

De første tilfellene av koronasmittet mink i Danmark ble oppdaget på en gård på Vendsyssel i juni. Det ble tatt prøver av dyrene etter at det ble påvist smitte hos to personer som jobbet med oppdrettsmink. Siden skal smitten ha sprett seg i et raskt tempo.

Totalt er det nå oppdaget smitte ved 80 av minkgårdene både i Nord og Midt-Jylland i Danmark. Myndighetene har bestemt at alle besetninger som er smittet eller har mistanke om smitte skal avlives. Det gjelder også minkgårder som ligger nær gårder hvor det er påvist smitte.

Arbeidet er nå i gang med å avlive over 1,5 millioner dyr fordelt på 100 besetninger.

Ansatte fra den danske veterinær og matforvaltningen er i gang med å avlive mink som er smittet av korona, eller som de frykter er smittet. Minken avlives ved at den gasses i en boks. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Stor smitterisiko

Ifølge danske myndigheter er det større sjanse for at minkbønder blir smittet enn sykepleiere og leger av mennesker.

– Minken står jo snute mot snute. De holder ikke avstand. Så når en er smittet sprer viruset seg raskt, sier overlege Anders Fomsgaard til dansk TV 2.

Det er også en mer biologisk grunn til at nettopp mink blir smittet forteller Peter Ben Embarek. Han er forsker på infeksjonssykdommer i Verdens helseorganisasjon.

– Viruset har tilpasset seg de pelskledde dyrene på samme måte som det har gjort med mennesker, sier Embarek.

Virusets evne til å tilpasse seg gjør at sykdommen kan smitte fra mink til mennesker.

– Vi vet at viruset muterer og vi vet at mink kan smitte mennesker akkurat som mennesker smitter mink. Men vi har sett at det er noen mutasjoner av viruset som kun skjer i mink. De mutasjonene blir det stadig flere av ettersom flere besetninger smittes, sier overlege Anders Fomsgaard som er ansvarlig for virusforskning og utviklingen ved Statens Serum Institut.

Han forklarer til Danmarks Radio at de har sett mutasjonen i det proteinet, de såkalte piggene, som sitter på overflaten av viruset.

– Det er her antistoffene fra alle vaksinene som er under utprøving skal binde og nøytralisere viruset, sier Fomsgaard.

Ifølge Danmarks landbruksminister Mogens Jensen er denne faren for at et mutert virus skal hemme vaksinen en avgjørende årsak til den drastiske beslutningen om å avlive så mange dyr.

Danmark er størst i verden på oppdrettsmink.

Bønder som må få sine dyr avlivet, skal ifølge myndighetene få økonomisk kompensasjon av staten.