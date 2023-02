Finland går trolig inn i Nato – uten Sverige

Finland og Sverige søkte om medlemskap i Nato sammen, og sammen skal landene gå inn i den vestlige forsvarsalliansen.

Dette har vært en opplest og vedtatt sannhet, gjentatt av politikere fra begge land, seinest under den finske statsministeren Sanna Marins besøk i Stockholm 2. februar.

Men i lang tid har Tyrkia og landets president Recep Tayyip Erdogan gjort det klart at det ikke er aktuelt å godkjenne Sverige som Nato-medlemskap.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har bremset søkeprosessen til Nato for Finland og Tyrkia. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Årsaken er at Sverige har gitt opphold til kurdiske aktivister og andre kritikere av regimet i Tyrkia.

I tillegg var Tyrkia sterkt kritisk til at svenske myndigheter sa ja til at høyreekstremisten Rasmus Paludan fikk brenne Koranen foran den tyrkiske ambassaden i Stockholm.

Tyrkia ber Sverige stoppe planlagt protest i Stockholm

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sa i forbindelse med et møte med USAs utenriksminister Antony Blinken i Ankara mandag at samtalene med Sverige og Finland skal fortsette.

«Situasjonen farlig for Finland»

I en kommentarartikkel i Finlands største avis Helsingin Sanomat skriver Jarmo Huhtanen at det var riktig å søke om medlemskap sammen med Sverige, men feil å binde søkeprosessen til nabolandet i vest.

«Jo mer Finland og Sverige har kunngjort at de binder seg til en felles søkeprosess, jo farligere er situasjonen blitt for Finland» skriver Huhtanen, som er en av avisens sikkerhetspolitiske kommentatorer.

Avisen viser til at Finland i motsetning til Sverige er i en helt annen situasjon med en 1340 kilometer lang grense mot Russland.

188 av de 200 representantene i den finske Riksdagen sa 17. mai 2022 ja til at Finland skal søke om medlemskap i Nato. Foto: Antti Aimo-Koivisto / AP

«Det ville vært ganske spesielt hvis vår gode nabo Sverige ikke forsto Finlands behov for å bli med i NATO så raskt som mulig. Samtidig ville også med dette Sveriges sikkerhet øke» skriver Huhtanen, i en stort oppslått artikkel offentliggjort i helgen.

Når den innflytelsesrike Helsingin Sanomat på denne måten går så bastant ut og sier at det nå er på tide for Finland å innse realitetene og gå inn i Nato uten Sverige, sender det ut et viktig signal både internt i Finland, og ikke minst til verden ellers.

Finske reservister på øvelse i Taipalsaari. Finland kan raskt mobilisere mer enn 20000 soldater. Foto: Lauri Heino / AP

Finland medlem i Nato før 1. april?

Den finske Riksdagen skal 28 februar formelt stemme over om de skal si ja eller nei til Nato-medlemskap.

Det er valg til det finske parlamentet i april, og Nato-avstemningen nå siker at valgkampen ikke skaper problemer for medlemskapsprosessen.

– Vi vil få en kampkraft vi ikke har vært i nærheten av i Norden

Avstemningen er en formalitet fordi det er stort flertall blant de politiske partiene for å støtte medlemskap i den vestlige forsvarsalliansen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg snakket med Finlands president Sauli Niinistö om Nato-prosessen på sikkerhetskonferansen i München sist helg. Foto: Brendan Smialowski / AP

En spørrerunde som finsk radio og TV YLE har gjort viser at et flertall av partiene nå også støtter at Finland går med i Nato, uten Sverige.

Bare det finske SV Vänsterpartiet sier nei til alenegang for Finland, mens regjeringspartiet Sosialdemokratene med statsminister Sanna Marin ikke har gitt noe svar, ifølge YLE.

Men alle partiene understreker at det beste fremdeles er at Sverige og Finland går sammen inn i Nato.

Mye tyder derfor på at Finland kommer til å bli medlem av Nato aleine, og at dette kan komme til å skje svært raskt, når parlamentene i Tyrkia og Ungarn har gitt sin godkjenning.

Begge land har allerede gitt signaler om at den finske søknaden ikke er noe problem. Det kan gjøre det mulig for at Finland kan bli medlem av Nato i løpet av kort tid, kanskje allerede innen 1. april.

Finlands president Sauli Niinistö skal onsdag 22, februar besøke den svenske hovedstaden Stockholm, for samtaler med statsminister Ulf Kristersson. Også Norges statsminister Jonas Gahr Støre skal til Stockholm på onsdag.