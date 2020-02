Filmkomité trekker seg etter Polanski-storm

Polske Roman Polanski er fortsatt et kontroversielt navn i filmverdenen. Og reaksjonene i Frankrike har vært svært sterke etter at nominasjonene til årets César-pris ble kunngjort.

Hele 12 av nominasjonene gikk til Polanski-filmen «En offiser og en spion».

Nominasjonene førte til oppfordringer om boikott av årets prisutdeling, som er 28. februar.

Voldtektshistorien som forfølger ham

Den nå 86 år gamle regissøren er fortsatt formelt etterlyst av amerikansk politi. Bakgrunnen var at han i 1977 ble anklaget for å ha voldtatt en 13 år gammel jente i Los Angeles.

Den langt eldre Polanski innrømmet å ha hatt ulovlig sex med en 13-åring, som var datter til en bekjent, men hevdet at hun samtykket.

Året etter, i 1978, flyktet han fra USA til Frankrike, hvor han fortsatt bor. Der har han vært beskyttet av den begrensede utleveringsavtalen som eksisterer mellom USA og Frankrike.

Regissøren skal også ha vært nøye med å kun reise til land som ikke har noen utleveringsavtale med USA.

I 2009 innhentet likevel fortiden ham. Da Polanski er på besøk i Sveits i forbindelse med en filmfestival ble han pågrepet og satt i husarrest. USA bad om å få ham utlevert, men vel ett år senere lar sveitsiske myndigheter ham gå.

I 2014, under et besøk i sitt opprinnelige hjemland Polen, blir den kjente regissøren avhørt av polsk politi, på anmodning fra amerikanske myndigheter. Han stilles for retten, men blir frikjent for anklagene.

Filmen «En offiser og en spion» hadde forhåndspremiere i Paris 4. november 2019, hvor regissøren fortalte om filmen sammen med fire av sine skuespillere. Foto: Thomas Samson / AFP

Nye anklager mot regissøren

De siste årene har det kommet frem flere historier rundt Polanski.

Etter at voldtektsanklagene fra Valentine Monnier ble kjent, ble regissøren møtt av demonstranter. Foto: Christophe Archambault / AFP

Flere kvinner har anklaget ham for vold og voldtekt.

En av dem er den franske modellen og skuespilleren Valentine Monnier, som i november i fjor anklaget Polanski for å ha slått og voldtatt henne da hun var på besøk i hans hjem i Sveits i 1975.

Polanski nekter for anklagene og sier at mediene forsøker å tegne et bilde av ham som «et uhyre».

Emmanuelle Seigner, ektefellen til Roman Polanski, mottar sølvløven på hans vegne under filmfestivalen i Venezia 7. september 2019, for for filmen «En offiser og en spion". Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Håper på fornyelse

Da Frankrikes likestillingsminister, filmkritikere og kvinnegrupper tidligere i år kom med kritikk av at César-komiteen valgte å nominere Polanski, svarte komiteen at «det ikke kan forventes at komiteen tar moralsk stilling når de skal tildele kunstneriske priser».

200 skuespillere, regissører, filmprodusenter og andre kjente filmpersonligheter kom tirsdag denne uken med et opprop om reformer i César-systemet. De mener den sittende komiteen har vist seg å være i utakt med rådende normer i samfunnet og beskriver komiteen som dysfunksjonell.

Som begrunnelse for at de nå trekker seg, skriver komiteen «at de trer tilbake fra sine verv slik at den kommende filmfesten blir en fest, og at mennene og kvinnene som fortjener heder og ære for sin innsats i filmens verden i 2019 kan få dette».

– Den felles beslutningen vil tillate en fullstendig fornyelse, skriver komiteen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ikke vært i USA siden

Roman Polanski har ikke vært tilbake i USA siden 1977. Men han har flere ganger forsøkt å forhandle seg til forlik med amerikanske myndigheter, slik at han kan dra dit igjen uten å bli arrestert.

Da Polanski i 2002 ble tildelt Oscar for beste regi for filmen «Pianisten», var det andre som mottok prisen på hans vegne.

I kjølvannet av #metoo-kampanjen og de nye anklagene rettet mot Polanski, mistet han i 2018 plassen i Oscar-akademiet, de som vurderer og nominerer filmer og bestemmer hvem som vinner. Foreløpig har det ikke lyktes ham å få plassen tilbake.

Samantha Geimer, som var 13 år da Polanski forgrep seg på henne, har i intervjuer etter at hun ble voksen uttalt:

Samantha Geimer under rettshøringen i juni 2017 hvor hun sa at for hennes del kunne tiltalen mot Polanski legges bort. Foto: Paul Buck / AP

–Jeg er sikker på at hvis han kunne gå tilbake i tiden, ville han ikke gjort det igjen. Han gjorde en stor feil, men har betalt for det.

Polanski sa seg skyldig etter tiltalen, men flyktet deretter fra USA.

Geimer har samtykket i at tiltalen kan legges bort, men en dommer avgjorde i 2017 at Polanski må møte opp personlig for en amerikansk rett skal saken mot ham henlegges.