Fikk dannet ny regjering etter press

Den nye regjeringen ble kunngjort på en pressekonferanse i presidentpalasset i Beirut torsdag ettermiddag.

Ny statsminister blir Saad al-Hariri, som går på sin tredje statsministerperiode. Det første han gjorde var å beklage at regjeringsdannelsen tok måneder.

Fakta om Fakta om Saad Hariri Ekspandér faktaboks Saad Hariri er en sunnimuslimsk politiker, forretningsmann og milliardær som har statsborgerskap i både Libanon og Saudi-Arabia.

Han er sønn av tidligere statsminister Rafik Hariri, som ble drept i et attentat i Beirut i 2005. Hizbollah-medlemmer anklages for å stå bak.

Saad Hariri var første gang statsminister fra 2009 til 2011. Koalisjonen hans brøt den gang sammen da Hizbollah og deres allierte trakk sine ministre fra regjeringen.

Hariri forlot Libanon og bodde vekselvis i Frankrike og Saudi-Arabia fram til 2014.

Hariris Framtidsbevegelsen dominerer den såkalte 14. mars-alliansen, som fikk flertall i nasjonalforsamlingen ved siste valg.

President Michel Aoun, som er en nær alliert av Hizbollah, ba i november 2016 Hariri danne samlingsregjering.

Hariri er en skarp kritiker av Bashar al-Assads regime og deres allierte, Hizbollah og Iran. Syria anklager på sin side Hariri og hans saudiarabiske allierte for storstilt støtte til opprørsgrupper som kjemper mot Assad.

Libanons regjering har i det store og hele klart å beskytte landet fra konsekvensene av krigen i nabolandet Syria, selv om rundt hver fjerde innbygger i landet nå er en syrisk krigsflyktning.

– Vi ønsker å beklage til det libanesiske folket for at det har tatt så lang tid å danne en regjering, sa Saad al-Hariri.

Første valg på ni år

Valget ble holdt 6. mai 2018, og prosessen med å danne regjering har tidvis gått helt stå.

Valg og fordeling av makt er en komplisert affære i Libanon.

I henhold til et maktfordelingsprinsipp skal nasjonalforsamlingen deles likt mellom kristne og muslimer, presidenten være kristen, statsministeren sunnimuslim og nasjonalforsamlingslederen sjiamuslim.

Valget til nasjonalforsamlingen i fjor var det første på hele ni år. De sittende representantene har måttet forlenge den opprinnelige valgperioden sin tre ganger. Utsettelsene skyldes uroligheter og konflikter i nabolandene.

En plakat med en Hizbollah-kriger som støtter Iran er satt opp langs veien til flyplassen i Beirut. Foto: Hussein Malla / AP

Hizbollah får mer makt

Den sjiamuslimske Hizbollah-bevegelsen fikk økt sin representasjon i nasjonalforsamlingen etter å ha blitt valgets store vinner, og valgresultatet gir dem også større innflytelse i regjeringen.

Bevegelsen kommer til å få tre ministerposter, blant dem helseministeren. Ettersom helsedepartementet har det fjerde største budsjettet i statsapparatet, gir posten makt. I tillegg vil finansministeren være en person som er alliert med Hizbollah.

Hizbollah står på terrorlisten til USA og er nære allierte med Iran. Den sjiamuslimske bevegelsen er også en sterk støttespiller for Syrias statsminister Bashar al-Assad, og tusenvis av Hizbollah-krigere er sendt til nabolandet for å slåss på Assad-regimets side.

Samtidig er statsministeren, som er sunnimuslim, en sterk kritiker av både Assad og Iran, og alliert med Saudi-Arabia, som på sin side støtter opprørsgrupper som kjemper mot Assad.

Splittelsen i regjeringen om synet på partene i den syriske borgerkrigen, speiler splittelsen i det libanesiske folk. Og mange har fryktet at Libanon ville bli åsted for en stedfortrederkrig mellom Iran og Saudi-Arabia.

I tillegg kommer den evigvarende konflikten mellom Hizbollah og Israel, som er erklærte fiender.

Fakta om Hizbollah Demonstranter i Beirut med bildet til Hizbollah-partiets leder Hassan Nasrallah Foto: R.Haidar / Scanpix/AFP Ekspandér faktaboks Hizbollah, Guds parti, ble dannet av Revolusjonsgarden i Iran under Israels invasjon av Libanon i 1982.

Den sjiamuslimske gruppen tok utgangspunkt i den iranske revolusjonslederen ayatolla Ruhollah Khomeinis tanker om hellig krig mot Israel og dets vestlige allierte.

Hizbollah startet en geriljakrig for å få israelske styrker ut av Libanon, og grupper tilknyttet Hizbollah utførte selvmordsangrep mot vestlige mål og tok vestlige gisler i Beirut.

Hizbollah-leder sheikh Abbas al-Musawi ble drept i et israelsk helikopterangrep i 1992, noe som gjorde at flere libanesere fikk sympati for gruppen.

Nåværende leder Hassan Nasrallah tok over etter al-Musawi.

Hizbollah ble valgt inn i den libanesiske nasjonalforsamlingen i 1992 og gikk bort fra sitt mål om å danne en islamsk stat etter iransk modell i Libanon.

Israel rettet storstilte bombeangrep mot Hizbollah i 1993 og 1996.

Israel avsluttet sin 22 år lange okkupasjon av Libanon og trakk seg tilbake i mai 2000.

Hizbollah og Israel utvekslet fanger i januar 2004. Israel byttet mer enn 400 palestinske og libanesiske fanger mot en fanget israelsk forretningsmann og levningene av tre soldater.

I juli 2006 brøt det igjen ut væpnet konflikt mellom Hizbollah og Israel. Kampene varte i en måned.

Hizbollah-militsen er nå militært sterkere enn de nasjonale libanesiske sikkerhetsstyrkene.

22. juli 2013 blir den militære delen av organisasjonen satt på EUs terrorliste.

Krevende økonomisk situasjon

Den nyutnevnte statsministeren oppfordrer likevel til et tett samarbeid mellom alle parter i regjeringen.

Ikke minst av hensynet til de økonomiske utfordringene Libanon har.

Statsgjelden stiger faretruende raskt, og landet har en arbeidsløshet på 36 prosent. Den libanesiske valutaen er dessuten knyttet til dollaren, noe som gjør levekostnadene svært høye for landets innbyggere.

De siste månedene har det knapt gått en uke uten demonstrasjoner i Beiruts gater.

– Vi står overfor økonomiske, sosiale og administrative utfordringer, innrømmet statsminister Hariri på pressekonferansen.

I fjor ble landet garantert 11 milliarder dollar i støtte fra internasjonale finansinstitusjoner under forutsetning av at landet gjennomfører en rekke økonomiske reformer. Samt fikk på plass en regjering.

Den siste tiden har det versert rykter om at støtten ville bli frosset hvis en regjering ikke ble dannet. Analytikere pekte på at uten støtte stod landets økonomi i fare for å kollapse. Det har gjort sitt til at politikerne klarte å lande en enighet.

Til sammen er det 30 ministre i regjeringen. Fire av ministrene er kvinner, blant dem innenriksministeren og energiministeren. Antallet er ny rekord i Libanon.