Israel har startet militær operasjon på grensen til Libanon

Israel mener den væpnede grupperingen Hizbollah i to år har gravd tunneler under grensen, skriver avisen Haaretz.

Målet med å bygge tunneler skal være å forberede et væpnet angrep mot Israel, sier talsperson for den israelske hæren Jonathan Conricus til AP.

Sent i går kveld startet det israelske forsvaret en operasjon som skal ha som formål å nøytralisere disse tunnelene. De har kalt operasjonen for «Det nordlige skjoldet» (Operation Northern Shield).

Operasjonen foregår bare på den israelske siden av grensen, sier det israelske forsvaret. Det skriver AP.

GRAVER VED GRENSEN: Dette bildet ble tatt i dag tidlig, og viser tungt graveutstyr ved grensen til Libanon. Foto: JALAA MAREY / AFP

Orienterte USA

Det israelske forsvaret har sendt forsterkninger til den nordlige grensen i forbindelse med operasjonen.

Den militære operasjonen ble startet få timer etter at den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu snakket med den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo i Brussel.

– Vi skal diskutere steg vi planlegger å ta for å stoppe aggresjonen fra Iran og deres støttespillere i nord, fortalte Netanyahu før han dro. Det skriver AFP.

MEKTIG I LIBANON: Sayyed Hassan Nasrallah leder en godt organisert gruppering i Libanon. Med støtte fra Iran har Hizbollah bygd opp en stor væpnet styrke som er utenfor de libanesiske myndigheters kontroll. Foto: AZIZ TAHER / Reuters

Beskylder Iran

– At Hizbollah har tunneler som går inn i Israel er et klart bevis på at den israelske suverenitet er brutt, sier talsperson i det israelske forsvaret, Ronen Manelis til Haaretz.

– Vi har ugjendrivelige bevis på at den libanesiske regjeringen ikke har kontroll over sin grense. Iranske penger er overalt rundt disse tunnelene, sier Manelis.

Han mener situasjonen skader Libanon og landets folk.

STORE STYRKER: Dette bildet fra juni i år viser israelske soldater på grensen til Libanon. Nå har styrkene blitt forsterket i forbindelse med den pågående operasjonen. Foto: Mohammed Zaatari / AP

Tunnelene skal ikke ha blitt bygd ferdig, opplyser det israelske forsvaret.

– Vi har god kontroll på denne situasjonen. Folk i den nordlige delen av landet er ikke under fare, og bør fortsette sine liv som vanlig, sier Manelis.

Det israelske forsvaret opplyser ikke om hvor mange tunneler det er som går inn i Israel, eller hvor lenge operasjonen er planlagt å vare. Israelsk media skirver at operasjonen kan vare i noen uker.

Det israelske forsvaret la ut i morgentimene på Twitter en propagandevideo om operasjonen.