Fant 27 centimeter lang parasitt i magen til nordkoreansk avhopper

Den første nordkoreanske soldaten som har hoppet av til Sør-Korea siden 2007 flyktet over grensa i et kuleregn fra sine egne landsmenn. På sykehus i Seoul ble medisinsk personell overrasket over funn de har gjort i kroppen til avhopperen.

Legene fant flere parasitter og innvollsormer i nordkoreanerens kropp.

Onsdag viste kirurg Lee Cook-jong bilder av flere titalls hudfargede parasitter. Blant dem en 27 centimeter lang innvollsorm fjernet fra den sårede soldatens fordøyelseskanal, skriver nyhetsbyrået Reuters.

SKREKKFUNN: Bildene viser parasitter som skal ha vært i kroppen til den nordkoreanske avhopperen. Foto: Stringer / Reuters

– Etter over 20 år som kirurg, er dette noe jeg bare har sett i en lærebok, sier kirurg Lee Cook-jong, som har undersøkt nordkoreaneren.

Parasitter har også blitt funnet på andre nordkoreanske avhoppere, skriver BBC.

Menneskeavføring som gjødsel

Parasitter og rundormer var vanlig i nabolandet Sør-Korea for mellom 40 og 50 år siden, bemerket kirurgen under sin orientering. Men parasittene har forsvunnet ettersom de økonomiske forholdene i landet er kraftig forbedret.

I 2014 oppfordret Kim Jong-un bønder om å bruke menneskeavføring, animalsk avfall og kompost til å gjødsle sine avlinger. Denne gjødselen kalles «nattjord».

Foto: Stringer / Reuters

– Få husdyr har gjort det vanskelig å finne nok animalsk avfall, sier den nordkoreanske landbrukseksperten Lee Min-bok til Reuters.

Grønnsaker og vekster som har fått denne gjødselen anses som best, ifølge landbrukseksperten.

– Bortført av Sør-Korea

Nord-Korea har tidligere hevdet at avhoppere er bortført av Sør-Korea, og krevd at de blir løslatt. Landet krevde nylig å få tilbake tolv servitører som de hevdet var bortført mens de jobbet i Kina. Ifølge Sør-Korea har de derimot valgt å hoppe av.

Rundt 1000 nordkoreanere hopper av til Sør-Korea hvert år, men de fleste reiser via Kina.

Det er svært uvanlig at en nordkoreaner krysser landegrensa til naboen i sør, og dette er første gang siden 2007 at en soldat har hoppet av over selve grenseovergangen.

Ifølge Sør-Koreas forsvarsminister Song Young-moo er det første gang nordkoreanske soldater har avfyrt skudd mot sørkoreansk side.

– Vi følger nøye med for å forhindre ytterligere komplikasjoner, sier kirurg Lee Cook-jong til BBC om situasjonen til den nordkoreanske avhopperen.