Nordkoreansk avhopper på vill flukt – skutt sju ganger

Soldaten gjorde et desperat forsøk på å rømme sitt eget land mandag kveld.

Fra den såkalte fredslandsbyen Panmunjom i den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea satte han full fart mot grensen i en firehjulsdrevet bil.

Da det ene hjulet falt av, fortsatte han flukten til fots mens nordkoreanske soldater skjøt etter ham.

De skal ha avfyrt minst 40 skudd, og sju av dem traff den ubevæpnede soldaten.

Han kom seg imidlertid i dekning bak et bygning på selve grensa, der sørkoreanske og amerikanske soldater til slutt fikk reddet ham.

Veien inn til «fredslandsbyen» Panmunjom er sperret etter mandagens flukt. Foto: Jung Yeon-je / AFP

«Som tatt fra en film»

Han ble hentet av et FN-helikopter og sendt til den sørkoreanske hovedstaden Seoul, der han nå er innlagt med kritiske skader.

Kirurgene har fjernet fem av kulene som traff ham.

– Frem til i dag tidlig har vi fått høre at han ikke var ved bevissthet og at han ikke kunne puste selv, men at livet hans kan reddes, sa stabssjef Suh Wook da han informerte den lovgivende forsamlingen tirsdag.

Flere av dem som var til stede mente ifølge Reuters at rømningen var «som tatt ut av en film».

Soldaten er foreløpig ikke identifisert.

Nord-Korea har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Ifølge Suh er Nord-Korea informert om soldatens tilstand ved hjelp av høyttalere ved grensen.

Den nordkoreanske soldaten ble sendt rett til operasjonsbordet i Suwon utenfor Seoul, der dette bildet ble tatt mandag. Foto: Hong Ki-won / AP

Første skyting mot Sør-Korea

Nord-Korea har tidligere hevdet at avhoppere er bortført av Sør-Korea, og krevd at de blir løslatt. Landet krevde nylig å få tilbake tolv servitører som de hevdet var bortført mens de jobbet i Kina. Ifølge Sør-Korea har de derimot valgt å hoppe av.

Rundt 1000 nordkoreanere hopper av til Sør-Korea hvert år, men de fleste reiser via Kina. Det er svært uvanlig at en nordkoreaner krysser landegrensa til naboen i sør, og dette er første gang siden 2007 at en soldat har hoppet av over selve grenseovergangen.

Ifølge Sør-Koreas forsvarsminister Song Young-moo er det første gang nordkoreanske soldater har avfyrt skudd mot sørkoreansk side.

Enkelte politikere skal ha klaget på at sørkoreanske soldater ikke skjøt tilbake, men forsvarsdepartementet peker på at militæroperasjoner på grensen vanligvis styres av FN.

FN-kommandoen har vært til stede siden Korea-krigen, som formelt sett aldri er avsluttet. De opplyser at hendelsen er under etterforskning.