Trump: Obama visste om Russland, og gjorde ingenting

– Jeg hørte for første gang i dag at Obama visste om Russland lenge før valget, og gjorde ingenting, sa Trump i et intervju som skal sendes søndag på programmet Fox & Friends Weekend.

– CIA ga ham informasjon om Russland lenge før valget. Hvis han hadde informasjonen, hvorfor gjorde han ikke noe?, spør presidenten.

I intervjuet skal Trump også, ifølge Fox, anklage media for å bevisst la være å rapportere historien, og heller fokusere på anklagene mot Trump-kampanjen om samarbeid med Russland.

Dette kommer dagen etter Washington Posts avsløringer som beskriver Obamas vanskeligheter med å rette tilstrekkelige sanksjoner mot Russland.

Obama-administrasjonen skal ha vært godt kjent med Russlands intensjoner om å sabotere for Hillary Clinton.

Vladimir Putin skal på et tidspunkt ha gitt direkte ordre om å hjelpe Donald Trump til å vinne presidentvalget over Clinton.

MISLYKTES: Tidligere president Barack Obama skal ha visst om de russiske intensjonene om å påvirke det amerikanske valget, men skal ikke ha lyktes i å agere tilstrekkelig. Foto: SPUTNIK / Reuters

En ikke navngitt kilde som skal ha vært en høytstående person i Obama-administrasjonen sier ifølge avisen at de ikke håndterte innblandingen fra Russland godt nok, og at han erkjenner at de burde gjort mer.

– Det er det vanskeligste å forsvare fra min tid i regjeringen. Jeg føler at vi ble handlingslammet, sier kilden.

Digitale bomber

Amerikansk etterretning skal ha hatt kilder dypt inne i den russiske regjeringen, og Obama-administrasjonen skal ha vurdert flere tiltak for å straffe Russland.

Blant annet fikk etterretningsorganisasjonen NSA i samarbeid med CIA og Cyber Command i oppgave å utvikle digitale «bomber» eller digitale koder som skulle plasseres i datanettverk knyttet til viktige russiske institusjoner og infrastruktur.

Hensikten var å kunne svare dersom Russland forsøker seg med nye angrep mot amerikanske valg eller infrastruktur.

Under etterforskning

Samtidig ruller Russland-etterforskningen videre.

Tidligere FBI-sjef Robert Mueller ble i forrige måned utnevnt til å undersøke om Russland påvirket presidentvalget i fjor.

Robert Mueller (t.v.) har tatt over Russland-etterforskningen etter at James Comey (t.h) fikk sparken av Donald Trump. Her fra da Comey tok over som sjef for FBI etter Mueller. Foto: Susan Walsh / AP

Trump viser stadig tegn til at han er mektig frustrert over at etterforskningen ikke er avblåst, og har tidligere kalt etterforskningen en «Distraherende heksejakt».

Torsdag dukket det opp rykter om at Trump vurderte å sparke Mueller.

Det var som kjent det som skjedde med tidligere FBI-sjef James Comey. I et intervju med NBC sa Trump at Comey mistet jobben blant annet fordi han ikke ville slippe Russland-etterforskningen.