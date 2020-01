EUs nye handelkommissær skal blidgjøre Trump

I begynnelsen av desember i fjor la Trumpadministrasjonen fram en rapport som tok til orde for en tollavgift på 100 prosent på fransk vin. De som har ansvaret for internasjonal handel i Det hvite hus foreslo også å øke tollen på franske oster og vesker.

Forslaget er et svar på Frankrikes planer om å kreve 3 prosent skatt på salgsinntektene til de amerikanske teknologigantene Apple, Google, Facebook og Amazone i Frankrike.

Google var selvsagt til stede under en høyprofilert konferanse for teknologiledere i Viva Tech i Paris, 16. mai 2019. Foto: Charles Platiau / Reuters

Slugger skal takle Trumps folk

Phil Hogan overtok i fjor høst jobben som EUs fremste handelsrepresentant etter svenske Cecilia Malmstrøm.

Han blir beskrevet som svært direkte og tøff forhandler.

EUs handelskommisær har god kontakt med presidenten i EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen. Her fra et møte i EU-hovedkvarteret i Brussel 8. januar. Foto: Virginia Mayo / AP

Som EU-kommissær for jordbruk organiserte han folkemøter og møtte opp i begravelser til mektige bondeledere.

Handelskrig på lavbluss

Handelskrigen er ikke på et like dramatisk nivå som mellom Kina og USA. Men Trump har allerede sørget for en rekke straffetiltak på europeiske produkter:

25 prosent straffetoll på fransk vin

Straffetoll på en rekke EU-produkter fordi Trump mener EU-land subsidierer Boeing-konkurrenten Airbus. Straffetollen er på ca. 7,5 milliarder dollar (67 milliarder kroner) og omfatter blant annet fly, skotsk whiskey og italiensk ost. Verdens handelsorganisasjon (WTO) ga USA medhold i at EU subsidierer Airbusproduksjonen i strid med WTOs regler. WTO mener også at USA subsidierer Boeing i strid med reglene.

25 prosent straffetoll på stål og 10 prosent på aluminium importert fra EU. EU ble til å begynne med unntatt, men unntaket ble fjernet i juni 2018.

Trump har truet med straffetoll på europeiske biler. Trusselen er ikke satt ut i livet, men den er heller aldri trukket tilbake.

EU svarte allerede i juni 2018 med straffetoll på en rekke forbruksvarer fra USA, så som bourbon whiskey, motorsykler og appelsinjuice.

EU har allerede høyere toll på biler fra USA enn omvendt (10 prosent versus 2,5 prosent), og har planer om straffetoll på amerikanske varer til en verdi av 20 milliarder dollar (179 milliarder kroner).

En Airbus A350 tar av fra Colomiers i Frankrike, 27. september 2019. Airbus produseres blant annet i Frankrike, Tyskland og Spania. Hovedkvarteret er i nærheten av Toulouse, Frankrike. Foto: Regis Duvignau / Reuters

Flere innfører teknologiskatt

Både Storbritannia, Østerrike, Italia, Canada, Tyrkia og Indonesia har innført eller planlegger å innføre skattlegging av teknologiselskapenes salgsinntekter.

Apple har kunder over hele verden, men i mange av markedene betaler selskapet lite eller ingen skatt. Her direktør Tim Cook i Apples hovedkvarter i Cupertino, California. Fra 10. september 2019. Foto: Stephen Lam / Reuters

Så EUs handelsutsending, Phil Hogan, vet at han snakker på vegne av mange når han forsøker å overbevise de ansvarlige i Trumpadministrasjonen om at det er i deres interesse å komme fram til en internasjonal avtale.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) forsøker å komme fram til en løsning alle 135 deltakerland kan enes om. Men foreløpig har sekretariatet bare lagt fram forslag til et ganske løst rammeverk.

Amerikanske vinbutikker raser mot Trump

Innehavere av vinbutikker i USA raser over Trumps forslag om 100 prosent toll på fransk vin.

Både amerikanske vinselgere og franske vinprodusenter vil rammes hardt dersom USA innfører 100 prosent straffetoll på fransk vin. USA er franske vinprodusenters største marked i utlandet. Her Dominique Hauvette på sin vingård i Saint-Remy-de-Provence 7. januar. Foto: Gerard Julien / AFP

CNN har snakket med eierne i flere småbutikker som sier de må stenge hvis straffetollen innføres. De kan ikke bare erstatte sprudlevin fra Champagne med tilsvarende fra California.

Bransjeorganisasjonen The Wine and Spirits Wholesalers of America mener at stans i importen av sprudlende vin fra Frankrike vil føre til at 17.000 amerikanske arbeidsplasser går tapt.

Det tallet er vanskelig å kontrollere, men president Trumps handelspolitikk har mange motstandere på hjemmebane.