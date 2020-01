USA og Kina undertegnet innledende avtale om handel

Presidenten sa også at enigheten bidrar til å rette opp feil som tidligere er begått.

Trump talte før «fase én»-avtalen ble undertegnet av ham og den kinesiske visestatsministeren Liu He i Washington onsdag.

Les også: USA og Kina enige om rammene for handelsavtale

Avtalen kommer etter en nesten to år lang handelskrig som ble startet av USA, og som har ført til at USA og Kina har innført høye tollsatser på hverandres eksportprodukter.

Fakta om handelskonflikten mellom USA og Kina Ekspandér faktaboks 5. juni 2018 kunngjorde president Donald Trump at USA ville innføre 25 prosent toll på kinesiske varer til en verdi av 50 milliarder dollar årlig. Da hadde situasjonen allerede vært anspent i mange måneder. I juli i fjor ble de første tollsatsene innført.

Kina svarte med å innføre toll på varer til samme verdi. Siden har både USA og Kina økt tollen på forskjellige varer flere ganger.

Ved å øke tollen på kinesiske importvarer slik at de blir dyrere, håper Trump at amerikanske forbrukere vil foretrekke varer produsert i USA.

I Kina er det en vanlig oppfatning at USA har startet en handelskonflikt for å bremse Kinas økonomiske vekst. USA har på sin side anklaget Kina for urettferdig handelspraksis og åndsverkstyveri.

I begynnelsen av desember 2019 hadde USA innført toll på varer til en samlet verdi på over 360 milliarder dollar årlig. Kina har innført toll på varer til en verdi av mer enn 110 milliarder dollar.

I slutten av desember sa Trump at det var oppnådd et gjennombrudd i forhandlingene mellom USA og Kina.

15. januar undertegnet Trump og Kinas visestatsminister Liu He første del av en ny handelsavtale mellom USA og Kina. Tollsatsene på enkelte kinesiske varer vil dermed bli redusert. Kilde: NTB

Trump har helt siden han ble president vært misfornøyd med det store amerikanske handelsunderskuddet overfor Kina, og mener dette har sendt tusenvis av amerikanske arbeidsplasser fra USA til Kina.

– Avtalen markerer et vannskille i internasjonal handel, sa Trump og la til at avtalen yter økonomisk rettferdighet for amerikanske arbeidere.

Flere varer fra USA til Kina

Som en del av den innledende avtalen vil USA senke tollsatsen på enkelte typer kinesiske importvarer, fra 15 til 7,5 prosent. Noen av tollsatsene er allerede innført, andre var planlagt som del av opptrappingen av handelskrigen.

USA beholder fortsatt toll på kinesiske importvarer til en verdi av 370 milliarder dollar. Ifølge presidenten er dette for å sikre at Kina etterlever sin del av avtalen.

Ifølge amerikanerne har Kina lovet å øke importen av amerikanske produkter for minst 200 milliarder dollar i løpet av de neste to årene.

Mye av den økte handelen er knyttet til landbruksprodukter, som er godt nytt for amerikanske bønder som har blitt hardt rammet av handelskrigen.

Avtalen kan også være godt nytt for den amerikanske bil- og stål-, energi- og flyindustrien, selv om det er mer usikkert hvordan disse områdene vil slå ut.

Enkelte internasjonale analytikere tviler på om Kina virkelig kommer til å klare å oppfylle vilkåret om økt amerikansk import i den størrelsesordenen som er avtalt.

Følg utviklingen i NRKs nyhetssenter:

Trump til Kina

Den amerikanske presidenten sa i sin innledende tale at han vil besøke Kina om ikke altfor lenge.

Først etter 50 minutter fikk den kinesiske forhandlingslederen ordet, etter at Trump hadde presentert alle deltakerne i den amerikanske forhandlingsdelegasjonen.

– Jeg kommer med mine varmeste hilsninger fra vår president, sa visestatsminister Liu He videre og leste opp et brev fra den kinesiske presidenten Xi Jinping.

I brevet skriver Xi at vtalen er godt nytt, både for de to landene og for verden.

«Avtalen er et bevis på at de to landene kan løse uoverensstemmelser og finne løsninger basert på dialog», skriver Xi Jinping.

Han forsikrer at han vil holde tett kontakt med Trump fremover og håper de kan samarbeide også på andre områder enn handel.

Mener avtalen forbedrer lite

Kritikere mener partene bare har oppnådd begrensede resultater i den innledende avtalen, og de vanskeligste stridsspørsmålene gjenstår.

Det amerikanske Senatets mindretallsleder, demokraten Chuck Schumer, sa tirsdag at det er oppsiktsvekkende at avtalen inneholder så lite når prisen har vært så høy.